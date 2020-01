Exmanželka

Současný partner sice začíná nanovo, ale jeho bývalá to tak vidět nemusí. Nebyla by první ani poslední, která by se začala mstít. Klidně i rok, dva po rozvodu. Zvláště tehdy, pokud mají stále společný majetek, děti, ona k němu stále chová city či je zhrzená. Zocelte svou nervovou soustavu. Bude se vám to hodit.