Drž hubu, jsi debil! Ve Výměně zuřily hádky, náhradní manžel se sesypal

K Lukášovi a k jeho šestnáctiměsíční dceři Natálii se do třípokojového bytu na deset dní nastěhovala rázná a sebejistá Lucie (40). Ta se svým současným partnerem Martinem (51) vychovává v domku v Novém Boru společnou dvacetiměsíční dceru Martu a svého šestnáctiletého syna Lukáše.

Raději vyhonit, než podvádět

Lucie si sice přála odpočinout od péče o svou malou dceru, ale malá Natálka nakonec nebyla v Přerově tím hlavním důvodem k hádkám. Její rady, aby dceru neuspával frenetickým třesem v náručí, ale raději venku v kočárku, nebo aby před ní nekřičel, byly dobře míněné, ale Lukáš byl nedůtklivý. Na rodinné zvyklosti si nedal sáhnout a hlasitě je bránil.

Když musel Lukáš, který pracuje ve stavebnictví, do práce, byl klid a Lucie s přehledem svou roli zvládla, ale jakmile se tatínek vrátil, malá Natálka okamžitě začala brečet, dokud ji tatínek nedržel v náručí. Lukáš už přišel naštvaný z práce a ani doma neměl klid.

„Furt má nějakej problém a zbytečně do mě rýpe, má schválně narážky, asi aby mě vyprovokovala,“ vysvětloval na kameru. Tak „drastické“ to nečekala ani Lucie. „Jestli je mu špatně po včerejšku z chlastu, tak nemá chlastat. Je naštvanej a přenáší to na nás.“

Další den si vzal Lukáš raději z práce volno. „Nelíbily se mi tady určitý věci, tak si je vyjasníme. Udělám snídani, kávu, malé ohřeju párky, jestli tu ještě nějaké jsou, a malé koupím ještě nějaké oblečení,“ svěřil se se svým plánem poté, co Lucie zkritizovala Natálčino oblečení, které je podle ní zaprané.

„Malá se nemá špatně,“ bránil svou domácnost, a Lucie si poslední slovo vzít nenechala. „Nic takového jsem neřekla.“ Ani Lukáš se nevzdal: „Neviděl jsem tě za tři dny čistit Natálce zoubky,“ zaútočil odjinud. „Ptala jsem se a řekl jsi, že malá si zuby nečistí.“

„Nic takového jsem neřekl,“ odsekl náhradní manžel a Lucie utrousila, že si to asi nepamatuje, jak byl opilý. Lukáš dodal, že ona měla uvařit holce polévku, ale místo toho si šla na pivo. „Nic, žádná hospoda, o malou se postarám sám,“ vyskakoval jako čertík z krabičky.

„Je zmatenej, dělá a říká páté přes deváté, zítra už půjde zase do práce a bude tu klid. Že my máme doma s Martinem spokojenej vztah a že se nehádáme, to mi nevěří. Přitom oni dva s Míšou se navzájem podvedli a nevěří si,“ vylíčila, co se dozvěděla mimo záznam, a Lukáš kontroval: „Hlavně že tě nepodvádí, ale raději si jde vyhonit někam šulina.“

Přestřelka skončila tím, že Lucie přiznala, že od porodu nemá chuť na sex a vysvětlila, že je od Martina hezké, že ji chápe a nepodvádí. „Není to citové ochladnutí, my se milujem, ale na sex nemám úplně chuť. Nestydíme se za to , je furt lepší, když onanuje, než kdyby mě podváděl, jako Lukáš podvádí Michalu.“

Sedí, chlastá a kouří

V Přerově snad nebylo téma, které by nezpůsobilo hádku nebo přinejmenším ostřejší výměnu. Oba se předháněli v tom, kdo malé Natálce koupí lepší oblečení a kdo bude druhému vlet, tak, jak jsou oba zvyklí ve svých vztazích s Míšou a Martinem.



