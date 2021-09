Zázračná pilulka neexistuje, je si jistý Aleš, který shodil 18 kilogramů

„Nechtěl jsem držet diety, žít stylem ‚pokus-omyl‘ a trápit se tím, že to nejde. Proto jsem se přihlásil do programu tehdejšího Světa zdraví a dozvěděl jsem se, že můj biologický věk přesahoval ten skutečný. O ostatních hodnotách ani nemluvě,“ svěřil se Aleš s tím, že člověk k některým rozhodnutím musí dospět a být o nich přesvědčen. A pak to své přesvědčení přetavit v odhodlání.

„Ve výživové poradně nikomu nedají zázračnou pilulku, po které by zhubl. Ale dali mi tam něco mnohem cennějšího, ukázali mi cestu a podali pomocnou ruku a já se postupně učil správným stravovacím návykům. Nelhal jsem si do kapsy, netajil jsem hříchy a měl jsem velký respekt ke svému tělu,“ usmívá se mladý muž, kterému se podařilo shodit ze 106 na 88 kilogramů.

„Sázím na čerstvost a kvalitu. Vyhovují mi makrobiotika bohatá na zeleninu, obiloviny a luštěniny. Maso jím jen zřídka, výborný zdroj bio masa mám od rodičů, kteří vlastní malé hospodářství. Můj otec je myslivec, tak si rád dám i zvěřinu,“ líčil nám tehdy Aleš, jemuž v hubnutí pomohl i pohyb.

Někdy je naopak těžší přibrat

„Díky tomu, že teď mám zase spoustu energie, jsem si oblíbil pěší přechody hor, kdy si člověk s sebou nese celou cestu úplně všechno potřebné k životu na svých vlastních zádech. Každý den jsem přenocoval na jiném místě, pohoří jsem přešel z jedné strany na druhou. Takhle jsem každé léto putoval čtrnáct dní a prošel jsem Albánii, Kosovo, Makedonii a Černou Horu. Začal jsem také víc běhat a běh se pro mě stal potěšením. Rok a půl po zhubnutí jsem si splnil svůj sen a uběhl jsem maraton,“ pochlubil se nám loni muž narozený ve znamení Vah, který se časem vypracoval na samostatného výživového poradce. A dnes už má své vlastní klienty, jimž pomáhá změnit životní styl.

„Sám jsem si tím prošel, takže vím, o čem mluvím. Je prima sledovat proměnu klientů v přímém přenosu. Když mi klientka zhubne za rok 25 kilo, najednou vidím, jak její život nabral na kvalitě a přináší jí radost a štěstí. A hubnou u nás i muži. Ti také jakoby omládnou a pouštějí se do aktivit, které by si dříve ani nedokázali představit. Nejdůležitější ovšem je, že každý člověk tím výrazně přispěje ke zlepšení svého zdravotního stavu. A nejde jen o hubnutí, jsme výživová poradna a máme i klienty, kteří naopak chtějí přibrat, ale vůbec jim to nejde. Lidé, kteří takzvaně tloustnou i po vodě, mi to nebudou věřit, ale je fakt, že docílit toho, aby někdo přibral, je mnohem obtížnější než naopak. Nedávno mi udělala velkou radost spolupráce s jednou dospívající slečnou, která se k nám dostala za minutu dvanáct. Vážila totiž pouhých 37 kilo, což byl život ohrožující stav. Po třech měsících se však dostala na 46 kilo a nám všem se ulevilo. To pro mě byla jedna z nejúžasnějších proměn,“ říká s dojetím výživový poradce, který s přítelkyní plánuje svatbu. Žijí v roubence na stráni na samotě u lesa. A rozhodně by neměnili.

Dobroty z grilu vyběhám

„Čas nám plyne trochu jinak, nemáme tu televizi ani rádio. Ráno nás přijdou pozdravit srnky, daňci a zajíci, nad chalupou krouží draví ptáci, krákorají krkavci a od nedalekého rybníka slyšíme jeřáby. Kousek za domem na kopci je krásná skála Čertovy koleje, kam chodíme pozorovat západ slunce. Kolem chalupy máme spoustu ovocných stromů a na okolních loukách je zase plno bylin, které si sbíráme a sušíme je. Máme menší zahrádku, kde pěstujeme mrkev, celer, petržel, rajčata, okurky, papriky, hrášek, pórek, kedlubny, zelí, kapustu,“ chlubí se nám Aleš, kterému dělají společnost i pes, tři kočky a včely. A díky přítelkyni, která má ráda vejce, přibudou i slepice.

„V současné době mám 90 kilogramů a jsem s tím spokojený. Teď občas grilujeme a někdy si na ohníčku opečeme i špekáček. Vždyť to zase hned vyběhám. Těm, kteří chtějí zažít trochu pohybu v přírodě plné nádherných míst, doporučuju tady u nás zříceninu hradu Trosky, zámek Hrubá Skála, hrad Kost nebo Valdštejn, Drábské světničky, Pantheon či Prachovské skály a mnoho dalších.“

Rady a tipy

Zdravá lednička

Jídlo, které nakupujete, pak výrazně ovlivňuje vaše stravovací návyky. Správným výběrem potravin můžete snížit možnost toho, že porušíte svá předsevzetí a budete jíst nezdravě.

Pohoda především

Nesoustřeďte se pouze na hubnutí jako na svůj primární cíl, ale na to, abyste se cítili v životě šťastnější.