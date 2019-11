Předělává vás k obrazu svému? Zbavte se manipulátora, než bude pozdě

Čítankový příběh: Ona se zamilovala, on také. Po čase do ní začal rýpat: že by bylo lepší, kdyby si obarvila vlasy na černo, že se směje moc nahlas, že její koníčky nejsou moc sexy. Ona si to, v rámci obrovské lásky, kterou prožívala, všechno vzala k srdci a přizpůsobila se. A finále? Partner ji opustil s kopií jí samotné před všemi změnami.

Proč ženy tak často podléhají manipulaci, když jim pak stejně zůstanou jen oči pro pláč? A má smysl se jí nějak účinně bránit?

Lidé hledají životní partnery proto, aby si vzájemně naplňovali své potřeby a touhy. Důležité je umět o nich mluvit na rovinu, jak objasňuje Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství: „Pokud partner říká, že se máme změnit, vyjadřuje nějakou nespokojenost. Jestliže dokáže říct, jaká změna by se mu líbila, buď na to můžeme přistoupit (z různých důvodů), nebo odmítnout.“

Manipulace však probíhá nepřímo, například formou činů, kterými se snažíme druhého někam dostat, aniž bychom mu to řekli přímo. Manžel, toužící po tom, aby žena zhubla, každý týden naplánuje sportovní víkend a automaticky očekává, že se to manželce bude líbit – a on si tím splní svou potřebu.

Ještě krutější způsob je pokládání otázek, které vedou k pocitu viny a současně obsahují to, čeho chce manipulátor dosáhnout. Například: „Shodíš pár kilo, nebo budu muset žít s pocitem, že ti na mně nezáleží?“

Ale pozor, manipulátory nemusí být pouze muži, velmi často se jimi ve vztahu stávají také ženy. Manipulátor, ať už jakéhokoli pohlaví, spoléhá na to, že jeho praktiky nebudou prohlédnuty a že brzy dosáhne toho, co potřebuje – tedy bezvýhradné poslušnosti.

Špinavá hra Manipulace je nečestná a nesportovní. Oběť připravuje o sebevědomí, manipulátorovi dodává pocit, že je jedinečný, jeho ego roste. S manipulací se můžete setkat doma, v širší rodině, na kurzu, kam tak ráda chodíte, a samozřejmě v zaměstnání.

Nedávná studie potvrdila, že nejvýkonnějšími pracovníky jsou lidé, kteří mají psychopatické a manipulativní sklony. Typů manipulátorů je hodně – od drsňáka přes milujícího člověka až k tomu, který to s vámi přece myslí dobře, ale chovat se k vám bude laskavě jen tehdy, pokud budete hrát přesně podle jeho pravidel. Jakmile se pokusíte z jeho vlivu vymanit, je zle. A že je zle, opravdu poznáte. Někteří manipulátoři se neváhají uchýlit k fyzickému násilí, jiní umí tak dlouhodobě psychicky deptat, že v oběti zašlapou poslední zbytky lidské důstojnosti. A pozor, mezi formy manipulace patří také: * Lichotky: „Sluší ti to, ale...“ * Výčitky: „Kdybys mě měla ráda, udělala bys...“ * Vytváření závislosti: „Miluji tě, ale potřebuji...“ * Pseudopéče o všechny ostatní: „Nikdo mi nerozumí, přitom bych se rozdal.“ * Některé neverbální projevy: Nátlak, vstup do vaší osobní zóny, který vám není příjemný, apod. * Rozhodování za vás: „Dáš si kávu, že? Vždycky si dáš ráda kávu...“

Lidé jsou ochotni se do určité míry měnit, třeba zrovna z lásky, ale každý má své limity, přes které už nepůjde. Je důležité vědět, kde máte hranice vy sami, a nenechat si je nabourat.

