Napřed dezinfekce, pak manželka, šokoval Tomáš z Výměny svými prioritami

Tomáš (27) pracuje jako administrátor a živí manželku Markétu (28) na mateřské s jejich 11 měsíčním synem Tomáškem. Všichni tři žijí v třípokojovém bytě v paneláku v Teplicích. Zatímco Markéta má na starost úklid a po dobu, co je její manžel v práci, i syna, Tomáš vaří a po návratu z práce přebírá péči o syna.

Takhle mi to Markéta nastavila

Do téhle vzorně vypulírované minimalistické šedobílé domácnosti, kde nikde nic neleží „jen tak“ a vysává se i třikrát denně, přijela na deset dní z Norska živá a veselá masérka Vendula (29).

Na první pohled bylo jasné, že Vendula by si se vším poradila, jenomže Tomáš se rozhodl, že po dobu výměny nebude chodit do práce. Chtěl mít totiž domácnost včetně syna pod kontrolou. A nejen to. Potřeboval dohlížet úplně na všechno, ideálně si vše udělat sám, takže Vendulu prakticky k ničemu nechtěl pustit.

Vendula (29) žije s manželem a synem v Norsku.

Vendula se první dny dokázala radovat i z maličkostí. „Přesně to mi v Norsku chybí, zahrádka, točené pivo, a teď mi ještě přivezli ztracený kufr. Jsem spokojená,“ usmívala se u piva. Tomáš se naopak tvářil permanentně kysele. „Já nepiju, tohle malé pivo, a mám zas na rok vybráno. Tak málo Vendule stačí ke štěstí,“ divil se.

Po několika dnech se Vendula začínala doma nudit. „Úklid mám za pět minut hotový, protože chci žít a věnovat se taky něčemu jinému,“ seděla a čekala, až Tomáš, který zároveň nespouštěl oči z malého Tomáška, uvaří oběd.

„Mně jde hlavně o malýho, aby byl zaopatřenej tak, jak to má bejt,“ vysvětloval starostlivě Tomáš a oblékal syna, protože potřeboval doběhnout za roh do obchodu.“

„Než ho oblékne, tak by tu byl zpátky. Asi se domluvili se ženou, že mi ho nesvěří, nenechá mě s ním samotnou. Nejspíš se své ženy bojí jak čert kříže,“ komentovala Vendula jeho chování jen pro diváky a přiznala, že dny tu jen přežívá tím, že pije jedno kafe za druhým. „Ani uvařit nemůžu, takže čekám, jestli mě k něčemu pustí.“

Tomáše nejvíc děsilo, co si bude jeho náhradní manželka přát po pěti dnech, až nastane změna pravidel podle Venduly. „Jestli mi po změně režimu řekne, že se bude starat o malýho, tak neexistuje, to je moje práce. Takhle mi to Markéta nastavila a nechci to měnit,“ přiznal, kdo u nich doma velí.

K překvapení Venduly se konečně všichni tři vypravili ven a dokonce na pouť. „Koupím obrovskou cukrovou vatu, kterou narvu do toho dítěte,“ provokovala Vendula. „Jedině, že bude ze stévie,“ reagoval Tomáš vážně, a když se jeho nová manželka radovala z kdejakého balonku a hračky, konstatoval, že jsou to samé blbosti. „Raduje se ze všeho, asi nemaj v Norsku poutě, kolotoče by jim zamrzly.“

Bylo teplo a Vendule se zdálo, že Tomášek v kočárku nemusí mít na sobě mikinu: „Musí mu být horko,“ zkusila, ale Tomáš prohlásil, že se nic sundavat nebude. Nakonec šel přece jen vyzkoušet se synem labutě a mikinu mu sundal. „Teď ho ofoukne, když je zpocenej jak prase,“ předvídala Vendula do kamery.

Má bejt se šroubovákem v garáži!

Po pěti dnech dostala Vendula v Teplicích od Tomáše práci a směla pověsit prádlo. „Máš ještě někde kolíčky?“ zeptala se a dodala, že její Vlasta by ani nevěděl, kde je doma mají.

Markéta (28) žije s manželem Tomášem a jedenáctiměsíčním synem v Teplicích.

„Pokud je žena unavená z práce a potřebuje pomoc, je úžasný, když chlap dokáže pomoct, ale je to pomoc, ne že udělá všechno za ni,“ vedla si Vendula monolog při věšení prádla na balkoně. „Vždyť by mě ani nerajcoval, kdyby stál v kuchyni s hadrou. Má bejt se šroubovákem v garáži, bouchnout do stolu a zavelet, že bude podle něj! Přesně z toho důvodu já ho tak miluju, protože k němu vzhlížím. Je pro mě ten alfa samec, hlava rodiny. Nedokážu si představit, že by můj chlap čuchal, která svíčka voní víc: vezme si tu levandulovou, nebo tu oříškovou,“ pitvořila se.

Ve druhé polovině pobytu si Vendula přála vyrazit do lesa na houby a také, aby jí Tomáš dovolil vařit. „V krosničce ho nosit nebudu, kazí mu to postavení nohou a nebudu ho tomu vystavovat,“ odmítal Tomáš les, ale vyrazili alespoň na pískoviště.

Vendula cestou sbírala poházené odpadky a házela je do koše. „Mně to sice vadí, ale sbírat to nebudu. Bůh ví, kdo na to sahal a co v tom je,“ ušklíbal se a nabídl Vendule příruční lahvičku s dezinfekcí na ruce. Ani na pískovišti nepobyli moc dlouho. „Je dobrý, že si už písek nedává do pusy,“ stačil jen Tomáš říct, a v tu chvíli si ho syn nacpal do pusy celou hrst.

