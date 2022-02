Co přinesou dvojky? Lásku i iluze, tvrdí numeroložka, kartářka i astrolog

Přesně za dvě stě let to bude mít ještě o něco větší grády. Ale přiznejme si, že v našich životech nám kalendář a hodiny už nic magičtějšího nenabídnou. 22. 2. 2022, 22:22 hodin. Co v tu chvíli budete dělat? Možná by byla škoda tak jedinečný okamžik strávit třeba čištěním zubů nebo zíráním na Události, komentáře.