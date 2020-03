Tempo, kterým jdou mladí dopředu, je neuchopitelné, říká Yvetta Blanarovičová

Základem citových vazeb a hodnot je dětství. Jaké jste měla vy?

Moje máma měla krásné dětství, a tak ho předávala dál. Pracovala v nemocnici, a i když dorazila unavená, četla nám pohádky, zajímala se o to, jaký jsme měli den, co bylo ve škole. Vyrůstala jsem se dvěma bratry, měli jsme spoustu zájmů, sportovali jsme. Já jsem se věnovala baletu a gymnastice, pak houslím a zpěvu. Babička žila na jižním Slovensku, jezdila k nám a my ji zase navštěvovali o prázdninách. Měla zahradu, hejno husí a slepic, domácí vajíčka a dobrou náladu. Pamatuju si na její dlouhé husté vlasy, které každý den splétala do vrkoče a ten si schovala do šátku. Mámě potom maďarsky, protože slovensky moc neuměla, hlasitě vysvětlovala, že to či ono musí vařit jinak.