Vezmi děti a kopni ji do zadku, radila náhradní manželka. Míra poslechl

Martina (30) je na mateřské dovolené s osmiměsíční dcerou Lolou. Žijí v Dubé s přítelem Michalem (30), který pracuje jako poradce v autoservisu.

„Marťa je žena mého života, proto s ní mám dceru, proto jsme spolu, proto spolu umřeme,“ usmíval se Michal na svou partnerku, která se steskem po své rodině rozplakala už cestou do vesnice Příčina ke své náhradní rodině. Tam na ni čekal stavař Míra (25) a dvě děti, šestiletá Nikola a tříletý Mireček. Do Výměny rodinu přihlásil tatínek, aby si vyzkoušel, jaké je to být v televizi.

Míra se se svou Jarčou (23) seznámil, když jí bylo patnáct let a už spolu mají dvě děti. Jenže Jarka podle něj málo uklízí. „Každou chvíli se hádáme,“ stěžoval si. Ona zas Míru vidí jako vzteklouna. „Podváděli jsme se oba dva,“ popsali na začátku atmosféru u nich doma a dodali, že už se i rozešli, ale zase se k sobě kvůli dětem vrátili.

Doufám, že Výměna Mírovi otevře oči

„Prvních pět dní budu asi jenom uklízet a větrat. Proč to tu neuklidili? Všude hračky, v kuchyni na stole studený párek,“ divila se Martina, a když narazila na plný popelník, s odporem ho vysypala, vymyla a požádala Míru, aby doma nekouřil.

Další dny pochopila, že dětem chybí řád. „Zdají se nezvladatelní, nic neumějí. Nechtějí nic jíst kromě sušenek.“ Byla však důsledná. Zatímco první dny Výměny Nikola i malý Mireček utíkali od stolu a vztekali se s tím, že buchtičky se šodó jíst nebudou a chtějí raději čínskou polévku, studené párky nebo samotný salám, časem se Martině leccos povedlo změnit.

Děti se naučily mýt před jídlem i po příchodu z venku ruce a ráno a večer si čistit zuby, hrály s Martinou Člověče, nezlob se! a daly před spaním přednost čtené pohádce před tabletem, na který byly zvyklé.

„Když jim něco zakážu, mamka jim to povolí. Dokud se neshodneme, tak to nepůjde,“ komentoval situaci jejich táta a Martina byla přesvědčená, že on by se i snažil. „Ale jejich mamce bych asi ukázala, jak se vychovávají děti, i přesto, že nejsem o moc starší než ona.“

Míru, který si po dobu Výměny manželek vzal dovolenou, si jeho náhradní manželka nemohla vynachválit. „Jeden den řeknu, že něco potřebuji, a je to. Včera mi nabrousil nože, teď prodlužuje kabel, jak si přála jeho žena.“

„Proč takhle nepomáháš i Jarce?“ zeptala se ho přímo. „Když mi to nakáže, tak na just to neudělám,“ děl Míra a Martina jen kroutila hlavou: „Jsem s ním spokojená, ten by se pro ženskou rozdal, paní neví, co tady má. Takového šikovného chlapa si ženská musí vážit,“ zjistila, že mezi rodiči to v této domácnosti vůbec nefunguje, navzájem si nevěří a každý si dává bokem své peníze.

„On o Jarce nemluví jako o své lásce, ale jako o paní, ženě, říká jí vona, když měla teď svátek, řekl, že jí nepopřeje, že na ni se..,“ popsala Martina. Byla čím dál přesvědčenější, že Jarka je v Příčině úplně k ničemu. O to víc, když se dozvěděla, že dceru si domů bere jen na víkendy, ale přes týden je u babičky s dědou. „Sourozenci se nemají dělit,“ nesouhlasila. „Děti nevychová, neuvaří, na co tu je? Doufám, že Výměna Mírovi otevře oči a že udělá správné rozhodnutí. Tedy vezme děti a kopne ji do zadku.“

Mírovi Jarka nechyběla a potvrdil, že klidná a pohodová Martina mu otevřela oči. „Jarča mi vůbec nechybí. Pořád se hádáme a už v tom plaveme a nevíme, kde je chyba. To už není život a nejvíc trpí děti. Když to nepůjde napravit, tak bychom raději měli jít od sebe,“ prohlásil, jakmile si měl po deseti dnech jet pro svou partnerku. „Odjíždím s otevřenýma očima, chtěl bych toho změnit moc,“ přiznal divákům, kteří ještě den předtím sledovali, jak Martině na rozloučenou jako dárek věnoval prstýnek.

„Nevím, proč to ta jeho paní dělá,“ nechápala Martina. „Míra přijde utahaný večer domů z práce a ona do něj tak dlouho šije, až se pohádají. Podle mě by měla mastit do práce a přijít na jiné myšlenky. Mírovi moc držím palce,“ řekla a přiznala, jak má velké štěstí, že má Michala a skvělou dceru.

Nemám rád slaboduché

Jarka mezitím dostala v Dubé na starost domácnost a osmiletou Lolu. „Psy v posteli nesnáším,“ prohlásila hned, jakmile zjistila, že v bytě bydlí i dva psi. Na svého náhradního manžela zkraje udělala docela dobrý dojem, ale dlouho mu nevydržel.