„Aspoň máme oběd vyřešený,“ smála se Vendula a jen pro diváky dodala: „To díte je pořád jen v kočáru. Jednou jim zdrhne a půjde si za svým.“

I další den se Vendule podařilo Tomáše vytáhnout na výlet? „To jsou ještě Orlické hory?“ ptala se. „Nevim, nemůžu si pamatovat každou pí..vinu.“ odpověděl a Vendula se divila. „Mladej kluk a vůbec ho nezajímá, kde žije.“

„Já se neumím pro všechno takhle nadchnout,“ vysvětlil Tomáš divákům, kteří ho možná přece jen trochu politovali, když Vendula nakoupila do jejich sterilního šedobílého bytu barevné samolepky na zeď. „Zvířátka do koupelny a na skříň. Jdeme lepit,“ zavelela a pohrozila, že jinou možností je hra s prstovými barvičkami.

Tomáš přiznal, že ho Venda deset dní přebíjela pozitivní energií, Vendula si na konci své mise v Teplicích uvědomila, že radši půjde doma s klukem ven a budou si užívat. „Život je o tom ho žít, a ne přežívat.“

Těstoviny pustily

K Vlastovi a Melicharovi dorazila za Vendulu do jejich pronajatého domku v Norsku Markéta, a jako první se náhradnímu manželovi přiznala, že neumí skoro vůbec vařit.

„Jako kdyby přijelo další dítě,“ podotkl jen pro sebe Vlasta, a co mu práce řidiče dovolila, snažil se něco Markétu naučit. Když však měla ke guláši uvařit těstoviny, než se Vlasta vrátí z práce, byly rozvařené a připálené. „Dala jsi tam málo vody,“ vytkl jí a Markéta se rozbrečela. Hájila se tím, že ty zelené těstoviny pustily něco, co vodu zahustilo.

„Nevím, co mu vadilo na těch těstovinách, když vařím pro Tomáše, tak je spokojenej. Jasně jsem mu řekla, že to neumím a že vařit budeme společně, ale musel do práce. Nesnáším, když ze mě někdo dělá debila. Když chce bejt hnusnej, taky můžu bejt hnusná,“ vztekala se Markéta.



Rozčiloval ji i sedmiletý Melichar. „Je rozmazlenej, neposlouchá. Je to jejich výchova, mně to může bejt jedno, udělám si svoje, uklidím, a tím to končí,“ pospala své pocity, s nimiž se po pěti dnech nezapomněla svěřit náhradnímu manželovi.

„Podle mě je Melíšek rozmazlenej. On si řekne, že bude něco dělat, a my máme skákat podle něj, u mě by mu to neprošlo. Pokud já řeknu, jedeme takhle, tak to tak bude. Ty posloucháš Melichara,“ vyčetla Vlastovi na párty před krajany.

„Má oporu v ostatních lidech. Kdyby tam nebyli, tak by to neřekla, ale mě nepřesvědčí o tom, že je Melichar rozmazlenej,“ bránil se Vlasta.

Druhý den Vlasta vyspával a Markéta se nudila. „My s Tomášem vůbec nepijeme, ani alkohol doma nemáme. My takhle dlouho nikdy nespíme, prostě Tomáš vstane a udělá jídlo. Nejsem zvyklá čekat, než se někdo vzbudí. Je to zabitá neděle, měl počítat s tím, že má vstát, aby se mi věnoval. Co já teď budu čekat, až se vzbudí?“

Spor nastal i tehdy, když Markéta chtěla Melicharovi zakázat počítač až do konce natáčení. „Ne, jen dva dny,“ bránil se Melichar, Vlasta zákaz nepotvrdil a kluk nevěděl, co tedy vlastně platí.

Jak Vlasta, tak Markéta už ke konci výměny rezignovali na své potřeby a snažili se „vydržet“. Pomohl výlet do hor, který si možná víc než ti dva užili televizní diváci. Na vyhlídce mezi kopci s výhledem na moře Markét prohlásila, že neví, jestli by se tam Tomášovi líbilo. „Řekl by hm, krajina no.“

Daleko víc si Markéta další den pochvalovala návštěvu restaurace, kam ji Vlasta pozval. „Takhle se mi to líbí, kdybychom takhle každej den chodili, tak bych to přes den s dítětem doma přežila. Supr,“ pochvalovala si a dodala, že díky výměně si uvědomila, že by doma nic neměnila. „Radši budu stokrát za noc vstávat k malýmu, než poslouchat Melíška. Rozčiluje mě to jeho odmlouvání.“

K poznání dospěl i Vlasta, kterého už náhradní manželka dávno přestala bavit. „Kromě uklízení se starám o všechno. Asi už Vendule nikdy neřeknu nic o úklidu. Jsou důležitější věci, než uklízet třikrát denně, a jsem strašně rád za svou Vendy, život s ní je akčnější. Tady se sice teď uklízelo, ale to bylo všechno.“

Už ani slovo o uklízení

Po větě: „U mě je to asi takhle: na prvním místě je dezinfekce, na druhém místě je moje manželka, pak dlouho nic a pak zbytek světa,“ která padla při závěrečném setkání obou párů, se Vlasta s Vendulou po chvilce nevěřícného údivu už jen smáli.

Tomáš pokračoval s dobře míněnými radami: „Vendy k nám přijela do komplet uklizeného a nakoplo ji to, aby udržovala pořádek. Máte strašně moc zbytečnejch věcí, když se jich zbavíte, bude vám líp.“

Markéta si přisadila na téma, že Melíšek je rozmazlenej. „Vůbec neposlouchá, nemá v dospělých autoritu. Pro mě je to dítě, které sedí doma na počítači,“ sdělila a Vlasta se dušoval, že už doma nic o uklízení nikdy neřekne a že těch deset dní bylo, jako kdyby měl doma dvě děti.