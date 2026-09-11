Změnila podle vás AI způsob, jakým se děti učí? Co na svých žácích pozorujete?
Razantní změny jsem si zatím nevšiml a z exaktních dat to ještě nevíme. To, co ale osobně vnímám jako velkou výzvu pro nás učitele a co bychom mohli považovat za důsledek AI, už vlastně dříve přinesl internet ve školách, Wikipedie a výuková videa na YouTube: Pakliže jsem v roli člověka, který pouze replikuje dětem učebnici a nepřináší jim nic nad rámec předávání znalostí z učebnice, moje role už byla těmito formami dávno nahrazena. A řekněme si upřímně: Wikipedie nebo nějaký náhodný Ind na YouTube toto předání zvládne vždycky lépe než já.
Zároveň jsou tu ale dobré zprávy, které potvrdila i před pár dny zveřejněná národní zpráva PISA 2025 (obsahuje přehled nejdůležitějších zjištění o úrovni matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v České republice v kontextu mezinárodního srovnání, pozn. red.): AI už do škol a každodenního používání přirozeně vstoupila a používají ji nejenom učitelé a školy, ale pracují s ní i děti a učí se, jak ji používat správně. A i když zahraniční výzkumy berou v potaz jen středoškoláky a vysokoškoláky, já si zároveň všímám, že i děti na základních školách, které do doby použitelné AI vstoupily na druhém stupni, mají nějakou strategii, jak ji používat, jak hledat a zpracovávat data, jak se s ní učit.
Jak dnes děti AI při učení používají? Překvapilo vás na jejich přístupu něco?
Mají k tomu dost zajímavý přístup. Naučily se používat prompty, kdy si zjistí základní informaci, jednoduché znalosti, na které pak nabalují další a složitější. A pro mne je vrcholem mého pedagogického nebe, když jsme si s dětmi ukazovali GEMINI notebook, kde si člověk může vložit různé zdroje a AI mu ty zdroje shrne. A pro konkrétní příklad vývoje oběhové soustavy u různých živočichů děti sáhly po vysokoškolských skriptech, nechaly si informace zjednodušit pro svou úroveň a s těmi pak pracovaly. To pro mne bylo krásné.
Nám dospělákům se děje to, že nekriticky bereme AI do svých životů a nepřemýšlíme nad kontextem. Informaci považujeme za bernou minci a jsme schopní se za ni zhádat v diskuzích.