V novoročních předsevzetích patří Češi v Evropě k přeborníkům. Podle průzkumů si osmdesát procent z nich koncem starého roku umane, že hned od toho nového začne s nějakou chvályhodnou změnou v dosavadním životě. Jenže i nejoptimističtější průzkumy zároveň uvádějí, že zhruba padesát procent lidí to brzy zabalí.
Padesát procent? Tomu číslu raději nevěřte. Zkušený psychiatr Radkin Honzák je mnohem realističtější: „Novoroční předsevzetí vydrží naprosté většině z nás pouze do Tří králů, maximálně do Hromnic.“ Pro pořádek, Kašpar, Melichar a Baltazar chodí 6. ledna, Hromnice se slaví 2. února.
Tohle datum v sobě nemá žádnou magickou hodnotu, ta by se dala přičítat například Hromnicím, Velikonocům a Vánocům, Nový rok je pouze kalendářní přelom.