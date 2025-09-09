Na svět přišla 15. září 1890 v britském Torquay coby Agatha Mary Clarissa Miller. Dívenka byla nadaná ve více ohledech – měla skvělý hudební sluch, s ním související cit pro cizí jazyky a v neposlední řadě literární talent. V šestnácti vyrazila do Paříže zdokonalit svou už tak skvělou francouzštinu, a hlavně studovat hudbu. Vždyť vedle zpěvu vynikala i ve hře na klavír! Brzy ale bylo jasné, že zpěvačka z ní nebude. Příčinou byl slabý hlas, ale hlavně ostýchavost při veřejném vystupování.
Psychiatři začali spekulovat – a činí tak dodnes –, zda spisovatelka netrpěla takzvanou disociativní fugou.