„Řekla, že se raději půjde podívat do města. Naštvala mě, přitom jsem jí tam chtěl dnes vzít. Vzala dítě ven, ale nevzala z domova hračky. Pořád se nám naváží do rodiny, chce něco změnit, ale přitom by se měla zamyslet sama nad sebou. Já bych jí přál, ať jí se rozpadne rodina. Ona je doma generál a on skáče tak, jak ona píská. A jestli mu dělá doma takové nášupy jako mně tady, tak se ani nedivím, že spolu nemají sex,“ chrlil ze sebe chaoticky své pocity a překvapeně přiznal, že se celý den stará o jedno dítě a má toho plné zuby.



Když se přece jen v zahradní hospůdce u piva rozhostí klid zbraní, k Luciině překvapení už však po třetím Lukášově pivu nevydrží. Jen pro diváky se najednou Lukáš rozhodne Lucku otestovat. „Schválně, co vydrží a do kdy bude sedět u piva, když už malá má být dávno po jídle, vykoupaná a v sedm má jít spát. Je devět, a nic se neděje. Sedí, chlastá a kouří. Moje žena už by šla dávno domů jenom kvůli té malé.“

Hádka pak přišla cestou domů: „Proč sis nevšímala malé, když jsem si s ní já hrál? Celou dobu si od tebe nechám všechno líbit.“

„Co můžu dělat, když začne brečet, kdykoliv se objevíš? Tak ať nechodí domů a my si budeme hrát,“ prohodila pro kamery, ale Lukáš to slyšel. „To mám spát před barákem? Neobracej všechno proti mně! Měň si svou dceru a mě nech. Zítra si při změně velení napiš seznam jakej chceš,“ vztekal se a Lucie mu řekla, že po něm nic nechce. „Seš takovej debil! Tyranizuješ tu holku, ona brečí jenom kvůli tobě,“ prohlásila a stručně vysvětlila průběh dne. „Je pošahenej, přišel z práce v pohodě, dá si tři piva a je úplně v šoku. Já jsem tě prosila, abys byl normálně v práci, žárlivej blbeček jeden,“ nebrala si před kamerami servítky.

Lukáš vypadal zoufale, dokonce se rozbrečel a rozhodl se, že Natálku už Lucii nesvěří a že ačkoliv další den musí do práce, raději ji nechá u dědečka.

„Nevím, co mám dělat,“ zoufala si Lucie. „Určitě se od něj nenechám ponižovat, na to nejsem zvyklá, ale je to fakt psychopat a divím se té Míše, že s ním vůbec ještě je.“

„Včera jsi mě tak nas..la!“ Pokračovala hádka druhý den ráno. Lucie se ohradila, že kdyby takhle někdo řval před mojí Martičkou, tak by plakala, ale Natálce to evidentně nevadí. Je asi zvyklá, je spokojená. Možná že jí řevem uspáváte místo pohádky. Králík jim tu rozkousal kabely, malá si s tím hraje a jim to ani nevadí... Tak už vypadni, ať můžu uklidit. Dosvidanja,“ semlela co jí slina na jazyk přinesla a rozloučila se s Lukášem.

Nenechám na sebe kydat hov..

Ani po pěti dnech nevnesla změna velení do domácnosti klid. Naopak. „Když už musíš Natálku nosit na rukou, tak s ní tak šíleně neházej,“ vybídla Lucka Lukáše, ale ten zas zuřil: „To jsou debilní kecy toto, já si na sebe tady přece nenechám kydat hov..,“ rozčiloval se a tahal zas „špínu“ na Lucii, ale diváci z toho moudří nebyli. „Uvaříš malé pořádnou polívku z čerstvé zeleniny, a ne tu čínskou z pytlíku, kterou jsi koupil,“ poroučela Lucie.

