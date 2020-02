Sedm tipů, jak dostat z hlavy „přebytečné smetí“ a konečně zapomenout

Zásada číslo 1 Dejte si „stopku“

Mozek funguje jako gramofon. Když si chcete něco zapamatovat, přehráváte si to dokola jako oblíbené elpíčko. A výsledek? Neustále omílaná fakta se nakonec někde zapíšou, a vy se tak naučíte třeba nové telefonní číslo babičky nebo PIN na své platební kartě.

Podle vědců zapomínání funguje na opačném principu. Namísto toho, abyste myšlenku (či vzpomínku) rozvíjeli, utněte ji radši hned v počátku. Nejlépe vám to půjde, když začnete myslet na něco jiného.

„Někdy to jde sice ztuha, ale když budete důslední, určitě se vám to podaří. Nakonec si na to zvyknete, a pokud stejný postup budete opakovat každý den, jednou na tu nepříjemnost už zapomenete a pustíte ji z hlavy. Já jsem si tímto způsobem vyléčila zlomené srdce z rozchodu,“ vypráví čtyřicetiletá Olga z Brna.