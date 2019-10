Drbna i dudlík místo mozku. Vyhněte se chování, které ženám nesluší

Jako dlaždič

Jestli je něco, co ženám vážně nesluší, pak je to mluva dlaždiče. To, že vám tu a tam ujede sprosté slovíčko, se dá tolerovat, horší je, když jako hulvát mluvíte i se tak chováte. Nevzbudíte zájem a respekt okolí, jak si možná myslíte. Budete spíše k politování. Navíc pro muže budete odstrašujícím objektem. Pánové totiž právě takové vystupování bytostně nesnáší.

Stíhačka

Žárlivost v rámci mezí je přijatelná. Pokud však začínáte být paranoidní, otravujete svými smyšlenými domněnkami okolí, jste k politování. Přátelé vás budou mít za chudinku, partner za blázna. Je potřeba se sebrat, nenechat se negativními myšlenkami zničit.

Drbna z pavlače

Ruku na srdce, pomlouvání je velmi oblíbená činnost žen. Asi se nejde udržet, a už nikdy nikoho nezdrbnout. Pokuste se alespoň kontrolovat, komu a co budete vyprávět. Rozhodně nešpiňte někoho před někým, koho znáte pár dní nebo týdnů. Mohlo by se vám to škaredě vymstít. Vyvarujte se také hanění bývalých partnerek současného muže, ač vám vůbec nejsou sympatické.

Dudlík místo mozku

Pro mnohé dámy se dítě stane hlavní náplní žití. Svůj středobod vesmíru rozmazlují, nedokážou být bez něj ani pár minut, a když už se setkají s okolním světem, povídají jen o potomkovi. Což je výsostně otravné. Tedy v případě, že kolem sebe nemáte stejné matky. Zkuste si najít i jiný koníček. Choďte cvičit, zajímejte se o dění ve světě, nejen v plínkách své ratolesti. Při shledání s kamarádkami raději drbejte. Tím je tak neodradíte jako vyprávěním o tom, jak nepěknou opruzeninku Terezka zase nedávno měla.

Zvládám naprosto vše

V dnešní době ženy zvládají i ryze mužské záležitosti. Otázka je, jestli bohužel, nebo bohudík. Nicméně, nedělejte ze sebe tu, co levou zadní umí vše. V pohodě si vystačíte bez chlapa. Pro vás je to možná známka síly, neuvěřitelné schopnosti, jenže blízcí tento fakt neocení. A pánové už vůbec ne. Oni chtějí mít doma lehkou hysterku, naivku, co je bez nich ztracena. A vlastně i skvělou herečku, která všechny tyto role pro ně zahraje.