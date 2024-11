Inspiraci čerpám i v márnici, od přátel sbírám fotky úrazů, říká filmová maskérka

Pod jejíma rukama se z normálního člověka stane vlkodlak, brokolice nebo Střihoruký Edward. Někteří ale třeba jenom o pár let zestárnou nebo se převtělí do nějaké historické osobnosti. Umělecká maskérka a vizážistka ADÉLA ANDĚLA BURSOVÁ (33) se vedle klasického líčení věnuje i filmovým maskám a speciálním efektům. Za masku vlkodlaka získala první místo na filmovém festivalu na Islandu, vloni byla nominována na cenu Český lev za masky ve filmu Bratři. K čemu je dobrá vepřová želatina? Jak se „dělá“ zraněný kůň? A proč je dobré občas zaskočit do márnice? | foto: Jan Zátorský, MAFRA