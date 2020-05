Jak najít lásku na druhý pokus: odpusťte svému ex a buďte sama sebou

Člověk míní, život mění. Doba, kdy spolu lidé setrvali, dokud je smrt nerozdělila, je dávno za námi. Současnost bohužel přeje častějším rozchodům, a jsou ještě o to rychlejší, když spolu partneři žijí na psí knížku. Taková je realita.

To ovšem neznamená, že jestli jste právě vy řízením osudu zůstala sama, bez celoživotního partnera, musí tomu tak být napořád (pokud se vám ovšem singl život nezalíbil). Manuál, jak najít ideálního muže na zbytek života, ještě nikdo nesepsal, ale jedno je jisté. Chce to čas!

Čas, abyste se vyrovnala s tím, co bylo, trochu zpytovala své svědomí, neopakovala stejné chyby – a teprve pak otevřela svoje srdce i náruč někomu dalšímu. Ne na chvíli, ale na další pěkná léta, která vás určitě čekají.

Není to jen otázka věku

„Je mi dvaapadesát, jsem sama od osmatřiceti, a pořád nemůžu najít někoho do páru. Děti už bydlí zvlášť, takže čas bych měla, energii a chuť taky. Jen mám pocit, že když už potkám nezadaného muže, stejně se za chvíli začne koukat po mladších. Do očí mi to žádný z nich neřekl, ale jsem o tom přesvědčená,“ svěřuje se čtenářka Linda.

A pak jakoby mimochodem podotkne, že po ní asi „jede“ soused, jenže tomu je o deset let více než jí. Stejně starý byl i její první muž...

Jasně, mladší ženy to mají lehčí, myslíme si většinou. Ale pozor, láska a zamilovanost nemají s věkem příliš společného. Zbláznit se do někoho můžete v osmnácti stejně jako v šedesáti nebo i později, to není věc rozumu, nýbrž spojení hormonů a neurochemických procesů v těle.

Zkuste brát přibývající léta jako výhodu – už tušíte, co asi nastane, takže svoje chování k potenciálnímu muži snů můžete mít, aspoň do nějaké míry, pod kontrolou, a to nemusí být na závadu. Ale určitě to neznamená, že čím je žena starší, tím lépe si dokáže vybrat životního partnera.

Úpornost je vždy na škodu

Kromě samotného věku hraje roli i to, kolik máte dětí a jak jsou staré. „S Jirkou máme tři báječné kluky, dělají mi jen samou radost. Není jejich vina, že se tatínek více než v rodině shlédl v kamarádech z mokré čtvrti. Po deseti letech jsem se s manželem rozešla. A i když jsem měla od té doby pár známostí, pořád si říkám, jestli vůbec někdy najdu toho pravého,“ pochybuje Edita (38).

A jsme u bodu číslo 2, tedy kolik má žena nezaopatřených dětí, o které se potenciální náhradní tatínek bude muset postarat. Je to nezpochybnitelný fakt.

Ale ještě větší roli hraje, jak sama sebe hodnotíte. Možná si říkáte, zda jste vůbec zralá na další vztah. A možná ani nejste dost hezká. Chytrá. Úspěšná. Zajištěná…?

Pokud o sobě jakkoli pochybujete, vysíláte do světa signály o své (ne)atraktivitě. A věřte, že chlapi si toho všimnou, jako kdyby měli v hlavě nějaký radar na stav ženské duše. Prostě přílišná touha až úpornost je podle psychoterapeutky Karin Emily „blokátorem“ v navazování vztahů.

Nevadí jen způsob rozchodu

„Bylo to jako z filmu Válka Roseových, jen bez toho finále,“ zpětně hodnotí rozchod s manželem Marie (47). S bývalým partnerem se v konečné fázi vztahu nedokázala na ničem shodnout, prostě nepřekousla, že odchází za jinou. Dodnes se s tím nesmířila. A dodnes je také sama, i když muži kolem této atraktivní brunetky poletují jako motýli.

Každý konec vztahu, který měl nějakou hodnotu, bývá bolestný, bez ohledu na to, zda skončil dramaticky nebo spíš poklidně. To je další nepopiratelný fakt. Ale jak tomu bude v budoucnu, záleží víc na vašem nastavení; zda dokážete ještě důvěřovat a chcete začít znova.

Hlavně silné ženy mají pocit, že přes rozchod se prostě musí nějak důstojně přenést. Zadržují emoce, žádné slzy netečou, vztek zůstává schovaný někde hluboko a všechnu bolest a zklamání jako kdyby zadupaly do země.

Jenže emoce musí ven! Žádné hysterické výlevy a teatrální gesta před partnerem, s nímž se rozcházíte. Ale vaše skutečné pocity musíte pustit ven. Dopřejte si období samoty, oklepejte se a především vědomě pusťte bývalého partnera.

