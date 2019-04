Jsem fakt hrozně líná a někdy čumím do blba, přiznala vyměněná manželka

Rodina žije ve čtyřpokojovém bytě, který prochází rekonstrukcí, a každá pomocná ruka se hodí. Jenomže Soňa (40) podle Pavla jen přihlíží, stojí a kouká. „Udělá jen to, co jí řeknu a ještě blbě,“ zjistil Pavel (48) po pár dnech. Do Výměny manželek jeho i s manželkou Miladou (36) a jejími dětmi z předchozího vztahu (Jirka 15, Miládka 11) přihlásil kamarád. Souhlasili spíš ze zvědavosti.

„Snad jim náhradní paní ukáže, že maminka fakt není služka,“ odjížděla z domova Milada.



VIDEO: Výměna manželek: táta chce dětem lepit bačkory na nohy izolepou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Měla by ses osprchovat!

První den ještě Pavel Soňu obhajoval s tím, že se teprve rozkoukává, ale pak pochopil, že spolu s rekonstrukcí bytu na něm bude i všechno ostatní. „Schválně jsem nechal na balkoně pověšené prádlo, jestli si někdo všimne. A nic, tak ho sundám a pověsím holt další,“ komentoval situaci na kamery. „A ještě si to vyžehlím,“ hudral.

Stačilo, aby pak po Soně prošel kuchyní a bylo mu jasné, že co si sám neuklidí, to nebude. „To je Saigon,“ prohlásil a šel mýt nádobí.

Soňa nepořádek nijak neřešila. Přiznala, že je z domova zvyklá si věci dělat po svém a tvrdila, že i se čtyřmi dětmi všechno stíhá a že u nich doma není co vylepšovat. „Doma většinou velím já a když potřebuji něco udělat, musím si říct, protože přítel hrozně zlenivěl.“

„Stojíš a koukáš, a to mi trošku vadí,“ snažil se Pavel sdělit Soně, co dělá podle jeho názoru špatně. „Umyl jsem nádobí, ale měla jsi šanci ho umýt. To samé prádlo. Viselo tam dva dny a schválně jsem čekal, jestli ho sundáš. Nesundala jsi. Teď jsem ho věšel znovu a ty zas koukáš. Když tě požádám, abys něco udělala, rozdáš úkoly dětem a sama to neuděláš,“ vyčetl jí a Soňa připustila, že hodně stála a mohla se i trošku zapojit.

Jenomže druhý den se místo v šest, jak měla uvedeno v manuálu, probudila v půl desáté. Pavel se o všechno mezitím postaral. Děti odvezl do školy, cestou stačil ještě nakoupit. „Už jsi vyvenčila psa?“ zeptal se Soni, která, když se vrátil, seděla doma u kafe. „Ještě ne,“ dozvěděl se, otočil se na podpatku a šel se psem ven.

„Milada dělá o sto procent víc než ty. Jestli takhle funguješ i doma, nemůžeš doma provoz se čtyřmi dětmi vůbec stíhat,“ vyčetl jí Pavel, ale Soňa oponovala, že stíhá všechno.



Po pěti dnech si měli vyměnit velení. „Zítra vypravím děti já, ale pozítří povedeš domácnost ty, včetně vaření. Já tu budu sedět a koukat se na televizi. Obsluhovat mě nemusíš, kafe si udělám. A přála bych si výlet,“ nepřekvapila.

„Ať sedí a kouká se na televizi, asi budu i raději, protože vím, že já toho udělám daleko víc a líp. Je mi jasné, že to, co předvádí tady, dělá i doma. To má v sobě. Domů přijede odpočatá,“ myslel si Pavel.

Soňa si uvědomila, že by se měla trochu změnit. „Jsem líná, někdy fakt hrozně líná. Sedím, čumím do blba, stojí mi tam práce a říkám si, teď to nechám být, udělám to za chvíli,“ přiznala a když ji Pavel obskakoval, dodala: „Musím si to užít, doma to takhle nemám. Tam pořád jen obsluhuju.“

Další den Soňa ráno zase zaspala. Pavel kmital a do toho řešil ještě její hygienu. „Včera šla spát a neumyla se. Do sprchy nešla, kartáček na zuby vyndaný také nemá. Nevoní a smrdí jí z pusy, protože si nečistí zuby. U mě prase. Dneska se jí zeptám,“ předsevzal si a opravdu téma otevřel.

„Máš sebou vůbec kartáček na zuby?“



„Mám ho v tašce,“ odpověděla a vysvětlila, že ho má uklizený proto, že až bude balit, aby ho nezapomněla. „S čistěním to mám komplikovaný, protože mě při tom bolí zuby a hned mi krvácejí dásně.“

Pavel jen konstatoval, že u nich doma si zuby čistí i pes. „To, že je cítit, za to třeba tak nemůže, má takové pyžamo, ale když jsem cejtit, tak se jdu aspoň dvakrát třikrát denně osprchnout. Já bych se asi zblil, kdybych s ní měl s prominutím spát,“ svěřil se divákům.

