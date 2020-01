Poslala jsem na tebe sociálku, křičela vyměněná manželka na sokyni

Kateřina je na mateřské a žije s autolakýrníkem Martinem a dvouletou Stefanii v pronajatém třípokojovém bytě v Karlových Varech. Do televizní Výměny manželek se přihlásila kvůli adrenalinu a také proto, že ráda poznává nové lidi, důvodem byl i Martin.

„Je náladový a nekomunikativní, čtu ráda psychologii a občas se ho snažím rozebrat,“ vysvětlila a Martin přispěl se svou verzí: „Když sedíte na gauči, koukáte se na televizi a najednou z ničeho nic přiletí hláška: usměj se, tak to nedáte!“

Když do Varů na deset dní přijela k Martinovi a Stefanii Jiřina, zpočátku se zdálo, že do této rodiny zapadne bez problému. Ve srovnání s péčí o dva divoké syny (3 a 1,5) se malá Stefanie (2) jevila jako veselá a pohodová panenka. „Nevím, co tu budu dělat. Ani doma nikam nechodím, kamarádky žádné nemám, s nikým si pořádně nerozumím,“ posteskla si Jiřina, která se čím dál víc jevila jako zklamaná, smutná a otrávená.

S Martinem se shodli na tom, že jsou oba žárliví. „Nemůžu za to. Zrudnu a jsem vzteklý,“ přiznal se a postěžoval si, že Katce věčně cinkají zprávy na telefonu. „Ani nevím, kdo za tím vším je,“ řekl a Jiřina potvrdila, že má doma stejný problém. „Když už je to celý večer, tak pak nevím, co si mám myslet,“ svěřila se a Martin jí poradil, aby doma přitvrdila.

„Ono se to nezdá, ale já jsem tvrdá, fakt jo, žárlím od určité doby, kdy se něco stalo, jsem ostražitější a důvěra už není stoprocentní,“ vysvětlila Jiřina. Když se Martin sám nabídl, že uvaří oběd a viděla, jak se sám od sebe stará o dceru, stěžovala si, jak jí Radek ani doma s ničím nepomůže.



„Až někdy přijde domů, nech mu tam děti a jdi ven,“ poradil jí Martin. „Už tě bere jako domácí utahanou puťku,“ vysvětlil jí, ale Jiřina se hájila, že je tak nastavená.

„To je blbá odpověď,“ reagoval na to Martin. „To pak musíš začít sama u sebe,“ vysvětlil jí a na kamery dodal, že se mu zdá hodně otrávená. „Takhle bych s ní nevydržel, je otázka, jestli si za to všechno nemůže sama. Já taky nechci přijít každý den z práce a furt fungovat doma, celý život. Taky chci jednou dvakrát za týden jít třeba za kamarádem. Tak jako Kačka, která si jede za kamarádkami, když chce. Nebráním jí v tom, ať jede, ať nesedí doma, ale já taky nebudu furt sedět doma. Doufám, že si to uvědomí v té druhé rodině, že se doma zas tak špatně nemá,“ svěřil se se svými úvahami a přiznal, že jeho přítelkyně by chtěla druhé dítě, ale on nechce.

„Je brzy a nevěřím, že by to všechno zvládala. Myslí si, že druhé dítě bude stejně tak hodné, jako to první, ale to si nemyslím.“

Po pěti společných dnech začala atmosféra v Karlových Varech houstnout. Martin je naštvaný, že Jiřina vůbec nechodí se Stefanií ven, i když je krásně.

„Hádat se s ní kvůli tomu nebudu, ale doma bych ji nechtěl. Už jenom to, jak se tváří! Já jsem jí nic neudělal a tváří se, jak kdybych jí ubližoval. První dny se snažila, ale nevěřím, že tak doma funguje pořád,“ sdělil divákům své pocity. Byl nervózní i z toho, že neví, co dělá jeho Kačka.

