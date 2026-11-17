V roce 2012 publikovala April Bleske-Recheková z University of Wisconsin-Eau Claire se sedmi spoluautory studii, která zkoumala 88 dvojic mladých přátel opačného pohlaví. Každý z nich hodnotil svou přitažlivost k druhému i to, nakolik si myslí, že přitahuje jeho.
Ukázalo se, že muži považují své kamarádky za sexuálně mnohem přitažlivější. Také se výrazně častěji domnívají, že je jejich kamarádky považují za atraktivní. Jinými slovy, muži mají zjevně sklon zaměňovat svá přání za realitu.
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Je víc rodina, nebo přátelé? Vědci dávají přátelství stále větší hodnotu
Naštěstí většina lidí dokáže své touhy ovládat. Výzkumníci ze společnosti Meta a newyorské univerzity analyzovali neuvěřitelných 1,38 bilionu přátelských vazeb mezi 1,8 miliardy uživatelů Facebooku. Digitální vztahy samozřejmě nejsou dokonalým obrazem těch skutečných. Data nezahrnují lidi, kteří jsou příliš chudí na to, aby měli přístup k internetu, a nic nevypovídají ani o Číně, kde je Facebook zakázaný.