Na tuhle „hru“ musí být vždycky dva. Manipulátor a manipulovaný. Jak upozorňuje terapeutka Kyselá: „Manipulaci všichni výborně ovládáme, takže naše role se ve vztahu často mění. Nedá se říct, že manipuluje jenom jeden. Většinou je to vzorec, který partneři používají navzájem a umí s ním oba zacházet.“

Jakmile tedy máte pocit, že se vám v manipulativním vztahu nežije dobře, je nejvyšší čas dát vaší protistraně jasně najevo, že vy už tedy rozhodně podobné hry hrát nehodláte, že jsou pro vás nadále neakceptovatelné.

„Popište partnerovi, že víte, co s vámi provádí, a že vám manipulace z jeho strany opravdu není příjemná,“ radí odbornice. „Že už ji nepovažujete za součást partnerských hrátek, ale za něco, co vám ubližuje.“

Jestliže neubere z plynu a nevrátí se k původnímu stylu komunikace, budete muset vymyslet způsob, jak se nepříjemných pocitů zbavit. A jedním z nich může být i odchod od něj.

Tím, že o problému začnete mluvit, vznikne možnost řešení. Současně už víte, zda s tím chcete něco dělat, nebo ne. A protože se neuchýlíte k manipulaci, tak své myšlenkové pochody nahlas popíšete.

Navrhněte partnerovi, že si můžete domluvit ve vztahu pravidlo, které bude předcházet manipulaci. Tím nejúčinnějším je sdělovat otevřeně své potřeby, které na druhého máte. Jen tehdy se o nich vzájemně dozvíte a můžete s nimi něco dělat. Jsou to kroky ke vzájemné důvěře a vyjasnění očekávání.

Možná také znáte věty: „Pokud nepojedeme v neděli k mým rodičům, nepovezu tvoji mámu příští týden k zubaři. Nevezmeš si na schůzku s přáteli tyhle šaty? Tak nikam nepůjdeš... Proč bys měla chodit do práce? Starej se o domácnost, živit nás budu já.“

Jejich výčet je nekonečný a na vás vždy je, jestli manipulativní podtón odhalíte a budete se proti němu bránit, nebo jej přejdete mávnutím ruky.

Pokud zvolíte druhou variantu, může se stát, že se tlak na vás bude stupňovat a vy nakonec skončíte na životní cestě, na kterou jste se vůbec dostat nechtěla. Navíc odborníci varují, že pokud si svým liknavým přístupem manipulátora vychováváte doma, jednou se vám to může šeredně vymstít. Třeba v případě rozvodových tahanic a boje o děti.

Tip pro vás Zaskočte manipulátora reakcí, kterou nečeká. Tvrdí vám, že jste tlustá a on by vás miloval mnohem víc, kdybyste měla o deset kilogramů méně? Nehádejte se s ním, pokrčte rameny a klidně řekněte, že František z práce miluje každý váš kilogram. Věřte tomu, že k další manipulaci se už nedostane.

Objednává za vás v restauraci? Zrušte ihned u vrchního objednávku a dejte jasně najevo, co byste si přála sama. Uvidíte, že pochopí, že nejste puťka, která si nechá vše líbit. A vám bude mnohem víc chutnat.

Jednu ze situací, které hrozí, popisuje čtenářka Jana: „Můj muž potřeboval mít vždy hlavní slovo a já ho nechávala, starala jsem se o děti. Když se rozhodl, že nás opustí, najednou se mezi námi objevila spousta nedořešených věcí, které on vždy hrotil stylem: Chceš peníze? Necháš mi děti. Toužíš po alimentech? Uděláš to a to. Nejhorší forma manipulace proběhla jednoho večera, kdy jsem se dozvěděla, jak zbytečná jsem a že by bylo vlastně nejlepší, kdybych spáchala sebevraždu. Nemohla jsem před ním utéci, v bytě spaly naše děti, ale v jednu chvíli mě napadlo, že by takové řešení opravdu nebylo špatné. Aspoň bych měla klid.“ Janin rozvod nakonec dopadl tak, že se u něj propíral i její pokus o sebevraždu...

Nenechte se nikdy manipulátorem strhnout takhle daleko, cesta zpět bývá složitá a náprava duše i pošlapaného sebevědomí jen pomalá.