Černošský pár adoptoval bělošské chlapce, lidé je obviňují z únosu

Dnes tříletí chlapci Brayden a Trevor byli odebráni biologické matce ještě v kojeneckém věku. Žena byla závislá na drogách a o děti se nedokázala postarat. Děti byly svěřeny do péče pěstounů a nějakou dobu u nich žily s tím, že pak půjdou k adopci.

Nakonec je ale adoptovala právě Jennifer s manželem Harrym, kteří si je zamilovali a pro které jsou nyní vlastními dětmi. Manželé jsou ale Afroameričani a chlapci běloši. A právě kvůli rozdílné barvě pleti čelí nepříjemných situacím dnes a denně.

„Když jsem byla s chlapci na dětském hřišti, všimla jsem si, že mě zkoumavým pohledem pozoruje neznámá žena. Pak jedem z kluků dostal klasický záchvat vzteku, který mívají děti v jeho věku, a ona mě konfrontovala s tím, že jde zavolat policii. Myslela si, že děti nejsou moje,“ svěřila se žena pro server Daily Mail.



Podobně nepříjemné situace zažívá každý den. Neustále vysvětluje neznámým lidem, že děti neunesla. Už v minulosti adoptovali bělošského chlapce. S ním ale podobné nepříjemnosti nezažívali. Dvojčat si lidé víc všímají.

„Pracuji jako sociální pracovnice v oboru adopce a často se setkáváme s tím, že běloši adoptují černošské děti. To už je vcelku běžná situace. Když je to naopak, stále to v lidech vzbuzuje otázky,“ říká.



Často se s dětmi baví o tom, co se jim stává. Vysvětlují jim, jaké situace mohou nastat, a snaží se je na ně připravit. Pro nikoho totiž není příjemné, když na něj neznámí lidé křičí na ulici a vyhrožují voláním policie. Chlapci pláčou a jsou vyděšení. Svůj příběh Jennifer sdílí, aby si lidé uvědomili, že lidé mohou být rodina nehledě na barvu pleti. Důležité je, aby se děti dostaly do rodin a nezůstávaly v dětských domovech. „Na světě je příliš dětí běz domova,“ dodala.