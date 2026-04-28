Uživatelka domesticblisters ve videu představila svou teorii, podle níž naše společnost nesocializuje chlapce tak, aby věděli, jak být mužní – ale spíš je učí, jak nebýt ženští a zženštilí. A to je podle ní doslova jádro pudla.
KC Davis je licencovaná terapeutka a na TikToku sdílí různé tipy týkající se péče o sebe i domácnost a otevírá diskuze o duševním zdraví, společenských tématech, vztazích a mnoha dalších oblastech. Její videa mají miliony sledujících.
Ve videu, které zveřejnila v roce 2021, mluví o vysokoškolském profesorovi, který vysvětloval teorii o tom, jak patriarchální pojetí maskulinity formuje muže. Představa, že být mužem znamená hlavně nebýt ženou, je výsledkem patriarchálního útlaku a dlouhé historie, kdy byly ženské vlastnosti považovány za méněcenné, zatímco mužnost byla spojována s mocí.
Muži pod tlakem manosféry i vlastních obav. Kde se bere toxická maskulinita
Co to znamená být muž?
Co ale dnes znamená být muž? Terry Real, uznávaný párový terapeut, lektor a autor několika bestsellerů řekl magazínu Forbes, že „všichni žijeme v patriarchátu, který je rigidní dichotomií genderových rolí.“
Podle něj se od mužů očekává, že budou silní, nezávislí, neemocionální, logičtí a sebevědomí. Což vysvětluje popularitu toxických influencerů typu Andrew Tate či Filip Turek. Naopak ženy jsou vnímány jako expresivní, pečující, slabé a závislé. „Tradiční genderové role nedělají nikoho šťastným, a hlavně nikdy nevedou ke skutečné vztahové intimitě,“ dodal.
Naštvaní muži, které ženy nechtějí. Proč žijí v nedobrovolném celibátu
Člověk zkrátka nemůže celý život slyšet, že nejhorší věc, kterou by mohl udělat, je chovat se „jako žena“, a pak na konci očekávat, že bude mít ženy opravdu rád. Muži se také učí, že jejich sexuální přitažlivost pro ženy a schopnost ženu „získat“ je pro ně statusovým symbolem před ostatními muži. Takže ženy sexuálně vyhledávají, ale ve skutečnosti je jako lidi nemají rádi.
Takto patriarchální maskulinita socializuje muže a také vysvětluje, proč jsou stud, násilí a odpor tak úzce propojené. A není to ani vědomé. I u těch nejlepších mužů existuje nevědomé zkreslení, které musí vědomě odbourávat.
Alpský rozvod (anglicky alpine divorce) je fenomén, který se v poslední době diskutuje zejména díky sociálním sítím jako TikTok. Označuje situaci, kdy jeden z partnerů opustí druhého během společného výletu do hor. Stal se virálním poté, co byl medializován případ rakouského horolezce, který opustil svou přítelkyni během horské túry.
A o pět let později nám právě toto video může pomoct pochopit nebezpečný fenomén trendující na sociálních sítích právě teď, takzvaný alpský rozvod. Spustilo ho video, které má kolem pěti milionů lajků a které vyvolalo vlnu solidarity i obdobných příběhů dalších žen. Ve videu žena pláče, zatímco viditelně otřesená schází dolů po skalním útvaru. „Nechal mě tam samotnou, nikdy jsem s ním neměla jet.“
Turistické MeToo
Ostatní zaplavili sekci komentářů příběhy o „alpském rozvodu“. Jedna žena popsala dvanáctihodinovou cestu z Grand Canyonu poté, co ji její přítel nechal za sebou; během ní jí pomáhal „velmi milý muž z Norska“, který jí nesl batoh. Jiná žena popsala, jak se ztratila v lese poté, co ji muž nechal samotnou, a jak po návratu domů jeho číslo okamžitě zablokovala. Jiné ženy vzpomínaly na to, jak je zachránily jiné kolemjdoucí ženy.
Že jde sice o krutou, ale poměrně běžnou věc, potvrdila deníku The Guardian i Julie Ellisonová, první žena na pozici šéfredaktorky časopisu Climbing. Slyšela „tolik příběhů“ o mužích, kteří nezvládli outdoorová rande. „Je v tom ten prvek mužského ega, který nemusí být nutně zlý nebo záměrný, ale obvykle má negativní dopad na partnerku, která zůstane pozadu.“
To nejhorší z maskulinity
„Existuje tu důraz na sílu, nezávislost a stoicismus, který je hluboce zakořeněný v tom, jak jsou muži učeni upřednostňovat určité charakterové vlastnosti,“ potvrzuje i Doriel Jacov, newyorský terapeut specializující se na vztahové vzorce. „Maskulinita zřejmě hraje roli v tom, jak se ‚alpský rozchod‘ projevuje v reálném životě.“
Muž, který jde sto metrů před svou přítelkyní jen proto, že se mu nechce na ni čekat, se chová jako hulvát. Ale nechat někoho samotného v prostředí, které není schopen bezpečně zvládnout sám, může být skutečně nebezpečné, a pokud vám na někom aspoň trochu záleží, nikdy mu nic takového neuděláte. A to nás vrací zpět k videu od KC Davis, která vysvětluje, jak je to vůbec možné.
Být milá a hlavně nedělat problémy. Tlak okolí nejvíce dopadá na ženy
Potřebujeme novou vizi
„Potřebujeme znovu definovat, kým jsme jako muži i ženy – a upřímně řečeno potřebujeme novou vizi,“ říká Terry Real. A dodává, že to, co potřebujeme, jsou skuteční, autentičtí a „celí“ lidé. Ženy, které se nebojí být silné a sebevědomé, a muži, kteří se nebojí být srdeční, zranitelní a citliví.
„Trvejte na vztahovosti u svých synů, trvejte na síle u svých dcer a trvejte na celistvosti ve vzájemných vztazích. Můžete být muž a brečet. Můžete být žena a ozvat se. Společně tak můžeme vystoupit z rámce patriarchátu,“ dodává.