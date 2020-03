Dračice v posteli, nebo náhradní máma: klady a zápory vztahu se zajíčkem

Přiznávám, že sama jsem byla vůči vztahům zralých žen s mladšími muži poměrně dlouho skeptická. Odjakživa mě přitahovali starší chlapíci a milostné návrhy od kohokoli, kdo se narodil později než já, jsem se smíchem odmítala.

Až jednou… Byla jsem zrovna čerstvě po rozchodu a tak trošku jsem tápala, kudy by se měl můj život dál ubírat. „Pořiď si zajíčka, s nimi je zábava,“ kladla mi na srdce kamarádka Klára, která posledních pár let randí výhradně s mladšími chlapci a je spokojená jako nikdy dřív.

Rozhodla jsem se tedy odhodit předsudky a dát šanci muzikantovi, který mi vytrvale nadbíhal už nějaký ten pátek a bylo mu o čtyři roky méně než mně.

Zpočátku to byla vážně legrace. Nekonečné mejdany, skvělý sex atd. Ale po pár týdnech mi začalo docházet, že každý večírek jednou končí. A že ten, kdo z něj odchází jako poslední, mívá druhý den největší kocovinu. Zkrátka a dobře, zábava to byla náramná, přesto jsem si brzy uvědomila, že k životu potřebuju víc než záplavu lichotek a nekonečný postelový či alkoholový maraton.

Bylo by samozřejmě pošetilé na základě jedné zkušenosti ukvapeně zobecňovat. Rozhodla jsem se proto udělat si malý průzkum. Co tedy vztah s mladším partnerem ženám dává a bere? A jak se na věkově nevyrovnané vztahy dívají sami „koloušci“?

Učitelka sexu

Nelžeme si do kapsy, hlavní roli v takových vztazích obvykle hraje sex a fyzická přitažlivost. Ono se není co divit. Všichni dávno víme, že zatímco ženy si erotické hrátky dokážou nejvíc užít po třicítce, pánové prožívají sexuální vrchol zhruba o deset let dřív.

Navíc kromě neutuchajícího chtíče obvykle disponují i stabilní erekcí. „Prostě můžou a chtějí pořád. A navíc dobře vypadají,“ výstižně shrnuje Klára, již jsem zmiňovala na začátku článku.

Mladíci zase na starších partnerkách oceňují, že už v milostných záležitostech načerpaly dostatek zkušeností a dávno se nebojí říct, co se jim líbí a co ne. Zkrátka si milování dokážou naplno užít a svého milence případně lecčemu přiučí. A věřte, že taková sexuální učitelka je snem nejednoho chlapce.

Navíc ruku na srdce, obzvlášť pokud se nacházíte v poněkud vypjatějším období, může být takový románek s mladším krasavcem dokonalou injekcí pro vaše sebevědomí. Podobně to fungovalo i u mě. Byť šlo o poměrně krátkou epizodu, připomněla jsem si díky ní, že je o mě pořád zájem a asi nevypadám úplně špatně, když je ze mě na větvi mladší kluk. Ale řekněme si upřímně, to na kvalitní vztah zdaleka nestačí.

Výhodou mladšího partnera navíc je, že vám nedovolí „zpeciválovatět“. Dost možná si díky němu rozšíříte okruh kamarádů a známých, začnete se věnovat koníčkům, u nichž by vás dřív ani nenapadlo, že by vás mohly bavit, a budete se víc zajímat o věci, které by vám jinak unikaly – už jenom proto, že s ním budete chtít držet krok. A rozšiřovat si obzory, ať už jakýmkoli směrem, není nikdy na škodu.

Na druhou stranu ale pozor, aby vám to nezačalo přerůstat přes hlavu. Přece jen není jednoduché udržovat se svěží a hrát si na mladici. Takže prosím, důstojně!

Je to nuda

Navíc se může stát, že se vaše světy zkrátka neprotnou. Třiatřicetiletá finanční specialistka Kateřina k tomu říká: „V osmadvaceti letech jsem měla sexuální vztah s devatenáctiletým klukem. V posteli byl výkonný, ale nedokázala jsem se s ním dlouho bavit. Nudilo mě to. Věřím, že v pozdějším věku obou už se rozdíly celkem stírají. A pak už záleží jen na individuálním charakteru a na tom, jak si dva lidi sednou.“

U věkově nerovných vztahů je víc než kdy jindy nutné upřímně si přiznat, co od sebe navzájem očekáváte, a také si včas říct, jak vážně tenhle vztah vlastně oba vnímáte. Jinak můžete narazit podobně jako pětatřicetiletá office manažerka Eliška.

