Uříznu mu hlavu. Nikdo mi nebude rozbíjet rodinu, žárlil Pavel ve Výměně

Markéta žije s Pavlem v Jirkově. Seznámila s s ním po třech nepovedených vztazích, z nichž se jí narodily tři děti a dvě zůstaly v její péči.

„Měsíc po seznámení jsem Pavlovi řekla, že jsem těhotná,“ zavzpomínala. „To si děláš srandu, dáš to pryč, já to dítě nechci,“ zareagoval a Markéta oznámila lékaři, že půjde na potrat. „Jenže dítě už bylo moc velké a doktor řekl, že už to nejde, tak se Tadeášek narodil. Tak co, jsem za něj ráda,“ uvedla.

Podle Pavla, který pracuje jako dělník, je Markéta mladá a chtěla by se hlavně bavit. „Pořád je na telefonu, dopisovala si s nějakým frajerem a já na to přišel. Jsem žárlivec, horká hlava. Jednou je se mnou, máme spolu dítě, tak co si má co psát s jiným frajerem?“ žárlil. Když ho mladá přítelkyně na deset dní opustila, dostala jeho žárlivost chorobný rozměr.

Furt vzdychá, jak mohl vydržet v base?

Hned po pár dnech chtěl Pavel Výměnu skončit. „Slyšel jsem hlasy, že nedokážu uživit děti, že musím do Výměny, protože potřebuju sto litrů. Můj nápad to nebyl, o to já nestojím,“ vysvětlil nic nechápající nové manželce Andree důvod svého rozhodnutí. Ta se rozčílila. „Děláš unáhlené závěry. Je to jen pos..ná lidská závist. A když jsi byl v base, kdo ti pomohl? Já tam byla pět let a nikdo mi nedal ani ťuk a Výměnu neukončím kvůli nějakým zas...m lidem, kteří mi do té basy neposlali ani známku.“

Následující noc všechno prodiskutovali. Pavel vysvětloval, proč skončit. Andrea, proč naopak vydržet. „Holka je asi do větru a on žárlí jak pes,“ tvrdila Andrea.

„Vždyť ona je dítě a můj chlap by nikdy nevlezl na dítě. Jenže on prý, že ona určitě něco zkusí a že jí stačí otevřít flaška! Pavel mi připadá jako psychouš. Viděla jsem hodně chlapů, ale on je hroznej slaboch. Jako když je těhotnej nebo co. Nechápu, jak mohl vydržet v base. Furt vzdychá, je horší jak ženská,“ popsala ho kamerám.

V dalších dnech Pavel své rozhodnutí skončit s natáčením ještě několikrát zopakoval. „Je paranoidní, žárlí teď na mého chlapa, že má strach, že Markéta to zkusí na mého chlapa, prej, že hned roztahuje nohy,“ vysvětlila Andrea a i dědovi docházela trpělivost. „Nechtěj, abych ti zase lez do hlavy a něco ti vysvětloval,“ řekl Pavlovi.

Flusnu mu do ksichtu!

„Jestli to ukončí, tak mu flusnu do ksichtu a řeknu mu takovejch slov, že se z toho ze...e. To není chlap, ale paranoidní idiot, který by se měl jít léčit. Ať si nechá předepsat Tramal a ať žere Tramal, na ten jeho postiženej mozek, možná se mu tam rozsvítí, idiotovi. Ani se nedivím, že mu Markéta zahnula, protože to je takovej idiot! A udělá mu to znova! Dobře mu tak, ko...t jeden zas...j,“ nebrala si servítky Andrea.



Pavel chtěl po telefonu mluvit s Markétou, ale protože ta s natáčením skončit nechtěla, odmítla s ním mluvit. To Pavla ještě víc vytočilo. „Definitivně to končím já,“ oznámil a začalo další kolo přemlouvání. „Vůbec není důvod. Proč? Řekni mi proč chceš skončit?“ Naléhala Andrea. „Nechováš se jako chlap, ale jako sra..a.“

„Neřvi mi tady, nebudu nic vysvětlovat, ani tu kameru už nechci,“ zatvrdil se Pavel, ale po další debatě bez kamer bylo zase všechno jinak.

