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Kolik stojí montessori nebo waldorf? Která škola je pro vás ta pravá?

Ivana Vaňkátová
  4:00
Vybrat pro dítě tu správnou školu nebo školku je dnes pro rodiče tak trochu hlavolam. Nabídka je pestrá a z letáků na vás vyskakují samá krásná slova o respektu, průvodcích a vnitřní motivaci. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? A hodí se právě pro vaše dítě montessori, waldorf, scioškola, lesní školka, nebo nějaké úplně jiné alternativní vzdělávání?
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Ať už hledáte prostředí pro nadšeného objevitele, tichého hloubala, nebo malého umělce, pojďme se podívat, v čem se jednotlivé směry liší, pro koho se hodí, jak vypadá denní režim jednotlivých vzdělávacích směrů, docházka, kde mají skrytá úskalí a samozřejmě také, kolik vás to bude stát.

Pravdou je, že co jedno dítě přivede k samostatnosti, ve druhém vyvolá chaos a úzkost. A to, že se škola pyšní vznešeným názvem, ještě neznamená, že za ni musíte nechat půlku výplaty. Stejně tak neplatí, že státní škola rovná se automaticky dril a sezení s rukama za zády.

Běžné školky se mění a přibližují alternativám

Rodiče často vzpomínají na své dětství s obavou, že i dnešní běžné státní školky znamenají přísné paní učitelky a poslušnost na povel. Doba jde však kupředu. Český Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) čím dál více klade důraz na práci v menších skupinkách, hru, prožitek a respektující komunikaci.

Běžné kvalitní MŠ se tak metodicky přibližují prvkům z montessori nebo programu Začít spolu. Rozdíl oproti čistým alternativám tak dnes často nespočívá v samotné lidskosti či otevřenosti vůči dětem, ale v míře systematičnosti, v konkrétní organizaci dne a v tom, do jaké hloubky danou filozofii aplikuje.

V rámci montessori přístupu se využívají speciální pomůcky, které mají dítě posouvat dál. Pedagog pečlivě sleduje, k čemu dítě inklinuje, k čemu se rádo vrací.

Jak je to s docházkou, pravidly a zápisy podle zákona?

Dřív, než propadnete nadšení pro volnomyšlenkářské vzdělávání, je potřeba mít jasno v legislativním rámci. V Česku platí povinný poslední rok předškolního vzdělávání (od 5 let) a následná devítiletá povinná školní docházka.

  • Registrované školy a školky: Zařízení zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Dohlíží na ně Česká školní inspekce, plní státem schválené vzdělávací programy a vyhnou se vám u nich jakékoliv papírové komplikace.
  • Lesní kluby a komunitní iniciativy (nezapsané): Často fungují jako spolky. Pokud sem posíláte předškoláka v jeho povinném roce, musíte ho zapsat k tzv. individuálnímu (domácímu) vzdělávání v běžné spádové MŠ. V období od listopadu do prosince se s ním pak musíte dostavit na zákonem stanovené ověření do spádové MŠ.


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