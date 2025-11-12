Slovník generace alfa nejen pro rodiče. Co znamená 6 7, aura nebo sigma?

Zdá se vám někdy, že vaše děti mluví cizí řečí? Pokud u vás doma padají výrazy jako „skibidi toilet“, „rizzovat“, „aura points“ nebo „six-seven“, máte čest se slangem generace alfa. Náš slovníček vám pomůže se základní orientací.
Jako generace alfa se nejčastěji označují lidé narození od roku 2010 do letoška. Spadají do ní tedy děti od těch nejmenších až po čtrnácti- nebo patnáctileté. Starší náctiletí už se počítají ke generaci Z, která má zase svůj vlastní slovník – i když ten se s tím „alfáckým“ mnohdy prolíná.

Příslušníci generace alfa se narodili v době, kdy už jsme byli ze všech stran obklopeni technologiemi a sociální sítě byly běžnou součástí každodenního života. Proto se o ní často mluví jako o digitálně nativní generaci. I její slang vzniká hlavně v prostředí sociálních sítí, jako je TikTok a YouTube, a tam se také šíří.

Tiktokové trendy se mění rychleji než ponožky, a proto vás musíme varovat – slang rychle stárne. Pokud se tedy chcete před dětmi blýsknout s novým výrazem, neváhejte ho použít co nejdřív. Jinak riskujete reakci ve stylu: „Mami, to už je starý!“

Tak pojďme na to.

6 7 (six-seven)

Fráze 6 7, vyslovovaná anglicky jako six-seven, má původ v rapovém songu Doot Doot 6 7 od interpreta Skrilla a do povědomí se dostala díky virálním videím na TikToku.

Původně šlo o uvedení výšky ve stopách a palcích. Tento význam se z fráze ale záhy vytratil a dnes si vlastně ani příslušníci generace alfa nejsou jistí, co dvěma anglickými číslicemi chtějí sdělit. To ovšem nezabránilo webu Dictionary.com, aby 6 7 vyhlásil slovem roku 2025.

Sigma

I starší ročníky znají pojem „alfa samec“, který označuje výraznou osobnost, lídra nebo vůdce smečky. Sigma má podobný význam. Je to někdo populární a dominantní, ale rozdíl je v tom, že funguje mimo „smečku“. Tedy je to jakýsi osamělý vlk – nezávislý na ostatních, nekonformní a zároveň hodný obdivu.

Obecně se dá „sigma“ použít prostě jako ocenění nebo kompliment.

Skibidi

Máte-li doma čerstvého puberťáka nebo puberťačku, tohle slovo možná slýcháte hodně často. Původ má v populární sérii videí z YouTube od animátora Alexeye Gerasimova. Jejich protagonisty jsou bizarní záchody s lidskými tvářemi, které tančí a zpívají. Podívejte se sami:

Co ale „skibidi“ znamená v běžné řeči? Významů je celá řada. Skibidi může být něco dobrého nebo zajímavého, ale častěji to bývá něco špatného, směšného, hloupého nebo divného. Vždy záleží na kontextu. Jestli například vaše dcera říká mladšímu bráchovi „nech toho, jsi skibidi,“ je jasné, že tady jde o negativní význam.

Skibidi může fungovat i jako popěvek nebo jakési výplňové slovo, které nic konkrétního neznamená. Naopak jasně negativní je, když někomu řeknete, že je „skibidi toilet“ (skibidi záchod). To pak jde o docela drsnou urážku!

Rizz

Charizma, šarm, atraktivita nebo schopnost někoho sbalit. V češtině se často objevuje v podobě slovesa „rizzovat“. Člověk, který je v tom dobrý, je „rizzler“. I tohle slovo se dá použít jako obecná pochvala.

Ohio

Označení pro něco podivného, bizarního nebo chaotického. Používá se i v kombinaci s dalšími slovy – například „skibidi Ohio“ nebo „Ohio rizz“.

Mewing

Abychom pochopili tento termín, musíme nejprve znát jeden rozšířený trend mezi generací alfa. Aby byl člověk sigma, měl by prý mít výraznou, silnou a jasně definovanou čelist (jawline, počeštěně [džólajnu]). Mewing je technika, která k tomu má údajně přispět. Provádí se tak, že tlačíte jazykem na horní patro.

Název techniky nemá nic společného s kočičím mňoukáním. Je odvozený od příjmení britského ortodontisty Johna Mewa, který s tímto cvičením přišel už v 70. letech 20. století. Žhavý trend sociálních sítí se z něj však stal teprve nedávno, a to napříč generacemi.

Mogging

Počeštěně „mogovat“. Znamená to být atraktivnější než ostatní. Tohle slovo se používá zejména u chlapců, u kterých se překvapivě vrací do módy tradičně maskulinní ideál krásy: mogovat můžete například tím, že jste vyšší, máte větší svaly, hlubší hlas nebo lepší účes. Také můžete tzv. „mogovat s džólajnou“ – dávat na odiv, že máte výraznější čelist.

Aura

Jestli vám děti doma udělují minusové nebo plusové „aura body“ nebo „aura points“, nejste v tom sami. Představte si auru jako proměnlivou hodnotu (jako z počítačové hry), která vyjadřuje, jak moc jste zrovna „hustí“ – jak bychom možná řekli my starší. Před dětmi to raději neříkejte, jinak vám hrozí „minus aura“ neboli negativní aura.

Plusovou auru jako rodiče získáte nejspíš tím, že svým potomkům něco koupíte nebo dovolíte.

Mid

Označení pro někoho, kdo je žalostně průměrný. Nemusí jít jen o člověka, mid může být třeba i film nebo písnička.

Slay

„Slay“ nebo „slayovat“ znamená, že se vám něco povedlo nebo jste někoho ohromili. Dá se použít jako pochvalný výkřik i jako obecné vyjádření souhlasu. Tohle slovo běžně užívají i lidé z generace Z a někteří mileniálové. Právě děti z generace alfa ho ale často uvádějí jako výraz, kterému jejich rodiče nerozumějí:

WELOVEFUN @welovefun

Part II. �� Napiš do komentářů 1 slovo, které pochopí jenom Gen Alpha!�� #welovefuncz #wlfpublicinterviews #wlfhdk #112413

12. března 2025 v 22:54, příspěvek archivován: 12. března 2025 v 22:54

Výraz „slay“ ve skutečnosti pochází z prostředí afroamerické a LGBT+ komunity, byl populární zejména na tzv. ballroom scéně v New Yorku 70., 80. a 90. let. V posledních několika letech jeho popularita znovu vzrostla a pronikl do mainstreamu. Na sociálních sítích i v reálném světě se teď používá napříč generacemi a kulturními prostředími.

Gyatt

Na první pohled to sice vypadá jako zkratka, ale jde o slovo, které se už dříve vyvinulo z fráze „God damn“ (sakra, zatraceně). Ve slovníku generace alfa jde o ocenění toho, že má někdo velké a atraktivní pozadí.

L nebo W

Tohle si zapamatujete jednoduše. L je zkratka pro „loss“ (neúspěch, prohru), W zase pro „win“ (výhru, úspěch).