Motorová myš?

Podle Soni je Pavel motorová myš. „U nás by ses tak nenamakal. V naší rodině totiž není co vylepšovat,“ udivila ho, ale Pavel nevěřil. „To jste šťastná rodina. Jsem na druhou stranu, Soňo, rád, že si u nás odpočineš,“ zkusil na Soňu použít ironický tón, ale nezabralo to, tak přitvrdil: „ Není ti to blbý čumět na bednu a nechat holku utírat prach? Proč se nezvedneš?“ zuřil a dodal, že Soňa nesahá Miladě ani po palec u nohy.

„Děláš tady úplný hov.., za celý týden jsi jen dvakrát uvařila a jen rozdáváš úkoly. Občas jsi pometla. To nevím, co bys dělala, kdyby tu nebyla televize,“ už Soňu nešetřil.

„Asi bych byla venku, protože s tebou bych tu nevydržela,“ odpověděla a na kamery přiznala, že by svou rodinu nevyměnila a že si uvědomila, že by neměla na děti tolik křičet. I Pavlovi došlo, že má skvělou rodinu a že by si na ni měl udělat na úkor práce trochu víc času.

Potřebuješ napleskat hubu!

Pavlova žena Milada se mezitím zabydlela v Hlinsku u Standy (41) a Kateřiny (4), společné dcery Standy a Soni a jejích tří dětí z předchozího vztahu -Ladislava (15), Simony (14) a Tadeáše (7).



V manuálu se Milada dočetla, že Standa sedí nejraději u počítače nebo u piva v hospodě a měla z výměny docela obavy, které se první dny jen potvrdily. Standa na starší děti jen křičel, zato svou vlastní dceru by jen na rukou nosil.

„Na všechny řve a na ni jen Kačenko, copak chceš,“ posteskla si náhradní mamince čtrnáctiletá Simona a vyprávěla jí, že když Tadeáš nechtěl nosit bačkorky, Standa je vzal a izolepou mu je přilepil k noze.

„Pokud je nebudou nosit, přilepím jim je na nohy, ať si v nich klidně spí. A když si sundají tu pásku, vezmu lepidlo a přilepím jim je natvrdo,“ vysvětlil Standa Miladě, která se ho na tu příhodu zeptala. Vzápětí kamery natočily scénu, kdy peskoval starší děti, že dělají naschvály: „Když řeknu že ta zeď bude bílá, tak bude bílá, i kdyby měla být zelená. Nechápeš? Tak potřebuješ napleskat hubu, aby ses probrala,“ vysvětlil Simoně. Hádka pokračovala a dcera se rozplakala. „Katka je moje ségra a mám ji strašně moc ráda, ale chová se k nám hůř než k ní a mě to strašně mrzí,“ vzlykala.

Miladě bylo dětí líto. „Jen huláká na tři starší a nejmladší má za princeznu. „Je mi jich líto,“ utěšovala Simonu, zatímco ve vedlejším pokoji Standa národu sděloval, že kdyby tam Milada nebyla, zfackuje ji.

Postupně ale Milada zjistila, že to, jak domácnost vypadá a jaká je tam atmosféra, si nastavila jejich máma a Standova partnerka Soňa. „Co si se Soňou sednout a popovídat si místo vysedávání počítače? Když budete fungovat jako tým, tak to bude lepší,“ navrhla mu, ale on přiznal, že je občas už tak na dně, že by raději odešel. „Buď Soňu vyměnit, anebo odejít. Už jsem to zkoušel, ale vždycky mě přemluvila, že se to zlepší, ale nezlepšilo. Vezmu si Káťu a půjdu do pr...e. O sebe a o Káťu se zvládnu postarat. Kdybych nebyl takovej posera a nebál se zubaře a měl zuby, měl bych i na jinou ženskou,“ svěřil se televiznímu štábu a zároveň národu.

Milada si získala jak Standu, tak děti. V Hlinsku zavládl klid a pohoda. „Nechtěli bychom ji vrátit, ale to nám asi neprojde. Překvapuje mě, že nesedím u počítače, nemám cigáro a děti jedí s námi u stolu. Soňa je hrozně ukřičená. Hned zařve, to je asi kámen úrazu. Milada je v klidu. Máme z toho dobrej pocit,“ shrnul Standa za všechny a další dny se sám od sebe zapojil do zvelebování bytu.