„Sedli jsme si, omluvil se mi za to extempore,“ vylíčila druhý den Andrea a přidala vysvětlení: „Vytočilo ho, že se Markéta vůbec nezajímá o to, jak se doma mají, co děti, ani jim neposlala pusu. Ráno vstal a je milionovej, úplně otočenej...“ Oběma prospěl výlet. „Byl to suprový den,“ pochvalovali si.

Drsňačce z lochu tekly slzy

Na jedné straně Andrea Pavla obdivovala, jak doma pomáhá a jak úžasně děti zvládá, na druhé viděla, jak na něm díky jeho laskavému přístupu děti visí. „Nelíbí se mi, že když přijde z práce, je z něj rázem věšák. Děti jsou na něm závislí a nejvíc Markétka (1,5),“ komentovala každodenní stav. I když se Pavlovi snažila od dětí ulevit, stejně řvaly a chtěly k tátovi. „Jsem vyčerpaná, dochází mi šťáva a musím ji někde načerpat,“ předsevzala si v polovině pobytu v náhradní rodině.

Od změny velení očekávala, že se konečně vyspí. „A chtěla bych na masáž a zaplatíš to ty,“ zaúkolovala Pavla a zároveň ho požádala, aby hned při každém zakňourání nebral děti do náruče. „A týká se to hlavně Markétky, která je na tobě závislá.“

Ukázalo se, že nežárlí jen Pavel na Markétu, ale i Andrea na svého Milana, který jí byl před časem v opilosti také nevěrný. „Přemýšlím každý den, proč to udělal. Buď, že jsem se mu málo věnovala, nebo chtěl poznat jiný maso. Nevím, ale život bez něj si nedovedu představit.“

Pokud si Andrea, která už tři děti vychovala a nejmladší dceři je deset let, chtěla od malých dětí odpočinout, nezbývalo Pavlovi, než se jim ještě víc věnovat. „Za dva dny jsem vyšťavenej k zbláznění, asi začnu fetovat,“ přemýšlel nahlas, ale pak měli s Andreou lepší nápad, že vezmou děti na výlet do zoo.

Jenomže malá Markétka byla spokojená jen u táty v náručí, jinak se vztekala. „Hnusná a rozmazlená holka to je. Nemám ráda rozmazlený děti. Ani ten kriminál mě neskolil tak, jak mě dokáže skolit rok a půl starý dítě,“ rozčilovala se Andrea a dokonce jí, „drsňačce z kriminálu“, tekly slzy. Uvědomila si, že má doma skvělou rodinu a rozhodně se jí nikdy nevzdá.



I Pavel došel k poznání: „Teď vím na sto procent, že svoje děti zvládnu. Může přijít ženská jaká chce, ale nevyrovná se mi. Chtěl bych, aby si Markéta uvědomila, že nikdo jiný ji s tolika dětmi nepřijme a aby změnila svůj postoj k životu.“

Měl si pořídit nafukovací pannu

Mezitím se Markéta z třípokojového bytu v Jirkově seznámila s Andreiným Milanem a dcerou Adrianou, kteří žijí v pronajatém domku v Horním Jiřetíně.

„Snad to půjde,“ myslela si na začátku. Bála se jen vaření. „Jsem mladá a moc to neumím a nemám ráda, když na mě někdo řve, jsem taková citlivka,“ popsala sama sebe.

To její náhradní manžel je naopak zocelený kriminálem. Člověk, který, jak o sobě říká, nesnáší debilitu, hloupost lidí, kteří si neumějí poradit. Zároveň však připouští, že zvenku je drsný a uvnitř křehký.



Milan se umí postarat a Markéta poslouchá, i když má sklony se urážet při sebemenší výtce. „Nebuď vztahovačná, nafouklá, komunikuj a nelituj se. Vztahovačnost, to je tvoje tak zkur...á vlastnost, to je hrozný. “ napomenul ji Milan několikrát.

