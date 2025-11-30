Stop Pečení 120 druhů cukroví
Je fajn upéct jeden dva druhy jen tak pro radost, pro tu vůni, která se line domovem, a pro ty členy rodiny, kteří si rádi dopřávají sladké u pohádek. Zkuste ale rezignovat na diktát velkovýroby cukroví, který vládne v mnoha rodinách a jenž obvykle končí přemlouváním každého, ať si ještě dá, ať se to nevyhodí.
Dobré je také vědět, že pečení vánočního cukroví je sice krásná tradice, nikoli však povinnost. Jestli se vám do toho nechce, tak se na to prostě vykašlete a cukroví kupte v pekařství, na trhu nebo požádejte babičku, aby vám připravila krabičku.
Co dělat místo toho? Kupte si s partnerem nebo rodinou lístky na adventní koncert, zajděte se podívat na nějakou vánoční prohlídku na některém ze zámků, které to nabízejí, nebo si najděte nějaké menší vánoční trhy a zajděte si na svařák či punč a procházku.