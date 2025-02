Mistryně Ája Vrzáňová utekla kvůli příkazu Moskvy. Z Londýna se ji pak pokusili unést

Když pojedete ze Šumavy do Prachatic a pak dál přes Husinec, můžete si připomenout nejen mistra Jana Husa, který tam má rodný dům, ale také Áju, naši nejúspěšnější krasobruslařku. Nad městečkem, jemuž kdysi starostoval Antonín Knops, její dědeček z máminy strany, leží za bílou hřbitovní zdí sportovkyně a později podnikatelka, která toho prožila tolik, že by to vydalo na román. Zdobný náhrobek hlásá, že tu Ája odpočívá spolu s maminkou, babičkou a dalšími příbuznými. Vrátila se tam, kde byla opravdu doma.

Soudruzi jí vytrvale vyhrožovali – kdyby se náhodou pokusila o nějakou zradu, odskáčou to její rodiče, půjdou sedět nebo možná dostanou i trest smrti.