Peněženku si před synem raději schovej, varoval manžel náhradní ženu

Lenka (33) z Liberce, která se na deset dní v rodině vyměnila se Zdenkou, byla zděšená od samého začátku. Ve vybydleném bytě našla spoustu špíny, prázdnou lednici a bezradného náhradního manžela Petra, kterému ne a ne přijít výplata, za kterou by mohli nakoupit jídlo.

A nejen jídlo. „Nemají tu žádné prostředky na mytí, ale ani kartáčky na zuby, chybí příbory, nádobí, vysavač... Asi se tu nevaří,“ konstatovala šokovaná Lenka a dodala, že i chudí mohou žít v čistotě.

„Tohle je strašně špatně,“ řekla po přečtení manuálu a Petr, který pracuje jako dělník, sliboval, že všechno, co tu chybí, hned dokoupí, až mu přijdou peníze. „Kartáčky jsme měli jen dva a jeden děti zašantročily a druhý si sbalila ta moje s sebou,“ vysvětlil. Bylo zřejmé, že rodina se do populárního televizního pořadu přihlásila kvůli slíbené finanční odměně.

První noc Lenka moc nespala. Řešila, co všechno je potřeba v nové rodině zařídit a koupit, a protože první dny čekal Petr na výplatu marně, nakoupila si základní prostředky ze svého. „Jsem ráda, že jsem očkována proti žloutence, jinak bych to tu asi nedala. Je to odraz té ženské, když je na mateřské,“ prohlásila.

Petr se Zdenky zastával. „Moje žena není líná, máme spolu pět dětí, ale jestli chce Lenka něco měnit, ať to udělá.“ Lenka se mezitím pustila do úklidu. I jídlo nakonec nakoupila s tím, že Petr jí vše vrátí.

„Do koruny jí to vrátím,“ slíbil Petr i na kameru. Když pak našel Lenčinu peněženku volně ležet v bytě, varoval ji. „Peněženku si schovávej před Patrikem (15). Kolikrát už se nám stalo, že nám z ní vzal peníze.“ Lenka šokovaná nebyla. „Nepřekvapuje mě to. Musím to nějak vymyslet, aby za minimální peníze měly děti všechno,“ usmyslela si.

Výplata přišla, ale Patrik část ukradl

Výplata nakonec po čtyřech dnech Petrovi došla, ale Patrik si z tátovy peněženky tajně v noci vzal čtyři tisíce a nějaké stravenky. Druhý den nešel do školy a na nákup s sebou vzal i devítiletého Dana.

„Tady nemůžu dělat mámu, to bych ho asi zabila,“ odtušila Lenka odevzdaně a mladšímu Danovi vysvětlila, že dárky mu bratr koupil za ukradené peníze. Patrik se večer vrátil domů jakoby nic a na Lenčinu výčitku jen navrhl, že telefon, který si koupil, by mohl dát do zastavárny.

Petr mu vyhuboval. „Nikdy jsem si nepřál, aby bylo moje dítě v ústavu, ale to, co udělal dneska, nebylo to poprvé... Jsem rozhodnutý, že po Výměně půjde na tři měsíce do diagnostického ústavu.“

Další den řešila Lenka pro změnu docházku a prospěch Petry (12) a Dana. Zkontrolovala jejich žákovské knížky. „Děti propadají, mají hrozně moc absencí, za měsíc něco desetkrát zapomenou, chybí jim pomůcky, jsou zanedbané. To není jejich vina. Problémy jsou tak hluboké, že na to mám hrozně krátký čas, aby tady vůbec nějaká změna proběhla. Každá omluvenka – a že jich je – je o bolesti břicha, horečce, průjmu, střevní chřipce. Tak buď kecaj jak na běžícím pásu, anebo mají opravdu problémy se zažíváním, čemuž bych se vůbec nedivila. Oba kouřej, ale dětem nedaly žádnou šanci na normální život... Tak proč si pět dětí dělali, když na to nemají?“ Rozplakala se.



Na shledanou, odejděte!

Od osmnáctileté Nikoly, která je těhotná, se Lenka dozvěděla, že s jídlem jim občas vypomáhá babička. Ta, s další rodinou, přišla na návštěvu. Děti ležely s horečkou v posteli. Když se babička dozvěděla, co Patrik udělal, křičela a vyčítala.

„Mám tu nemocné děti a nebude se tady dneska řvát. Má horečku a vyřiďte si to až odjedu. Má rodiče, nepotřebuje, aby si to s ním vyřizovalo celé sídliště, celá rodina,“ zastala se Patrika Lenka, a tím si babičku naštvala. „Nebudete mi tady poroučet. Řvát tu budu, jak uznám. Já jsem tady doma,“ hájila svou autoritu babička, ale Lenka se nedala a požádala návštěvu, ať odejde. „Na shledanou.“

„To mě vyhazuješ?“ nevěřila babička. „Ano,“ ujistila ji Lenka sebevědomě, a když se zaklaply dveře, Petr za Lenkou přišel: „Tos jí řekla dobře, babičce si ještě nikdo do názoru skočit nedovolil.“

Petr si půjčil na nájem, a tak se mohli v druhé polovině pobytu s Lenkou pustit do uklízení a vylepšování bytu. Lenka zavelela a všichni si museli čistit zuby a mýt ruce po toaletě. „Nemáte vysavač, tak bych všechny koberce vyházela,“ navrhla.

