Reportáž psaná ve stresu. Jak jsem se doma pokoušela vzdělávat své děti

0:35 , aktualizováno 0:35

Takové chytré děvče se to zdálo být. Takové má vzácné rodiče, inteligentní, vzdělané. A teď tady čučí, jako by jí nadloubali, a neví. Neví! Podle mě je to učitelkou. Vysvětluje to špatně, navíc má sklony k hysterii. Hloupé je, že to dítě je naše a ta učitelka jsem já.