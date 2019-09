Já tady vždycky vařím, bránila dvanáctiletá dcera kuchyň před náhradní mámou

Pekařka Ilona (42) žije s Pavlem (48), který pracuje jako provozní v restauraci, už sedm let, ve třípokojovém bytě v Brně. Podle Pavla je na svého syna až moc mírná.

„Nemá žádnou zodpovědnost, smysl pro povinnost. Kdyby koš přetékal, nevšimne si, neudělá doma nic,“ vykládal Pavel náhradní manželce Radce (38), která za ním přijela z Karviné. Přiznal, že až mu bude osmnáct let, klidně mu zaplatí pronájem. „Ať si tam žije svým životem, jak bude chtít.“

Kromě nevlastního syna řešil Pavel i to, že Ilona s ním nechce chodit nikam do společnosti. „Jen by seděla doma a raději se dívala na televizi. Když někam jdu, všichni jsou v párech, jen já sám. Je to taková paní Colombová,“ posteskl si.

Radka: Nebude mě chtít zpátky? Tak dostane průplesk

První den ráno šel v Brně Pavel všem pro snídani, zatímco Radka, která se doma stará o domácnost se třemi dětmi, vzdychala, že neví, co bude dělat a Honza spal do oběda.

„Já bych ho nechala, spánek je zdravý,“ pokusila se brzdit Pavla, který ho tahal z postele. „Rád bych na něj byl přísnější, aby z něj něco bylo, ale Ilona má potřebu ho ochraňovat,“ vysvětlil a Radka to okomentovala: „Mamina je měkká. Taky jsem s tím bojovala, ale pak mi došlo, že děti odejdou a já s partnerem zůstanu, tak při něm stojím a od té doby to funguje. Ilča by ho měla víc respektovat jako muže.“

A aby svůj postoj demonstrovala i před diváky, vypravila se s Pavlem na hokej. Užila si ho a dokonce si dala závazek, že na hokej bude chodit se svou nejstarší dvanáctiletou dcerou i v Karviné. Pavel byl spokojený, výměnu si užívala i Radka a navíc přišla s nápadem, který ho měl sblížit s nevlastním synem. „Zajděte spolu do posilovny a všichni půjdeme do kina.“

Nápady se ujaly i osvědčily, zdálo se, že tohle by mohla být ta správná cesta ke zlepšení jejich vztahu. „Kino bylo hodně super a to fitko taky celkem, myslím, že bych s ním takhle zvládl chodit,“ přiznal na kamery Honza.

„Podle mě spolu tráví málo času a absolutně spolu nemluví, zhodnotila Radka atmosféru v rodině na konci Výměny a Pavlovi pohrozila: „Být tady o pár dní dřív, tak ti tu klávesnici omlátím o hlavu.“

Oč víc si na začátku pochvalovala klid a pohodu, o to víc se jí pak stýskalo po šrumci, který má doma. „Radši makat od rána do večera, než nic nedělat, já chci bordel a rachot,“ řekla a Pavel naopak přiznal, že jemu už vyhovuje spíš pohoda.

Pavla deset dní s náhradní partnerkou ještě víc utvrdilo v tom, že by bylo fajn, kdyby s ním Ilona víc sdílela jeho zájmy. „Přál bych si, aby se mnou Ilča jednou za čas vyrazila. V tom nežijeme jako pár.“

Radka si zase předsevzala, že bude s dětmi trávit víc času, aby spolu rodina měla víc společných zážitků. „Stoprocentně začnu chodit na hokej s Dominikou a nebudu na děti křičet. Moje děcka nejsou rozmazlené, jak jsem si myslela. Oproti Honzíkovi dělají úplně všecko. Mám jen strach, že mě můj Michal nebude chtít zpátky domů, ale dostane průplesk a rozmyslí si to.“

Michala Radka zná od 16 let. Byli sousedé. Pak se vdala, ale její bývalý manžel zavinil v opilosti autonehodu, zranil lidi a ujel, takže musel do vězení. „Míšovi bylo sedmnáct a hodně jsme si rozuměli, bylo pořád o čem si povídat. Tak jsme se dali do kupy a pak jsem zjistila, že jsem těhotná a už jsme spolu zůstali. A chci s ním strávit celý život. Pokud on z mého života odejde, už ho nikdy nikdo nenahradí.“



Ilona: Sekýruje mě dvanáctiletá holka

Radka s Michalem (31) žijí se třemi dětmi v Havířově a zakládají si na tom, že jsou jiní, nekonvenční. „Jsme metalisti, nechceme být ovce,“ říká Michal. Oba pracují jako kontroloři a starají se o Dominiku (12), Viktorii (11) a Sama (9). Do Výměny manželek se přihlásili hlavně z hecu.

