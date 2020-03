Nejhorší způsob rozchodu není po telefonu. Ghosting vás dostane na dno

Mladí lidé dobře vědí, jak je taková dnešní láska složitá a křehká. Těžko říci, jestli za to může zrychlená virtuální doba s širokou škálou možností, jak najít během pár minut náhradu. Kdy si lidé neváží jeden druhého, kdy při sebemenším zádrhelu berou nohy na ramena. Když už ale někdo chce „srabácky“ utéct, mělo by to být s pokorou a úctou.