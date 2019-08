Vy se nedíváte na porno? Téma ve Výměně manželek odstartoval křeček

Prodavačka Andrea (26) z Ostravy, která místo Emilie (43) přijela na deset dní do Tuchoměřic, byla od začátku zděšená. „Nelíbí se mi tady,“ opakovala několikrát, když viděla, že kromě elektrárny a několika paneláků není kam jít.

„Mají tři kluky, kteří jsou plni energie, ale nemají tu kam jít. Rodina se sem nastěhovala prý kvůli práci Emilie. Všichni dojíždějí do Kadaně a Emilie už je rok na úřadu práce,“ divila se.

Zanedbaný se jí zdál už panelák, kde rodina žije, posléze i čtyřpokojový pronajatý byt. Viní z toho hlavně manželku a matku.

V manuálu se dozvěděla, že Emilie, která má ještě další čtyři dospělé děti, které s nimi už nebydlí, nemá u synů autoritu. Tu si však akční Andrea u kluků (12,13,16 let) získala rychle. Problém neměla ani s náhradním manželem Martinem (40), který pracuje jako zednický pomahač. Stačilo jen všechny čtyři trošku rozpohybovat.

„Nic se jim nechce, jen sedí a dýchají,“ opakovala několikrát. Získala je na svou hned ten večer, kdy jim ukázala videoklip svého partnera Zsoltiho (39), který je celkem úspěšný rapper a živnostník. Sama v něm zpívá, což nové rodině předvedla i živě a sklidila aplaus.



Po pěti dnech pak nebyl problém, aby si kluci pod jejím dohledem vyčistili postele a těm, kteří spali na rozdrbaných molitanech, opatřili spolu s Martinem nové. „Hlavně, že mají všichni mobily a tablety, televizi jako kráva. Já bych na takové posteli nenechala spát ani psa, natož své dítě. Nejde o peníze, ty mají. Nesoudím, že je to starý, ale hlavně ať je to čistý. O to jde,“ rozčilovala se.

Povedlo se i rodinu přesvědčit, aby si alespoň stěny v předsíni přemalovali z růžové na bílou. „Je to symbol svěžího života. Znamená to víc prostoru, světla, svobody, nádech,“ vysvětlila.

Zdálo se, že Andrea náhradnímu manželovi otevřela oči. „Andrea dokáže probudit život, doufám, že se i s manželkou budeme chodit bavit. Každopádně se budu snažit žít,“ sliboval druhý den po vydařené návštěvě zábavy v hospodě v nedaleké Kadani. „Kdybych chodil ven, tak doma nechlastám,“ poodkryl choulostivé téma a přiznal, že mu manželka začíná chybět, i když připouští, že po sedmnácti letech už si nerozumějí tak, jako dřív. „Měli bychom spolu mluvit a věci řešit, ne se hádat.“



Křeček odstartoval debatu o pornu

Od manžela a tří dospívajících kluků se ze čtyřpokojového bytu Emilie dostala do menšího třípokojového bytu v Ostravě k rapperovi Zsoltimu a osmileté Vanese. Zsolti žije se svou Andreou šest let a zatímco ona má pocit, že už je to celá věčnost a život sklouzl do stereotypu, on na začátku Výměny zmiňuje jisté odcizení. Andrea podle něj spoustu hodin prouklízí, místo aby se věnovali jeden druhému.

Po pár dnech s náhradní manželkou však přišel na to, že by Andreu nevyměnil „ani za miliardy“. Je zvyklý rodině velet a vyžaduje ve všem svůj standard, takže z toho, co Emilie udělá, není nic podle jeho představ.

„Nejlíp vaří moje máma, pak v závěsu Andrea, pak dobrá hospoda a pak někde ty, vmetl Emilii hned po prvním obědě. A když do záchodu letěla druhý den i její kuřecí polévka, už se jí to hodně dotklo. „Vařím od patnácti let, vařit umím. Jen mě ponižuje, asi aby si dokázal sám, jak je skvělý,“ svěřila se jen kamerám, protože hádat se nechtěla.

