Čím to je a jak na to člověk vůbec přijde, že se necítí ani jako žena, ani jako muž? Jak se s tím vyrovnává? Takové otázky položíme dvojici nebinárních. Moderátor se vyptá i na to, jak chtějí, aby je bralo okolí, jak bojují s případným posměchem okolí a v jakém rodě se nechávají oslovovat. Připouští tito lidé ještě nějaký vývoj ve vnímání své genderové identity?

Rozstřel s Alžbětkem a Veronikou Holcnerovou, členkou radikálního hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion) sledujte zde.