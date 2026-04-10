Hlavu vzhůru. Je tohle pokyn, který slýchají začínající tanečníci velmi často?
Je to tak, já teď vedu kurzy latinskoamerického tance pro ženy a sama jim často říkám „Hlavu vzhůru a ještě se zkusíme usmát“, protože to taky dobře funguje. Co se týče základního držení těla při standardních tancích, je potřeba mít hlavu vzpřímenou, srovnaná záda, ramena a lopatky dole. A do toho dát váhu trochu víc na špičky, nemít vůbec zatížené paty. Určitě se ale nedá říct, že bych se takhle nesla i v běžném životě. Naopak si musím dávat pozor, abych se nad učením nehrbila. Ale je pravda, že jakmile si vezmu podpatky a obleču plesové šaty, umím je vynést.
Ve společenských tancích nefungují žádní sponzoři a ve finále je to jeden z finančně nejnáročnějších sportů.