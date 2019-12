Zdraví, či nemoc? Jak na tom budou příští rok jednotlivá znamení zvěrokruhu

Berani

Přestože si to nebudete nejspíš připouštět, tak rok 2020 by z pohledu vašeho zdraví nemusel vypadat zrovna optimálně. Je možné, že budete pociťovat nějaké obtíže, které vám připomenou, že o své zdraví je potřeba se také starat.



Jaro by vás pak mělo zastihnout v situaci, kdy se už budete snažit své představy o tom, jak své zdraví vylepšit, nějak realizovat. Pravděpodobně vám v tom pomohou přátelé, které buď dokážete do procesu vtáhnout, nebo naopak vás budou inspirovat oni sami. V létě byste si na nic stěžovat neměli. Tedy pokud jste svá předsevzetí vzali vážně a něco pro sebe dělali. Ve vztahu ke svému tělu, respektive zdraví byste měli konat moudře. Váš podzim by měl být ve znamení nárůstu energie, zvýšené akčnosti i odolnosti. Konec roku by vás měl rovněž zastihnout v dobré kondici.