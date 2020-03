Role ženy v moderním světě: získat zpět ztracenou ženskost není snadné

Loni jsme měli sraz se spolužáky z gymplu. Polovina spolužaček se radovala z rodinného života, manžela, dětí. Druhá o tom nechtěla ani slyšet, naskakovala jim husí kůže z toho, že by někdy měly porodit potomka a vychovat ho. Jako by se bály, že jim to naruší postup po kariérním žebříčku. Tehdy mě napadlo: nechybí nám ženám v dnešní uspěchané době plné pracovního stresu trochu sebepoznání? Trochu více ženskosti? Trochu víc sukní v davu pánských kalhot?