Aby mohlo něco nového přijít, musíte pro to v sobě nejprve vytvořit prostor. Zkrátka když toho „starého“ máte pořád v hlavě, těžko do ní může vstoupit někdo nový.

S hlavou v oblacích a nohama na zemi Partnerský vztah je křehký jako porcelán a nemůže být černobílý. Nečekejte od toho druhého splnění svých nereálných požadavků. Až najdete svoji druhou polovinu, která do vás zapadne jako puzzle, užívejte si to. A víc neřešte. Aby se tak však stalo, doporučujeme k tomu, co už bylo napsané:

* Nedávejte okatě najevo, jak moc o novou známost stojíte. Přílišná urputnost bývá na škodu. Spíše dávkujte svou přízeň po malých doušcích, tím stoupnete v ceně. * Neměňte extrémně svůj život, minimálně ne do té doby, dokud si nebudete skutečně jistá opravdovou náklonností toho druhého. Opustit ostatní členy rodiny, svoje přátele, zájmy nebo i práci kvůli lásce se nemusí vyplatit. Ztracená svoboda se pak špatně získává zpátky. * Buďte samostatná tak akorát. Když ten druhý zjistí, že vlastně všechno zvládnete (co na tom, že možná musíte), patrně se bude sám sebe ptát – k čemu mě, tedy až na „techtle mechtle“, vlastně potřebuje?

Zbavte se balastu

Shrňme si to: kromě věku, dětí, délky vztahu i způsobu rozchodu hraje významnou roli i to, jak hodnotíte sama sebe a zda v sobě dokážete uzavřít minulost. Jak se zbavit balastu bývalého partnerství?

„Především odpusťte sama sobě i partnerovi. Poděkujte mu, ať už osobně, nebo vnitřně, za to, co fungovalo a bylo hezké. Poučte se z chyb, kterých jste se dopustila, a přijměte i křivdu. Vše, co prožijete, vás posouvá někam dál. Věřte, že každá – a to i negativní – zkušenost je v našich životech důležitou etapou k dalšímu růstu. Vnitřně si připusťte možnost budoucího vztahu. Nechtějte jen sobecky získávat, musíte být ochotná opět dávat. Každé partnerství je jiné, i my samy jsme v každém dalším partnerství s jiným mužem jiné,“ připomíná psychoterapeutka Karin Emily.

Nebojte se toho, co přijde, naopak se na to těšte. A přijměte myšlenku, že staré a nefunkční odchází proto, aby uvolnilo místo něčemu novému a lepšímu.



Epizoda s převozníkem

Když odejde muž, žena si připadá zraněná. Vylepšit pocit vlastního sebehodnocení, které je nezřídka na nule, může i nový krátkodobý vztah s „převozníkem“. Tak se říká člověku, který nás má od bývalé velké lásky posunout k nové velké lásce, prostě něco jako mezičlánek. „Převozník“ dodá ženě pocit, že je stále pro muže atraktivní, chtěná a láskyhodná.

Ale hrajte fér – dotyčnému muži řekněte o svých úmyslech rovnou, nevyužívejte ho jen proto, abyste si pofoukala svoje bolístky. A kdoví, třeba i tento „mezivztah“ se promění v něco hlubokého, i když jste s tím předem nepočítala. Právě pro tu lehkost bytí.

Chybami se člověk učí

Má smysl hledat příčinu partnerského neúspěchu hlavně u sebe? Chybami se lze poučit, je dobré znát a přijmout své slabiny. To však neznamená, že se budete každý večer obviňovat a trápit tím, co je na vás špatně. Možná vás to překvapí, ale KDE se stala chyba, není vždy zásadní důvod k rozchodům. Věkem prostě vyzráváme, měníme se, stejně tak i naše přání a potřeby – a toto se dá v páru jen těžko synchronizovat.

Také se ale zamilováváme jinde, řešíme krize středního věku, můžeme být vyhořelé… Je to tak relativní. Zatímco pro některé vaše vlastnosti od vás jeden muž odešel, druhý je může vnímat jako magnet. Základní nastavení svého já patrně nezměníte. Jste-li řekněme poněkud impulzivní, jak dlouho se před novým partnerem dokážete přetvařovat?

Když vás netěší trávit čas ve společnosti, jak dlouho budete hrát, že vás jeho přátelé baví? Buďte taková, jaká doopravdy jste. Být autentická a sama sebou je opravdu tou nejlepší vstupenkou do nového vztahu.

„Jedině tak můžete zjistit, zda se k sobě s dotyčným mužem hodíte a zda vás bude milovat skutečně pro to, jaká jste. Nemluvě o tom, že chování na rovinu je pohodlnější než snaha nějak zapůsobit. Ono stejně dlouho nevydrží, když se něco jen předstírá. Ale to se už hodně dotýkáme sebevědomí, jak to s ním vlastně máme,“ upozorňuje Karin Emily.

Takže váš hlavní úkol zní – posilte svoje sebevědomí. Pak se vám další velká láska jistě bude hledat snáz.