Zdraví udrží nejlépe hlad a chlad, říká šéfka firmy s péčí o tělo Alexandra Kala

Začneme úplně mimo váš obor – u umění. Vedle basbarytonisty Adama Plachetky jste ambasadorkou charitativního projektu CHAIRity – Vaše křeslo v Opeře. Zájemci si můžou „adoptovat“ křeslo v budově opery Národního divadla a tím ji podpořit. Proč jste se do toho pustila?

Šlo o spontánní reakci za covidu, když bylo všechno zavřené. Na webových stránkách Národního divadla jsem náhodou zahlédla možnost adoptovat si v opeře křesla v hledišti. Byla to doba, v níž umělci nejvíc strádali a mně se líbila tahle možnost podpory kultury. Ta se podporovat musí, jinak všichni budeme dělat už jen byznys. Navíc to je skvělý pocit, mít „svoje“ křeslo v budově opery.

Vedle kultury zároveň podporujete i vědu. Vaše firma je partnerem Nadačního fondu Neuron.

To vyplývá ze samotné logiky věci, kterou se v Profimedu zabýváme. Vždy jsme se snažili dovážet a prodávat zboží a výrobky, jejichž účinky se opírají o vědecké studie a mají doporučení od odborníků, aby byla záruka, že to, co nabízíme, skutečně funguje. Produkty také sami testujeme nebo je dáváme otestovat příslušným odborníkům. Věda se víceméně naším byznysem prolíná neustále. Když jsem se potkala s Monikou Vondrákovou, spoluzakladatelkou Nadačního fondu Neuron, jeho myšlenka mě nadchla.