„Kuba byl o pět let mladší než já. Nejdřív jsem naše randění nebrala moc vážně, právě kvůli věkovému rozdílu. Myslela jsem si, že budeme jenom kamarádi s výhodami. Po pár schůzkách to ale začalo vypadat, že mezi námi začíná vznikat něco vážnějšího. Každý den jsme si psali o všem možném, trávili spolu hodně času, učil mě střílet – je totiž policista. Zkrátka jsme si rozuměli po všech stránkách, zdaleka nejenom v posteli. Když už jsem začínala mít pocit, že jsem konečně natrefila na normálního, fajn chlapa, přišla ledová sprcha. Řekl mi, že je mu se mnou sice dobře, ale že náš vztah nemůže brát vážně, protože na opravdový partnerský život s perspektivou do budoucna si představuje někoho mladšího.“

Právě otázka společné budoucnosti totiž věkově nesourodé páry dost často rozděluje. Úřednice Lucie k tomu poznamenává: „Vždycky jsem si myslela, že budu žít se starším chlapem, většinou mi přijdou nejvíc sexy muži tak o deset, někdy i o dvacet let starší. Přesto je můj současný přítel o tři roky mladší a klape nám to skvěle. Až na to, že zatím nechce rodinu a svatbu, ale já ano.“

Problém navíc může nastat, pokud už na rozdíl od svého partnera máte z předešlého vztahu dítě. To muže obecně často děsí – spíš ty později narozené. Příkladem budiž třicetiletý sociální pracovník František: „Už samotný závazek k jedné ženě je dost vyčerpávající a stresující záležitost. A tohle jsou závazky dva. Navíc to pak znamená, že se budete setkávat s otcem dítěte. A to je na mě prostě moc.“

Není také na škodu zamyslet se, co mladíčka do vaší náruče žene. Nepochybně jste okouzlující, inteligentní a atraktivní. Ale…

Finančně nezávislá a samostatná

Když jsem si na sociální síti udělala anketu mezi chlapíky, kteří prožili romanci se starší ženou, nestačila jsem se divit. Většina z nich totiž neoceňovala partnerčinu inteligenci nebo její charakter, odpovědi byly mnohem přízemnější. Kromě již zmiňovaného sexu vyzdvihovali hlavně zázemí, finance a fakt, jak se o ně starší milenka dokáže postarat… zkrátka, jako by hledali sexuální dračici a matku v jednom.

A když vedle ní dozrají a „vyrostou“, dost často si sbalí kufry a jdou o dům dál – obvykle ke dveřím, za nimiž se ukrývá jejich vrstevnice nebo mladší dívka. Koneckonců takové příklady známe i ze světa celebrit.

Vzpomeňte třeba na Lucii Bílou a jejího druhého, o čtrnáct let mladšího manžela Václava Noida Bártu, kterého zpěvačka v podstatě vytáhla na vrchol, aby se záhy rozešli a on pak zplodil dítě s první mladou modelkou, která mu přišla do cesty. Manželství nevydrželo ani Báře Basikové a Petru Polákovi, který byl o patnáct let mladší než ona...

Samozřejmě, najdou se i páry, jimž to dlouhodobě klape bez ohledu na věk. Nepochybně se stává, že se do sebe dva lidé zkrátka zamilují, aniž by řešili, jaké datum narození mají v občance. A určitě takových dvojic není málo. Jen s sebou tyhle věkově nerovné romance zkrátka nesou víc úskalí a bez upřímné komunikace dost často končí potoky slz.

Ujasněte si, co od takového vztahu čekáte a co vám má dát – jde totiž především o vás, na to nezapomínejte! A i kdyby vám mělo jít pouze o nezávazný románek, směle do toho. Každá chvíle, kdy je člověk v životě šťastný, se totiž počítá.

Pokud ale cítíte, že stojíte o společnou budoucnost a zároveň se vaše představy o ní neshodují, rozlučte se se svým „zajdou“ dřív, než skončíte se zlomeným srdcem.