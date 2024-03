Češky jedou v alkoholu. Dají napít i dvanáctiletému dítěti, říká adiktoložka

Není tajemstvím, že roste počet lidí s psychickými problémy, ať už jsou způsobené covidem, válkou, zdražováním nebo tlakem na výkon. Máte pocit, že přímo úměrně roste i počet závislých lidí?

Spíš se o závislostech víc mluví. A to díky kampaním jako Zkratky, Suchej únor, Nepít je normální, Společně proti kouření, slavné osobnosti vyprávějí o svém boji s alkoholem, drogami nebo cigaretami. Roli hraje i screening a dostupnost adiktologických služeb. Lidé si řeknou: I já můžu mluvit o tom, že to nemám v životě jednoduché, tak s tím začnu něco dělat. Nicméně primární závislostí v Česku byl, je a nejspíš i bude alkoholismus a trendy kolem něj se moc nemění, Češi pořád patří k největším pijákům. Není ničím výjimečným, že rodiče dají na rodinné oslavě svému dvanáctiletému dítěti skleničku se slovy: Připij si s námi, proč by sis nedal, vždyť ti to nic neudělá.

Tam někde to může začít. Kde vlastně má kořeny závislost?

Obecně se říká, že závislost je biopsychosociálněspirituální problém. Asi nemá smysl vyjmenovávat učebnicové poučky, co může člověka dovést k závislosti. Ono je to totiž naprosto individuální. Vždycky se spíš dívám na konkrétního člověka. Přijde za mnou třeba pětačtyřicetiletá paní, která má potíže s alkoholem. Tak rozebereme její rodinnou anamnézu – otce, matky. Jaký byl porod její maminky, jaké měla dětství, kdy se začal manifestovat problém s alkoholem. Ovšem nedá se říct, že by například rozvod rodičů byl prvotním impulsem k upnutí se k lahvi.