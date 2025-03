Proč se z kluka stane vrah. Co si vzít ze série Adolescent, radí psychologové

11:00

Znepokojující britská minisérie o kultuře toxické maskulinity, která ohrožuje psychické zdraví teenagerů, bourá Netflix. Mohutné ohlasy na řemeslný i umělecký majstrštyk dokazují, o jak důležité a doposud opomíjené téma jde. Spolutvůrce seriálu Jack Thorne jím chce apelovat také na to, aby britské děti do 16 let neměly přístup k sociálním sítím. Přes ně se totiž primárně šíří manipulativní myšlenky tzv. manosféry.