Následovala hádka s Patrikem kvůli ukradeným cigaretám. „Takhle se se mnou prostě nebude bavit, to tady nemusím bejt,“ zuřil na kameru a šel si zakouřit před dům, což ho uklidnilo, a doma ho Lenka zaměstnala mytím nádobí.

„Taťku musím chválit. Jede se mnou, nastartoval se, snaží se věci řešit.

„Poznala jsem tady situace, které bych v rodině nikdy poznat nechtěla. Podle mě tady nemají většinu času jídlo a u nás se jídlem kolikrát fakt mrhá. Budu teď víc přemýšlet o hospodaření v domácnosti,“ předsevzala si a den před odjezdem domů zrekapitulovala: „Okna jsem dneska umyla, Petr včera podlahy. Uvařím plněné papriky, aby je měli, a tím tu má služba končí.“

Petr si Lenčiny změny pochvaloval. „Otočilo se to tu o 180 stupňů k lepšímu.

Podává ruku jako leklá ryba

Pětinásobná maminka Zdena, jejíž nejstarší 19 letá dcera už má vlastní rodinu, vyměnila svou velkou rodinu za roční holčičku a náhradního manžela, který se jmenoval Petr (43), stejně jako ten její. Na deset dní se ocitla v třípokojovém bytě v Liberci, v rodině, kterou do Výměny přihlásil manžel. Spolu s Lenkou se poznali před deseti lety a ona si stýská, že manžel, dělník, není moc doma a všechno je na ní.

„Výměnu manželek sledujeme a zajímá nás, jak to bude probíhat, jestli to tu zvládne jiná paní,“ přiznal Petr.

Ve srovnání s její domácností se to Zdeňce v Liberci zdálo jako učiněná idylka. „Nádherný, nemám slov.“ Nadšená byla z televize. „Probíhá to tu klidně, u nás je chaos.“



„Podávala mi ruku jako leklá ryba, tak doufám, že se rozhejbe,“ byl Petrův první dojem. A Zdenka? Ta měla strach, že se bude v náhradní domácnosti nudit, zvlášť, když se dozvěděla, že Petr si na první dny vzal dovolenou.



„Aby Zdena fungovala podle mých představ, musel bych ji koučovat. Moje Lenka je akčnější. Zdenku asi vařit nikdo neučil. U mě by neuspěla,“ podotkl po prvních dnech Petr. Zdena přiznala, že doma chybuje, když děti k žádné práci nepustí. „Odflákly by to a já si to raději udělám sama. Nejvíc mě bolí to, že se k sobě nechovají hezky jako sourozenci,“ svěřila se.



Došlo i na výměnu názorů ohledně výchovy dětí. Podle Petra můžou za absence dětí rodiče. „Měla by ses cítit vina, že nechodil do školy tři měsíce,“ řekl náhradní manželce, která se však hájila, že chodila do práce a že Patrik se takový narodil.

„Když jsem byla v jednom kuse v práci, dvanáctky... To není vina rodičů, takový se narodil. Ve školce s ním problém nebyl, ale jak nastoupil do školy, byl konec,“ vysvětlila.

Po Petrovi ke konci výměny chtěla, aby si zkusil starat se jeden den o dceru Lucii i domácnost sám.

„Mateřská, řekl bych, je horší než práce. Teď tu mou ženskou chápu, že občas hysterčí. Budu se s malou snažit víc být, aby se Lence ulevilo,“ usmyslel si a dodal, že Zdenku by doma nechtěl. Mám rád chytrý ženský, nerozuměli bychom si. Jsem rád, že u nás doma je velitel Lenka a má názor.“

Kartáčky měl dokoupit manžel

„Proč doma neuklízíš?“ pustila se Lenka do Zdenky, jakmile oba páry dosedly ke společnému stolu. Zdena se nestačila hájit. „Kartáčky měl dokoupit manžel.“

„Neměli jsme čtyři dny před výplatou ani korunu. To je špatně. Že Patrik krade, je tvoje ostuda. Vy máte děti naučit se chovat. Kdo jiný? Neděláš s dětmi úkoly, a jak tě tak poslouchám, tak je ani dělat nebudeš. Ty se musíš postarat o to, aby se děti měly líp. To je ve vašich rukou,“ pokračovala Lenka ve výčitkách.

„Na koho řveš a ukazuješ?“ zahnala už Zdenku do kouta.

„Přestaň mít obranou pozici, nebo vyletím,“ vytáčela se Lenka a do vypjaté debaty se vmísil Zdeny manžel: „My si musíme stát za tím, aby nám děti neporoučely,“ řekl, a to Zdenka uznala.

Doma pak Patrikovi oznámila, že ho dají do výchovného ústavu. „I když to bude hodně bolet, vím, že ti tím pomůžu,“ řekla.