„Jsem na děti měkká,“ připustila Radka před odjezdem do Brna. „A já pak řvu a jsem despota,“ doplnil ji Michal. Ale Ilona, která se vyměnila s Radkou, viděla rodinu jinak. „Je to vybydlený byt, nemají ledničku ani pračku, v šuplících mají špinavé oblečení, nepřevlékají se, chodí celé dny v tom samém...prasata,“ konstatovala po pár dnech.

Napřed byla nadšená, jak se nejstarší Dominika umí postarat o celou domácnost, uklidit, uvařit a ještě udělat úkoly s mladšími sourozenci. Ale když její roli chtěla převzít, narazila. „Dělám si večeři, na co mám chuť, můžu si snad ve své kuchyni udělat co chci. Já tady vždycky vařím,“ nenechala se Dominika vyhnat z kuchyně a když chtěla Ilona uvařit, holka se ohradila, že od ní nic jíst nebude.

„Nepřijde mi normální, aby veškerou zodpovědnost házeli rodiče na děcka,“ kroutila hlavou, a když přišel víkend, nestačila se divit: „Každý si zaleze do svého kutlochu, nesnídají, na víkend nemají žádný program...“

Atmosféra v Karviné houstla. „Celej den je v pr****, a když přijde, ještě bude buzerovat, že dělám s holkama úkoly o půl hodiny dřív, než by si představoval? To je debil! Myslím, že hulí trávu, cítila jsem ji a potom se s Domčou furt tlemí,“ rozčilovala se Ilona.



Po pěti dnech přišla změna velení a Ilona si přála, aby Dominika vůbec nevařila. Jenomže ta stejně neposlechla. „Ale jídlo mám chystat já,“ bojovala chvíli Ilona a pak to vzdala. „Dělejte si co chcete, ale kdybys něco potřebovala, tak se ozvi,“ obrátila se na Dominiku a na kameru dodala: „To jsem ještě nezažila, aby mě dvanáctiletá holka sekýrovala.“

„Dobře, když tak se ozvu,“ zvítězila Dominika a Ilona si večer stěžovala Michalovi, který se pasoval do role mediátora a nakonec Dominice dovolil, že jídlo pro sebe si může dělat sama.

„Fraška,“ zuřila Ilona. „Budu si teď svých chlapů i svého bydlení víc vážit a mnohem častěji s nimi budu něco podnikat,“ končila výměnu. Podle ní v Karviné rodiče věčně spí a děti jsou zvyklé se o sebe postarat. „Tatínek s maminkou si vyhledávají takové aktivity, aby byli bez dětí. S děckama nepodnikají vůbec nic,“ konstatovala Ilona.

Michal si potvrdil, že je pro něj jeho žena ta nejdůležitější bytost na světě. „Musím o ni pečovat. V případě potřeby se umíme stmelit, a to je pro rodinu nejvíc,“ svěřil se a dodal, že Ilonu by doma nechtěl: „Furt se nudí, furt něco vymýšlí a furt má nějaký problém.“

Máme chuť na smažák

„Nemám co vytknout,“ začala Radka debatu, když se všichni sešli u jednoho stolu. „Chlapa máš stoprocentního, je mi líto, že spolu nechodíte víc ven mezi lidi, byli jsme na hokeji a bylo to úžasný.“

„Není ti blbé, že ti dvanáctiletá holka řídí domácnost?“ vyjela na Radku napružená Ilona. „Buď máte jídlo z pytlíku, nebo smažený sýr, nic jiného.„Není,“ odtušila Radka a k Michalovi dodala: „Jejich syn neudělá nic a moje holka umí vařit.“ Společně pak prohlásili, že mají velkou chuť na smažený sýr.

Ilona se nedala: „Máš nehorázně drzou dceru. To, co si ke mně dovolila!“

„Po mamince!“ smáli se Radka s Michalem.

„Jsi na ni pyšná a směješ se tomu?“ nevzdávala se Ilona.

„Ano jsem a jestli byly děti drzé, tak měly důvod,“ argumentovala Radka, Pavel se své partnerky zastal a Michal dělal, že nechápe, v čem je problém.

„Shodneme se na tom, že kdybychom se měli potkat, tak bychom se nepozdravili,“ uzavřela debatu Radka a oba páry se spokojené se svými životy vrátily domů.