„Uděláš mi salát,“ poroučel si a přesně ukázal z čeho. „Teď kávu,“ sedl si v kuchyni k mobilu a Emilie vystrašeně poslouchala, jen aby byl spokojený. Jenže nic není tak, jak si Zsolti přeje. Bílé prádlo vyprala s růžovým a šedým a oheň byl zase na střeše.

„Ať udělám cokoliv, tobě se to nebílí a celou dobu mě ponižuješ,“ bránila se Emilie, zatímco Zsolti se smál do kamery. Když se snažila zavděčit, byla podle něj bojácná a nesebevědomá. Když vybuchla, měl sice radost, že projevila emoce, ale nazval ji hysterkou a dodal: „Prostě to se mnou neumíš.“



Další dny s ní zacházel jako s nesvéprávným dítětem. „Budeš vařit, co já vymyslím a jen když budu u toho. A pračku vůbec nezapínej,“ prohlásil a do kamery vysvětlil, že už po ní nic nechce. „Nemá sebevědomí, žádné rozhodovací vlohy, takového člověka jsem ještě neviděl. Není schopná se ani upravit, udělat něco se svým obličejovým designem. Diví se, že jí chlap nechce, ale kdo by chtěl vedle sebe ženu, která o sebe nedbá?“

Zajímavá debata se rozvinula kvůli jménu křečka. „Jmenuje se Rocco Siffredi. Víš kdo to je?“ Emilie hádá, že boxer. „No nakládal hodně,“ popadal se Zsolti za břicho smíchy. „Vy se nedíváte na porno?“ zeptal se přímo.

„Manžel se na počítači podívá, ale mě porno nezajímá,“ odtušila Emilie a náhradní manžel ji litoval. „Je mi tě líto, že nesdílíš jeho zájmy. Kdybys je sdílela, má to větší grády,“ utápěl se v záchvatu smíchu a ptal se: „Takže ty si jdeš vypít kávu, jdeš se dívat na Ordinaci a on si to pouští?“

„Ne. On je na té sedačce vedle mě,“ odpověděla jeho náhradní žena, což Zsoltiho dorazilo: „Tak to je nejvíc! To jsem v životě neslyšel!“

Jeden den si všichni vyrazili na vánoční trhy a Zsolti přemluvil Emilii, která nesnáší výšky, aby šla na ruské kolo. „Ty seš prostě posera a poserou zůstaneš,“ tlačil na ni a ona byla nakonec ráda, že sama sebe překonala.

„Moje žena je pro mě všechno: kamarádka, milenka, matka, mám všechno, ujasnil jsem si, že bych neměnil ani za miliardu,“ zhodnotil desetidenní zkušenost rapper a i Emilie si leccos uvědomila. „Kluci nejsou rozmazlení, jak jsem si myslela. A teď vím, že jsem upřednostňovala víc děti než naše manželství, což bych teď ráda změnila. Mám strach z toho, že se klukům po mě nestýskalo,“ dodala pak při cestě na závěrečné setkání.

Hned jak oba páry zasedly ke společnému stolu, pustila se Andrea do Emilie.

VIDEO: Výměna manželek - porno kam se podíváš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krávo, jedna!

„Nadupala sis sedm dětí a má se o ně starat chudák Martin? Proč chlastáš?“ Vyrukovala na ni. „Chlap přijde unavený z práce a podáš mu kafe a jsi na telefonu? Ani zaš.. mu nedáš?“



Emilie se chvíli snažila bránit, ale pak se zvedla, že končí, že s Andreou mluvit nebude. „Nebuď jako malé dítě,“ vrátil ji zpět Zsolti.

„Zajímá tě taky co chci já?“ Zeptal se své ženy Martin.

„A co?“ Dala mu Emilie šanci.

„Třeba se odstěhovat z Tušimic,“ řekl, jenže vytočená Emilie už byla nepřístupná. „Fajn, ale já z Tušimic nepůjdu a podám žádost o rozvod.“

„Je nemocná, Martine máš vedle sebe ženskou, která k tobě nepatří,“ přisadila si Andrea.

„A ty se přestaň starat o automaty, aby tě Zsolti nebil před Vaneskou,“ vytáhla Emilie podpásovku a z odcházející Andrey vypadlo už jen „Krávo jedna!“