Touha najít látku, která člověku zvýší sexuální apetit, výkon nebo požitek, je stará jako lidstvo samo. Představa, že existuje elixír, který nám pomůže být v posteli odvážnější, vášnivější nebo výkonnější, není výmyslem poslední doby.
Už v dávné minulosti hledali lidé sexuální povzbuzení v rostlinách, potravinách i různých lektvarech. Ne všechny prostředky ovšem byly neškodné. Jedním z nejznámějších příkladů je takzvaná španělská muška, přípravek obsahující toxickou látku kantaridin. K povzbuzení sexuálního libida se ale používalo i konopí nebo opium.
V našich zeměpisných šířkách prý zase bylo tradicí přidávat novomanželům při svatební hostině do polévky halucinogenní muchomůrku červenou. Dělo se tak sice až po její tepelné úpravě kvůli snížení jedovatosti, ale už pár lžic prý odstranilo ostych a případné napětí nebo úzkost z první společně strávené svatební noci, zejména na straně nevěsty.
Alkohol může krátkodobě zmírnit nervozitu, stud a zábrany, takže člověk může subjektivně vnímat větší chuť na sex a cítit se sebejistěji. To ale ještě neznamená, že se zlepšují jeho sexuální funkce.