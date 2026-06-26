Podle výzkumu Institute for Family Studies, 25 % mladých lidí věří, že umělá inteligence by mohla nahradit romantické vztahy mezi lidmi. Každý desátý je otevřený myšlence mít ji za přítelkyni. S tím, jak umělá inteligence proniká do rolí, které tradičně zastávali lidé – jako asistenti, koučové, terapeuti, poradci, lektoři, nebo dokonce romantičtí partneři –, se pravděpodobně budou měnit i naše sociální očekávání a společenské normy.
Generální ředitel seznamovací aplikace Hinge nedávno prohlásil, že generace Z, která má podle něj problém najít odvahu udělat první krok, potřebuje umělou inteligenci, aby si dokázala najít lásku. Bez nástrojů založených na AI prý mladí lidé budou mít potíže vyjádřit, kým skutečně jsou.
Na seznamku jen s robotem
Nezávislé aplikace využívající AI se používají k tomu, aby byly naše zprávy vtipnější nebo profily na seznamkách přitažlivější. Lidé také využívají specializované nástroje s umělou inteligencí, které je mají naučit lépe komunikovat s ostatními. Jiní zase používají běžné chatboty, jako je ChatGPT, aby jim pomohli řešit konflikty ve vztazích nebo organizovat jejich společenský život.
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Chatbot mi rozumí lépe než lidé. Proč má umělá inteligence stále víc partnerů
Švýcarská maminka vzbudila na TikToku mimořádnou pozornost tím, že při výchově své tříleté dcery využívá ChatGPT jako jakéhosi třetího rodiče. Třiatřicetiletá Lilian Schmidtová z Curychu používá umělou inteligenci k celé řadě každodenních úkolů – od plánování jídel a nákupů až po řešení dětských emocí a vlastního stresu. Podle jejích slov jí ChatGPT pomáhá zvládat rodičovské výzvy a funguje jako neustále dostupný rádce.
Kdo by odolal pokušení?
Není těžké pochopit, proč jsou tyto nástroje tak lákavé. Kdo by nechtěl mít 24/7 k dispozici pomocníka při hledání partnera, budování přátelství, řešení rodinného napětí nebo práci na svém duševním zdraví? Studie zveřejněná v odborném časopise AI and Ethics však upozorňuje na potřebu lépe porozumět psychologii vznikajících vztahů mezi člověkem a umělou inteligencí. Jak se promění naše schopnost navazovat vztahy s druhými lidmi, pokud stále více času a emocí budeme investovat do komunikace s AI?
Mezilidské vztahy vyžadují empatii, schopnost dělat kompromisy, trpělivost a ochotu snášet nepohodlí. Naproti tomu interakce s umělou inteligencí jsou designovány tak, aby byly co nejplynulejší a bezproblémové.
AI se neurazí, neodmítne vás ani nevyžaduje emocionální podporu na oplátku. To může, obzvlášť u zranitelných a osamělých lidí, vytvářet nerealistická očekávání. Setkání s nevyhnutelnou složitostí, nedokonalostmi a konflikty skutečných vztahů by pak mohlo vést k tomu, že se budou ještě více uzavírat do sebe.
Atrofie empatie
Citové vazby mezi lidmi by se tak mohly stávat povrchnějšími, více transakčními a méně vyváženými. Dlouhodobé jednostranné interakce s AI systémy, které jsou navrženy tak, aby se přizpůsobovaly našim potřebám a vycházely nám vstříc, mohou oslabovat naši schopnost rozpoznávat a naplňovat emocionální potřeby druhých. Odborníci proto varují před rizikem takzvané „atrofie empatie“ – postupného oslabování schopnosti vcítit se do ostatních lidí.
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Budoucnost sexu? Čeká nás umělá láska a vztahy s roboty
Umělá inteligence už dnes v mnoha ohledech obohacuje a usnadňuje naše životy. Způsob, jakým budou tyto systémy navrhovány a začleňovány do každodenního života, však zároveň ovlivní vývoj našich společenských norem, očekávání i samotného chápání mezilidských vztahů.
Výzvou pro nadcházející roky bude pochopit, jak nás interakce s umělou inteligencí promění – a jak zajistit, aby tyto změny posilovaly, nikoli oslabovaly naši schopnost navazovat skutečné lidské vztahy.