„Domácí vězení“ Stefanie nakonec Martin vyřešil tak, že dceru odvezl k babičce. Jiřinu požádal o větší úklid bytu a vyčetl jí, že vůbec nechodí ven. „Celý den koukáš jako okurka. Měla bys se sebou něco dělat. Když přijde ten tvůj z práce a ty se na něj takhle tváříš, tak se nedivím, že se tahá s nějakou courou. Nedivím se, že chodí tak pozdě z práce. Taky bych chodil do hospody, kdyby se Kačka tvářila, že ji nic nebaví, nic se jí nechce,“ vychrlil na překvapenou a nic nechápající Jiřinu. Na kamery přiznal, že se už na ni nemůže dívat. „Litovat ji nebudu, měla by se zamyslet sama nad sebou.“



Jiřina si za deset dní v náhradní rodině uvědomila, že by doma nemusela tolik zvyšovat hlas. „Budeme si muset s manželem promluvit a nastavit si jiná pravidla.“ Na Martinovo přání Jiřina vygruntovala byt. „Pět hodin jsem uklízela, všechno jsem odtahala, linku jsem naleštila a místo aby mi řekl jo super dík, tak mi řekne, že jsem to mohla mít za méně hodin?“ dočkala se jeho reakce, ale i Martin už byl otrávený.

„Ta ženská je znuděná životem nebo sama sebou, úplně negativní energie z ní vyzařuje. Kačka je skvělá holka, pořád se usmívá a v něčem měla pravdu, budu s nimi chodit víc ven, trochu jsem to flákal.“

Sedm kilo špinavých plen

Ještě dramatičtější okolnosti sledovali televizní diváci v rodině Radka v Ústí nad Labem, kde jeho ženu v péči o domácnost a dva syny nahradila Katka. Když se blížila ke svému náhradnímu domovu, přála si jediné: „Ať mají aspoň ty zuby, mám strach, že to budou bezzubý špíny,“ prohlásila.

Se špínou se však v novém bytě potýkala od samého začátku. V postýlce mladšího Sebastiana objevila místo matrace plesnivý molitan, pod postelí tříletého kýbl se sedmi kilogramy špinavých plen a nestačila ji škála znechucených a štítivých výrazů. Když se jednou Ráďa pokakal a musela ho sprchovat, zvedal se jí žaludek. Trpí totiž dávivým reflexem a dělat cokoliv, čeho se štítí, je pro ni problém.

Nejen, že Katka má v náhradní rodině problém se špínou, ale děti se jí zdají zanedbané. Zjistila, že tříletý chlapec má některé zuby zkažené a jiné mu ještě ani nevylezly, k zubaři je teprve objednaný. Stejně tak na neurologii kvůli tomu, že ještě čůrá i kaká do plen, k psychologovi kvůli nezvladatelným záchvatům. „Vypadá to, že problémy dětí začali řešit až před Výměnou, aby to vypadalo,“ uvažovala Katka nahlas a dokonce si i poplakala: „Když to tu vidím, mám strach, že se mi Jiřina stará o malou.“

Když však vyrazila s dětmi na hřiště, byly hodné. „Neumí si hrát samy, ani s jinými dětmi, ale venku jsou kluci hodní, jen Ráďa ani neuměl vlézt na kolotoč ani na skluzavku. Zato všechno chápe, co mu kdo řekne. Sice neodpovídá, ale opravdu není hloupý,“ vypozorovala a učinila závěr, že dětem chybí pozornost rodičů. „Rychle se učí, což jsem zjistila za jeden den. Kdyby měl Ráďa víc pozornosti, možná by tak vzteklý nebyl.“

Jedna výchovná ještě nikoho nezabila

Ostatně jeho záchvat zkazil i výlet, na který Kateřina rodinu vytáhla. „Celou dobu, co jsme byli v krámě, se vztekal. Lehl si na zem a mlátit sebou a Radek ho furt mlátil. V životě jsem nezažila takovou ostudu,“ líčila Katka na kamery a držela přitom v náručí malého Sebastiana. „On mě poch..l!,“ skončila svůj monolog a předala syna tatínkovi. Podle Radka nešlo syna uklidnit po dobrém a nepomohlo, ani když mu dal na zadek. „Já si myslím, že jedna výchovná po pr..li ještě nikoho nezabila.“

Katka rezignovala a další průběh Výměny nechala hlavně na Radkovi. „Nedávám to tady, smrad všude, děti uřvaný, deka smrdí po čůrání, malej mě zase pochcal, to je haluz tady, všechno mimo mojí ligu. Chci na hotel, chci jet domů,“ zoufala si, a když přišla krize a oba kluci najednou brečeli, sebrala se, nechal je tátovi a šla se uklidnit před dům.

