Díky dokumentu žiju stovky životů, říká tvůrkyně Modré krve i Cestománie

Dá se šlechtic poznat od pohledu?

Řekla bych, že většinou ano. Poznáte to podle noblesy a jemného vystupování. Ne nadarmo v angličtině výraz noble znamená vznešenost, ušlechtilost. A zaplaťpánbůh, že se nám slovo noblesní usadilo i v českém jazyce.

Během natáčení cyklu Modrá krev jste se setkala s mnoha představiteli české aristokracie. Je patrný rozdíl v chování například muže „šlechtice“ a muže „z lidu“?

Nechci všechny házet do jednoho pytle, ale speciálně totalita do mnoha českých mužů zaklínila určité buranství, které bohužel vidíme i na místech nejvyšších. Mně to strašně vadí. Vzpomínám na dojemný zážitek s panem hrabětem Theobaldem Czerninem. Když jsme s ním natáčeli, hůř chodil, měl francouzské hole. Ale nesedl si, dokud jsem si nesedla já. Musela jsem ho uprosit, aby se posadil, protože jsem věděla, že budu ještě něco zařizovat a pobíhat. Bylo třeba ho vyloženě přemlouvat. Protože se nesluší sedět, když vejde dáma. Dnes se některé ženy urazí, když jim muž pomůže třeba do kabátu, ale mně je to moc příjemné.