Společně srovnali skříně a po změně velení došlo i na hygienu. „Od zítřka všichni každý den půjdete do sprchy a každý den ráno a večer si vyčistíte zuby. Šlo by to? A za každé sprosté slovo udělá taťka deset kliků a děti deset dřepů,“ velela a ještě Standovi navrhla, aby si jeden den zkusil obstarat děti i domácnost a uvařit. „Když pokvetou hrábě, tak určitě,“ vtipkoval, ale pak souhlasil. „Asi jo.. a děkuju, žes mi ukázala, jak by to mělo doma fungovat.“

Čím déle v Hlinsku Milada hospodařila, tím víc jí bylo jasné, že maminka Soňa doma nic nedělá. „Nemám slov a čím dál víc mě přesvědčují o tom, že by měli vyměnit maminu. Na rychlovku jim tady uvaří a spí a dřepí u počítače. Tomu se neříká máma. Kdyby to byla pořádná máma, tak se o ně bude starat,“ kroutila hlavou a Standu naopak chválila. „Táta je šikovnej, uvaří, uklidí, vypere. Mohli by si to s maminou vyměnit. Zůstal by doma a ona by šla do práce“

Domácnost Standa zastal skvěle a snažil se nejen ten den, kdy pomoc doma dostal od Milady za úkol, ale až do konce výměny. Všichni byli z jeho proměny nadšeni. „Bylo to fajn, škoda, že se to nedá prodloužit. Byl tu klid a přáli bychom si, aby naše maminka pořád nekřičela, nepištěla. Byl tady klid,“ poděkoval na Závěr Miladě a jako poděkování jí předal dort.

„Milada mi otevřela oči a ukázala správnou cestu, jak se o rodinu postarat. Ale nevím, jestli to utáhnu sám, anebo mi pomůže manželka. Chci být táta, jak má být, aby si děti do života vzaly to nejlepší,“ předsevzal si Standa.

I Milada si uvědomila, že má partnera, na kterého se může spolehnout. „Věci řeší v klidu a neměnila bych. Standa není špatnej chlap, ale potřebuje k sobě jinou ženskou,“ uzavřela svůj pobyt v Hlinsku.

Soňa práskla dveřmi

Standa přede všemi při závěrečném setkání obou párů přiznal, že díky uplynulým deseti dnům poznal, že by se dokázal postarat o celou školku.

Jeho přítelkyně Soňa kritizovala Pavla za to, že je hrozně upracovaný. „A když jsem něco udělala já, hned to po mně opravoval, že jsem to udělala špatně,“ stěžovala si.

Milada si deset dní pochvalovala a snažila se Soně otevřít oči: „Do hospody Standa nechodil, u počítače neseděl. On tam totiž od tebe utíká. Máš doma neskutečný bordel. Děti jsou úžasný, ale nestaráš se o ně, chybí jim láska, pohlazení. Hygiena u vás je na bodě mrazu,“ vyčítala jí a Pavel si přisadil s tím, že se nesprchuje a je cítit potem.



„Najdi si práci a začni se starat o děti, aby měly uvařeno, uklizeno, vyžehleno, aby se každý den umyly a nesmrděly, aby se jim ve škole nesmáli,“ pokračovala Milada a střídala se s Pavlem: „Máš IQ tykve, nekomunikuješ, nemyješ se. Ženská, která se neumyje a nenamaluje, je u mě smradlavej chlap.“

Soňa vstala a se slovy „Seš krá..,“ rozzuřeně za sebou práskla dveřmi a už neviděla, že Standa se rozbrečel. „Hluboce se zamyslím. Dám tomu týden, čtrnáct dní a pokud neuvidím snahu z její strany, vezmu si Kačenku a jdu.

„Vytočili mě. Je to snad moje rodina, moje věc, jak já si děti vychovávám,“ zachytila venku kamera naštvanou Soňu.

„Já jsem ti řekla, že je to moje věc, jak já si děti vychovám. Nenechám se ponižovat,“ pohádala se pak ještě se Standou, který se snažil konflikt zmírnit. „Tak se koukej na televizi, já přijdu z práce a uvařím a uklidím,“ oznámil ji s klidem Standa.

„Jo, buď to samý co je Pavel! Takovýho chlapa já zrovna potřebuju.“ Naštvala se, a tak Standa jen konstatoval, že si teda může sbalit věci a odejít.

„Já jsem ti snad řekla, abys odešel? Řekla jsem, že si o tom doma promluvíme,“ zavelela a na úplný závěr se přece jen usmířili. „Nebude se doma řvát, všechno budeme řešit s čistou hlavou. Dej mi pusu,“ navrhl Standa a Soňa souhlasila. „Budeme se snažit to dát do pořádku a žít líp. Nakonec jsem si uvědomila, že nějaké změny jsou třeba.“

„Jsem rád, že to Sonička řekla. Já ji miluju a neměnil bych už. Potáhneme teď všichni za jeden provaz,“ dodal Standa v Hlinsku, zatímco v Plzni si právě Pavel s Miladou naplánovali, že si pořídí další miminko.