„To je moje polívka, tu žeru já, takže čůs. Já jsem ti říkal, že máš Natálce uvařit, a ne udělat omáčku, co se nedá do pí.. žrát, z manuálu jsi nesplnila nic...“

„Drž, prosím, jeden den hubu, ať nemusím poslouchat ty tvoje kecy. A před Natálkou, prosím tě, nekřič.“ vedli nekončící spory...až už Lukáš nevydržel a oznámil, že Výměnu předčasně končí.

„Uvědomil jsem si, jak to se mnou měla Míša poslední půlrok těžké a mám strach, že se mi nevrátí,“ plakal. „Chci, aby pochopila, co pro mě znamená,“ řekl a divákům došlo, že za vším stojí jeho zřejmě až chorobná žárlivost.



„Naše rodina fungovala dobře, nic bych měnit nechtěla, budu si jich ještě víc vážit než doteď,“ oznámila na závěr Lucie. „Než mít doma takový psycho, tak budu raději sama. Martina jsem trošku zanedbávala, to skončí, máš se na co těšit, chlape!“ vzkázala domů.



Bez Lucky bych byl blbec

Zato Lukášova žena Míša (26) se v rodinném domku v Novém Boru měla u Martina dobře. Z pohledu náhradního manžela nebyla sice tak rázná, rozhodná, akční a samostatná jako jeho žena, ale o to víc se Martin musel zapojit. Michaela vysvětlovala, že doma je ten, co všechno hlídá a na vše myslí, právě její partner Lukáš.

„Martin je klidnej, člověk mu něco řekne a on neremcá a prostě to udělá, asi si ho Lucka hodně vycvičila,“ zjistila Míša a Martin souhlasně přitakával. „Uklidnila mě hodně a jsem za to rád, protože bych byl stejnej blbec jako dřív. Dělal bych průšvihy, takže jsem za to moc vděčnej.“

V domku jinak vše šlapalo podle manuálu. Martin s Lucčiným šestnáctiletým synem a za pomoci Míši uklidili garáž, vymalovali chodbu, Lukáš si uklidil pokoj, jak si Míša přála... a náhlý konec je všechny zaskočil. „Co se tam asi stalo?“ spekulovali. „I kdyby výměna skončila vinou Lucky, tak ji nepřestanu milovat. Jsem rád, že je, jaká je,“ přemýšlel nahlas Martin.

Navštívíme poradnu, budu se léčit

Hned zkraje závěrečného setkání obou párů padl logický dotaz: Proč jste to ukončili?

„Ukončil jsem to já, psychicky jsem to nezvládl, úplně jsem se zhroutil,“ přiznal Lukáš a na Martinův dotaz, co vlastně nezvládl, odpověděl: „Tebe, Míšo. Stesk, žárlivost.“

„Proč žárlí? Má k tomu nějaký důvod?“ zeptala se Lucie a vyšlo najevo, že ačkoli je pár spolu už jedenáct let, stále řeší to, co se stalo před osmi lety, kdy se oba podvedli s někým jiným.

„Spala s mým kámošem. Víš, jak jsi mi ublížila?“ Sžíraly Lukáše emoce.



„Tak se s ní rozejdi! Než se trápit osm let. Kolik ti je? Ještě 50 let s ní budeš žít ve stresu z toho, co udělala?“ poradil mu Martin, ale Lukáš opáčil, že „to nejde“.

„Řekli jsme si tehdy, že to zvládneme,“ přidala se Míša.

„Já to ale teď bez tebe nezvládl, úplně jsem se vysypal. První, co udělám, je, že navštívíme manželskou poradnu, a udělám všechno proto, abych šel k psychiatrovi, ať se toho konečně zbavím, protože já o tebe nechci přijít,“ dušoval se Lukáš a Míša dodala, že ona o něj taky ne. „Hlavně, jestli to dodržíš,“ dodala.

Lucie své rodině slíbila, že už nebude tak rázná a přísná, jako byla, a Lukáš zas, že udělá maximum pro to, aby vztah s Míšou fungoval znovu tak, jak má.