„Pračka doprala, samo od sebe se prádlo nepověsí, asi čeká na pokyny,“ svěřil se kamerám při věšení prádla a i v dalších dnech pochopil, že Jarka nemá uklízecí návyky. Je zvyklá, že jí někdo řídí a kontroluje a chová se spíš jako pubertální dítě. „Začni mě buzerovat, aby mi šla práce od ruky rychleji,“ požádala ho.

Záhy vyšlo najevo, že Jarka vůbec nejí. „Byla jsem tlustá, tak jsem přestala skoro úplně jíst a kila šla dolů. Předtím jsem jedla všechno, přejídala jsem se a pak mi bylo nepříjemné s dětmi někam jít. Teď si připadám hezčí, vejdu se do všeho tak jako dřív a cítím se líp,“ vysvětlila Michalovi a dodala, že nechce být tlusťoch první třídy, ještě před víc než půl rokem měla přes sto kilo.

„Za půl roku zhubla 55 kilo? Ty jo! Je to její zdraví, její život, co jí budu do jídla nutit? Já hlavně potřebuji, aby měla energii se starat o malou, aby tu, až s ní zůstane sama, někde neomdlela,“ sdělil televizním divákům.

Michal nabyl z Jarčina vyprávění dojmu, že Jarka svého Míru miluje, ale on ji ne a ani na dětech mu nezáleží. „Od rána do večera je v práci. Rozešli jsme se kvůli ženským, kvůli Facebooku, zkoušel to na každou. Já ho miluji, dala bych cokoliv, dýchám pro něj, ale on pro mě ne,“ svěřila se. Ví, že kvůli ní ani kvůli dětem se nezmění. „Musí chtít,“ řekla.

„Mele dokolečka, jak ho miluje a on ji ne, ale já než mít takový život, tak raději nakopu sám sebe do pr.... a jdu pryč,“ myslel Michal nahlas a nechápal ani to, proč dceru Nikolku nechávají přes týden u babičky. „Umřel bych steskem, a to jsem fotr...a tátové to tolik neřeší. Já osobně bych to ale nezvládl.“

Jarka přiznala, že dcera ji potřebuje a neměla by ji nechávat u babičky. „Je mi to líto, ale asi už s tím nic nenadělám,“ uzavřela téma.

V druhé polovině svého pobytu v Dubé si Jarka přála, aby jí Michal doma s ničím nepomáhal. „Necháš úklid a všechno na mně. Jen malou můžeš obstarat. Jsem zvyklá, že mi nikdo nepomáhá,“ požádala ho a Michal se divil: „Mojí Marti vadí, že jí moc nepomáhám, tobě zas, že ti pomáhám.“

Do druhé poloviny výměny si Jarka přála společnou večeři na počest jejího svátku a aby Michal uvařil svíčkovou, kterou neumí. „V srdci je to hodná holka, ale nemám rád slaboduché, což ona je,“ posteskl si Michal, který nechápal, jak může při mytí toalety zapomenout zvednout prkýnko nebo dát smažit obalený sýr do nerozpáleného oleje..

„Uvědomil jsem si, že mám nejlepší ženu a dceru pod sluncem. A já na sobě musím zapracovat, abych byl nejlepším mužem pod sluncem,“ řekl před koncem výměny, zatímco Jarka zpytovala svědomí: „Měla bych se změnit a chovat se líp i k manželovi než doteď. Žádné moje debilní nálady, žádné vztekání, žádné vyčítání, prostě nic.“

Rozchod a svatba

Jakmile oba páry vystoupily z auta, Jarka hned vytušila, že je něco špatně. Michal své Martině přivezl pugét růží, ale Míra přijel s prázdnou. „Kde máš kytku?“ odvrátila obličej, když jí chtěl Míra na přivítanou políbit. „Změnilo se něco?“ ptala se. „Hodně,“ odtušil Míra dřív, než zasedli všichni čtyři ke společnému stolu.

„Ten pes je u vás chudák, když i v zimě musí být venku,“ bylo první, s čím vyrukovala Martina a Míra potvrdil, že psa jí věnoval. „U nás se bude mít tak, jako už se mají naši dva pejskové,“ prohlásil Michal a Martina nakousla nové téma: „Věnuješ se těm dětem?“ zeptala se Jarky, která prohlásila, že spíš je zvyklá uklízet.

„Ale není to vidět a Míra je super chlap, ani jednou jsme se nepohádali, děti umí vychovávat,“ ryla do ní Martina a Jarka se začala bránit: „Uklízím podle svého. Já vím, uvědomila jsem si, co všechno dělám špatně a chci se změnit.“

„Běžte od sebe, protože se hádáte a nedáváte dětem dobrý příklad,“ radil Michal a Míra kapituloval: „Já jsem si za těch deset dní uvědomil, že jediná možnost je, že jdeme od sebe. A tím jsem skončil.“

Jarka se ještě snažila mu vysvětlit, že stačilo si promluvit a říct jí, co dělá špatně a ukázat, jak by měla dělat věci správně. „Já ti to mám ukazovat? Už jsme spolu osm let!“ podotkl Míra a Martina ho podpořila: „Hlavně Jaruško, kolik ti je, aby ti někdo ukazoval, jak se co dělá?“

„Dej tomu ještě šanci, nebudeš litovat,“ navrhla Jarka, ale Míra trval na svém „Já tomu tu šanci dával a už nebudu. Řekl jsem, že půjdeme od sebe, a tak to bude,“ ohlásil rezolutní rozchod, zatímco druhý pár naopak definitivně potvrdil, že bude svatba.