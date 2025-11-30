Stop přehnanému úklidu a pečení. Na tohle se o adventu rozhodně vykašlete

Je tu po roce zase advent. Pro někoho období radostného vánočního chystání a těšení, pro jiného depresivní doba stresu, shonu a nesplněných představ. Záleží jen na vás, která z těchto dvou skupin vás vcucne. Pokud ale nechcete padnout pod nazdobený stromeček vyšťavená jako citron, zkuste se držet těchto sedmi dobrých rad.
Ilustrační snímek

Stop Pečení 120 druhů cukroví

Je fajn upéct jeden dva druhy jen tak pro radost, pro tu vůni, která se line domovem, a pro ty členy rodiny, kteří si rádi dopřávají sladké u pohádek. Zkuste ale rezignovat na diktát velkovýroby cukroví, který vládne v mnoha rodinách a jenž obvykle končí přemlouváním každého, ať si ještě dá, ať se to nevyhodí.

Advent s vůní medu a koření. Upečte si letos ty nejlepší vánoční perníčky

Dobré je také vědět, že pečení vánočního cukroví je sice krásná tradice, nikoli však povinnost. Jestli se vám do toho nechce, tak se na to prostě vykašlete a cukroví kupte v pekařství, na trhu nebo požádejte babičku, aby vám připravila krabičku.

Co dělat místo toho? Kupte si s partnerem nebo rodinou lístky na adventní koncert, zajděte se podívat na nějakou vánoční prohlídku na některém ze zámků, které to nabízejí, nebo si najděte nějaké menší vánoční trhy a zajděte si na svařák či punč a procházku.



Ilustrační snímek

30. listopadu 2025

Bílkoviny jsou nutnou součástí talíře všech. Nejsou jen pro sportovce

Sušené maso

Nezbytnou součástí stravy jsou bílkoviny. Zatímco dříve se o nich mluvilo zejména ve spojení se sportovci, nyní dobře víme, že je potřebujeme všichni. Bez ohledu na věk nebo stavbu těla. Máte jich v...

30. listopadu 2025

Světlo jako klíč k mladší pleti. Objevte kouzlo LED terapie

ilustrační snímek

LED terapie zažívá v poslední době doslova boom. Světlo o specifické vlnové délce proniká hluboko do pokožky, kde dokáže zmírnit projevy akné, nastartovat tvorbu kolagenu a elastinu i celkově zlepšit...

30. listopadu 2025

Pásový opar není jen vyrážka. Pravda o bolestivém onemocnění

Bolestivé puchýřky jsou při pásovém oparu typickým příznakem.

Opar na rtu rozhodně není totéž jako ten pásový. Druhý zmíněný je velmi bolestivým onemocněním, které umí hodně potrápit. V dnešní době už mu ale lze předejít.

30. listopadu 2025

Smyslná modelka Maya Jama ukazuje světu svou přirozenou krásu

Maya je známá pro svou přirozenou krásu.

Všestranná umělkyně Maya Jama z Velké Británie září nejen jako moderátorka a modelka, ale také vyniká ve zpěvu a jako DJ. Nejvíc ale ve světě proslula svou krásou. Podívejte se do naší galerie, jak...

30. listopadu 2025

Lvům přinese úspěch dominance, Panny prověří osamělost. Co slibují hvězdy na prosinec

Ilustrační snímek

Poslední měsíc roku přináší nejen očekávané svátky, ale také mnohé výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co prosinec přinese jednotlivým...

30. listopadu 2025

Drůbeží paštika s česnekem a lískovými oříšky

Drůbeží paštika s česnekem a lískovými oříšky
Luxusní paštika, kterou zvládnete z pohodlí domova.

V dětství měla málo dárků, tak si to žena kompenzuje na synovi

Žena v dětství neměla tolik hraček a zážitků jako ostatní děti a velmi tím...

Třicetiletá modelka a televizní osobnost Jodie Westonová z Velké Británie chce dopřát synovi dokonalé dětství a nakupuje mu dárky, které sama jako malá holčička neměla. I adventní kalendář pro syna...

29. listopadu 2025  11:23

Růžový svetr za pět tisíc rozohnil zákazníky. Kteří muži nosí „barvu Barbie?“

Růžový svetr od značky J. Crew.

Růžový svetr za pět tisíc korun rozpoutal otázku – kdo si ho může dovolit nosit, a co to vypovídá o mužství případného nositele. Historie „barvy pro holky“ je ovšem mužnější, než by leckdo čekal. Kdo...

29. listopadu 2025  9:02

Zahřejte se kapkou červeného. Letošní zimě kralují vínové kabáty a bundy

Stylově oblečená žena v kabátě barvy burgundy.

Jaká barva je trendem zimní sezony 2025/2026? Zatímco mladé ženy letos experimentují, bundy a kabáty pro ženy po čtyřicítce odráží hlavně decentní eleganci v barvě bordó nebo zemitých přírodních...

29. listopadu 2025

Dejte si čas a neoplácejte. Deset tipů, jak se vypořádat s kritikou

ilustrační snímek

Kritika bolí, i když je podána slušně. Dotýká se našeho ega, sebevědomí i pocitu vlastní hodnoty. Přesto může být užitečná, pokud se naučíte s ní zacházet.

29. listopadu 2025

29. listopadu 2025

