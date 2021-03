Život s alfa samcem není žádný med. Připravte se na divokou jízdu

Zpočátku vám zřejmě bude imponovat, jak je nový partner „pevný v kramflecích“. Má rozhled, stojí si za svým, je ambiciózní, přesně ví, co (ne)dělat, ale po jistém čase pravděpodobně přijde rozčarování.

Najednou vám charakteristické znaky alfa samce nepřijdou až tak atraktivní, ba naopak, partner vás začne svým postojem štvát. Je možné, že začnete koketovat i s myšlenkou, zda nejde o manipulátora.

Nenechte se zmást, alfa samci jsou ochránci rodiny, pro své děti a ženu jsou schopni udělat opravdu cokoliv.

On totiž ryze vůdčí typ může mít obdobné rysy jako ten, který vás chce ovládat. Nejde však o záměrné ubližování, nýbrž o přirozené nastavení. Na alfa samce musíte mít náturu, silný psychický štít a umět nad věcmi tu a tam mávnout rukou.

Ten, kdo doma nosí kalhoty

Vedle vůdčího jedince nikdy nebudete ta, kdo udává tempo, taková je vztahová realita. Zprvu začne muž taktně a nenápadně naznačovat, že vaše počínání je nesprávné. Bude vám v dobré víře radit, jak dělat dané věci lépe, samozřejmě s tím, že chce pro vás to nejlepší…

Ani nemrknete a najednou sedíte za počítačem a nevíte, jestli ložní povlečení objednat v bílé, či černé variantě. Ač u vás boduje pouze jedna barva, stejně počkáte na jeho verdikt.

Co s tím? Naučte se nebrat jeho diktování pravidel příliš vážně, jinak zešílíte a zničíte si vnitřní sílu. Poděkujte mu za jeho názor, dělejte však nadále věci po svém.

Zkrocení zlé ženy

Vždy jste byla spíše temperamentnější? Dosavadní partneři vás poslouchali, udělala jste z nich „podpantofláky“? Zde pořádně narazíte, počítejte s tím. Ve vztahu s alfa samcem budete vy ta poslušnější polovička.

S alfa samcem to nebudete mít lehké, ale o to pevnější pouto následně budete mít.

Jako mávnutím kouzelného proutku eliminujete hysterické výstupy, křik, žárlivé scény. Alfa samec vám nekompromisně ukáže vaše místo. Na něj scény nefungují, chce mít klid a pohodu.

Nelíbí se vám to? Bez okolků vás pošle do náruče jiného. Možná vám to přijde doslova šílené, netaktní a ošklivé, záleží však na úhlu pohledu. Ano, přijdete o ryze ženské triky, možná v sobě objevíte jiné vlastnosti.

Vedoucí zájezdu

Vůbec mu nevadí, že máte být v jednu na rodinné oslavě a již máte zpoždění. On je tady totiž „kápo“. Tlačení na pilu nepomáhá, spíše škodí. Nebylo by nic zvláštního, kdyby po vašem přehnaném naléhání na opuštění domova přišel s tím, ať jedete sama, že jemu se už nikam nechce, protože jste svým naléháním zkazila celý den.

Vůdčí typy někdy chováním připomínají robota...

To můžete proplakat i potok slz, s ním to nehne, bohužel. Pánové tvorstva potřebují mít pocit vlastní svobody, rozhodování o životě ve všech ohledech. Nepočítejte ani s tím, že bude vždy po ruce, kdykoliv si zamanete výlet, návštěvu maminky, romantický piknik. Berte však situaci pozitivně, získáváte více prostoru pro sebe.

Býk s ledovým srdcem

U dominantního muže se přemíry emocí, empatie a citů nedočkáte. Rozhodně vám nebude žmoulat ručičku při grilování s přáteli, oslovovat vás zdrobnělinami, cukrovat jako puberťák. Nechápejte to jako nedostatek lásky vůči vám, tak tomu není.

Miluje vás, jen zkrátka je v projevování náklonnosti zdrženlivější, nepreferuje okázalosti. Jestli je s ním však něco božského, pak je to sex. Ten je s vůdčím chlapem ve většině případů famózní, živočišný, vášnivý, nezapomenutelný…

Zdroj sexuality

Alfa samci mají vysoké sebevědomí a dobré mínění o sobě, což jim lze jen závidět. Přemíra sebelásky z nich přímo srší, to je kámen úrazu. Jsou totiž pomyslnými magnety. Nechceme tvrdit, že jsou mužní jedinci chroničtí nevěrníci, ale zájem něžného pohlaví je těší a umí si jej vychutnat plnými doušky.

Koketují, co je však nejhorší, vědí, co a jak říci, aby zapůsobili. Dostávají se tak na tenký led. A pokud je protistrana chytrá a v tomto směru znalá, malér může vyvstat záhy.

Jediné možné řešení je brát situaci s nadhledem. Věřit, být nad věcí, partnera příliš nepodceňovat, ani nemístnými, rádoby vtipnými poznámkami. Spíše na něj pějte ódy, to pomáhá. Když mu doma načechráte peří, nebude se naparovat jinde.