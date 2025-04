14:00

Tak jako jsem byla před lety pro některé pracovní pozice moc mladá, nyní se vše obrátilo. Poslední dobou si lámu hlavu, jak vydržet pracovat, a hlavně kde, až do důchodového věku, když už teď slýchám, že jsem stará. A to jsem ještě nepřekročila padesátku. Smutné je, že vás takové tvrzení zasáhne vždy nepřipravené. Na co vlastně?