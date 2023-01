Potlačená agresivita škodí vašemu zdraví i psychice. Naučte se ji zvládnout

Život není snadný ani v pohodlném 21. století, denně na nás působí spousta negativních vlivů. Slušnost velí nerozčilovat se na veřejnosti, nenadávat lidem, nechovat se jako vztekloun. Tak nás doma vychovali, tak to hlásají i společenská pravidla.

Je to správný přístup, jinak by to tu vypadalo jako na Divokém západě. Ovšem nikdo nás nenaučil zdravě se vybít, vybouřit, cíleně a zároveň neškodně se zbavit agrese a vzteku, které se v nás totiž postupně ukládají, ovlivňují naši psychiku i tělesné zdraví.

Z potlačené agresivity nepramení jen špatná nálada, ale i psychické poruchy, závislosti a také například problémy s krevním tlakem, trávením, spánkem a podobně. Jak se naučit zvládat agresivitu tak, aby neničila nás ani naše okolí?