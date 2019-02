Vyvětrejte, přehodnoťte a čekejte změnu. Dejte si jarní vztahový detox

Nemilosrdná čistka

Asi znáte ten pocit, že máte skříně nacpané oblečením, které se snad rozmnožuje dělením, ale stejně nemáte každé ráno co na sebe a nakonec si vezmete to co obvykle. Možná to podobně vypadá i s vašimi mezilidskými vztahy.

Adresář kontaktů v mobilu už další nepřijímá, stejně jako na sociálních sítí, ale čím víc lidí znáte a „máte v přátelích“, tím opuštěnější se někdy cítíte. Jak poznat, kdo je opravdu ramenem, na kterém se můžete vyplakat?

Zkuste to podobně jako při jarním úklidu. Vezměte jeden kousek po druhém a rozhodněte se, jestli je to váš oblíbenec, nebo jen ležák, o kterém už ani nevíte, kde se tady vzal.

Smažte léta nepoužívaná telefonní čísla, proberte kontakty a smažte nahromaděné maily. Možná přitom narazíte na dávno zapomenutý poklad v podobě zprávy od kamarádky ze zámoří nebo ze Šumavy, který vás překvapí, potěší, nebo pobídne k osobnímu setkání a oživení vztahů.