„Sebere se, má to úplně na salámu. Neví, co to je, starat se o dvě děti. Jestli toho svého přítele peskuje tak, jako se snaží mě tady, tak se nedivím, že poslouchá jak hodinky. Já to přežiji a pak zas bude klid. Už aby byla zpátky manželka,“ těšil se Radek a dušoval se, že se bude dětem po Výměně víc věnovat a zkoušet to po dobrém. „Padla i varianta, že půjdeme s manželkou od sebe. Uvidíme. Budu se jí snažit víc pomáhat.“

Když Katce přišla od Martina do Ústí kytice tulipánů, došlo jí naplno, jak ho miluje a dceru taky. „A teď mu snad budu tolerovat i ty jeho nálady. Z ničeho nic měl blbou náladu a vylíval si to na nás doma. Je workoholik, snaží se budovat kariéru, abychom se měli dobře, teď se snaží chodit domů brzo, aby byl s námi. Doufám, že mu taky chybím, je to skvělý chlap,“ řekla a Radkovi oznámila, že bude po zbylé noci chodit přespávat do hotelu.

Ještě před koncem své mise v Ústí nad Labem se Kateřina rozhodla navštívit sociálku a ohlásit, že děti jsou u Jiřiny a Radka zanedbané. Všechno, co za deset dní zjistila, sepsala a poslala mailem na místní Odbor sociální péče o děti.

„Doufám, že na ně dohlídnou. Ty děti za to nemůžou a nezaslouží si, aby měly zanedbaný život jen kvůli matce, která se o ně nechce postarat. Jiné řešení neexistuje: maminka se vrátí domů a bude v tom pokračovat,“ vysvětlila divákům.

Poslední šance pro Radka

Při závěrečném setkání obou párů měla Katka hlavní slovo. „Proč jsi si dělala děti?“ zeptala se zaskočené Jiřiny a sama pokračovala: “Když děti spí nad hov..ma, v poch..ných postelích, dítě nemá ani matračku, jen molitan prolezlý plísní. Poslala jsem na tebe sociálku, milá dámo, rozumíš tomu?“ „Zato ty tvoje rok nemytý okna jsou v pořádku?“ zmohla se Jiřina v tu chvíli jen na jediný argument.

„Ano, já okna nemyji, ale styď se ty. Na děti pořád jen řveš, řekli mi to všichni sousedi. Kluci jsou zanedbaní, neděláš s nimi nic, ten malý neumí ani paci paci, nic. Neřvi na ně a nemlaťte je!“ rozkřičela se naštvaná Katka. „Těším se, až budeš v televizi. Já mám doma bordel, ale ne špínu, ty špíno jedna!“

Martin poradil Radkovi, aby se dětem věnoval co nejvíc. „Ženská si taky potřebuje odpočinout.“ Jiřina přiznala, že už takhle dál žít nechce a že buď se to doma zlepší, nebo bude muset jít. „Jinou možnost už nemám. Já ho prosila, brečela, vyhrožovala, nic nepomohlo,“ tekly jí slzy, zatímco Radek se bál, aby nebyl před diváky „za kreténa“.

Jiřinu uklidňoval, že jí bude pomáhat. „Tak, jak jsem žil teď deset dní, tak v tom budu pokračovat dál,“ slíbil, ale Jiřina nevěřila. „Jako už několikrát. Na pár týdnů se to změní, na měsíc a pak zase zajedeme do starých kolejí,“ obávala se, ale nakonec došla k názoru, že mu dá poslední šanci. „Uvidíme.“