Emancipace dala ženám možnost seberealizace, někteří muži se ale cítí mimo hru

Takže budoucnost nepatří aluminiu, jak předpovídal Jára Cimrman, ale matriarchátu?

Hliník se odstěhoval do Humpolce a uvolnil místo plastům. To Cimrman nepředjímal. (úsměv) Ale zpět k matriarchátu. Na evoluci koní a zeber je zajímavé, že se u nich překlápí patriarchát do matriarchátu. Zebry jsou patriarchální, teritorium ovládá hřebec. Koně jsou matriarchální, vede je klisna. Taková překlápění biologové znají, obávám se, že podobný, leč velmi pomalý proces probíhá i u lidí. Pomalu narůstá procento rodin, které jsou vedeny ženou. Ten typ mužů, kteří dokážou fungovat s dominantní ženou, není nijak zvlášť ceněn. Miroslav Plzák jim říkal „3S“: „spolehlivý, slušný, slabý“, ale bývají to rodinné typy, takzvaní K-stratégové, kteří se o své děti vzorně starají a neopouštějí je, i když jsou v manželství nespokojeni. Proto procento jejich genů pomalu narůstá a vytlačuje z populace geny patriarchálních testosteronových samců, kteří spoléhají na promiskuitní R-strategii, ale své děti zanedbávají a opouštějí.