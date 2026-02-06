Dvacítka je v životě ženy krásný věk. Divoké a náročné dospívání je konečně pryč a před hotovou mladou dámou plnou sil, šťavnatou a vědomou si svých kvalit, se otevírá úžasný obzor nadějí, snů a plánů. Jaké ale bylo její dětství a adolescence?
Od samého začátku se stejně jako tištěný magazín Ona Dnes i internetová Ona věnovala kromě dalších „ženských“ témat především partnerským vztahům. Čtenářky ovšem netoužily jen po zábavě, ale také po poučení. Zdaleka nejčtenějším článkem se tak stal ten, který představoval dvacet signálů, jak poznat psychopata. Hodně vás také zajímalo, jak si u potenciálního partnera všímat narcistních rysů.
Velký ohlas vyvolal rovněž poutavý rozhovor s psycholožkou Jiřinou Prekopovou, která mimo jiné prohlásila, že z žen jsou chlapi, otcům chybí autorita a z dětí jsou chudáci.
Mezi nejčtenějšími články se také pravidelně objevovaly ty, jejichž témata pootevírala dveře do ložnice. Ohromnou zvědavost vzbudilo například téma Vše o vagině aneb stačí jí jen čtyřcentimetrový penis? nebo nahlédnutí do mužského světa a odhalení ideální představy orálního sexu či ženských půvabů. Oblibu si získaly také články o celebritách, které propadly botoxu, zaujal také test nejmenších kalhotek na světě.
Ze zdravotních témat jste nejčastěji pátrali po informacích týkajících se varovných příznaků rakoviny, velký zájem vyvolaly i další články věnované signálům, kterými vám tělo hlásí, že něco není v pořádku. Za všechny jmenujme třeba článek o netypických odstínech moči, které mohou upozornit na zdravotní potíže. Hodně táhlo a stále táhne také hubnutí nebo zdravá výživa. Víte třeba, které potraviny vás nadopují vlákninou?
Celková čtenost našich článků za dvacet let překročila 700 000 000.