Co muži opravdu chtějí od žen? A porno ani prsa to nejsou

Pochopení

Muži jsou sice z Marsu a ženy z Venuše, ale stejně nikomu z nás nezbývá nic jiného, než se s tím smířit. Zkuste tedy přestat nevěřícně vrtět hlavou, když váš partner přinese domů už osmou sadu nářadí s tím, že ji nutně potřebuje. A nebuďte nerudná, jestli si po obědě na hodinku schrupne, když máte pocit, že by měl dělat něco užitečného.



Málo co je v moderním manželství tak vzácným zbožím jako vzájemné pochopení. Berte to tak, že když vy budete chápat jeho nadšení pro vojenskou historii, exotické ptáky, rychlá auta, horolezení nebo sportovní přenosy (dosaďte si, co je u vás doma zrovna aktuální), on zase snáze pochopí, když se potřebujete pravidelně vídat s „holkama“ u skleničky, kupovat nové sazenice na skalku nebo přestavovat nábytek v obýváku.