Když se dozvěděla, že její Pavel uvažuje o tom, že Výměnu ukončí, naštvala se: „Já to končit nechci. Co to vyvádí? Asi mu hrabe.“

Co se děje, nechápal ani Milan. „On snad svým chováním tu holku tak stresuje, že je psychicky v prd..i. Ani se s ním nechci po skončení potkat, nechci jít znovu sedět,“ prohlásil a dodal, že se ten šestatřicetiletý chlap chová jako patnáctiletý kluk.

„Pája není rád, když někam jdu. Měl by mě nejraději doma jak ve vězení,“ pokračovala v úvahách Markéta. „To si měl raději pořídit nafukovací pannu. Nemůže tě mít jako zlatý řetízek na krku. Musí ti dát taky nějakou volnost,“ reagoval Milan a Markéta nadnesla, že kdyby se s Pájou rozešla, už by nikoho nechtěla. „Raději bych zůstala sama s dětmi.“

Za křik budeš dělat kliky

Když se v Horním Jiřetíně nemluvilo o Pavlovi, vyšly najevo jiné problémy. Milan byl podle Markéty na desetiletou Adrianu moc přísný a zbytečně na ni řval.

„Koukej se převléknout a jdi do postele, spratku jeden nevychovanej. Žádnej telefon, ani hračky,“ zuřil, když ráno nešla do školy, že jí není dobře, ale o hodinu později už ji nic nebolelo.

„Napsal jsem jí omluvenku,“ vysvětlil Markétě, která Adrianu k odchodu do školy nabádala.



Markéta řešila Milanovy ostré výlevy tím, že přestala mluvit a spolupracovat. Nepomohlo ani Milanovo vstřícné gesto: „Budeš jíst? Haló komunikuj, káně, ozvi se!“

Jenže hádka s Adrianou se opakovala: „Ty neznáš tenhle příklad? Když mi bylo šest let, naučil jsem se násobilku za hodinu. To jsou jednoduchý počty do školky: 92 děleno devíti? 10,2,“ hřímal.

Markéta, která všechno sledovala, měla slzy v očích, a tak ji Milan zopakoval svou radu: „Musíš mít svůj názor a ostré lokty, jinak se v životě ztratíš a utopíš.“

„Tak se ztratím a utopím. A co, je to můj život,“ odpověděla, ale Milan ji poučil: „Máš děti, takže cokoliv děláš, musíš dělat pro ně.“

Po pěti dnech měla Markéta převzít v domácnosti velení. „Jestli zařveš na Aďu, budeš dělat dvacet kliků,“ přála si. Milan souhlasil, ale s podmínkou, že nová manželka bude komunikovat. „Jestli ne, budeš ty dělat dvacet kliků.“

Na kliky došlo, když poslal Adrianu pro nákup. Ta se chvilku vymlouvala a Milan vypěnil a zlobil se i další den, když přišla ze školy později než měla.

„S Markétou bych nemohl být vůbec. Co z toho, že je mladá a hezká? Mám už svoje roky a mám rád klid a zase někoho něco učit. Z toho už jsem vyrostl,“ uvědomil si a dodal, že díky Výměně manželek pochopil, že se musím víc věnovat Andree i Adriance.



Markéta si z pobytu v náhradní rodině odnesla předsevzetí, že už bude hodná. „A nebudu dělat blbosti. Omezím kamarády, omezím telefon a budu se víc věnovat Pájovi.“

Výchova studenou sprchou

Pavel se rozhodl, že když s ním Markéta nechtěla mluvit po telefonu, vytrestá ji a při závěrečném setkání obou párů se schová a bude dělat, že nepřijel. Objevil se i s kytkou před ubrečenou partnerkou až po pár minutách.

„Prožila jsem teror, jaký nepřeju největšímu nepříteli na světě a jdou na mě mdloby, když si na to vzpomenu. Ještě teď jsem vyklepaná,“ vylila si srdce Andrea sotva všichni zasedli ke stolu. „Markétka je takový závislák na tátovi! To byl experiment, to ani Mendělejev nevymyslel!“ Hřímala, a když Pavel připustil, že takhle si ji vychoval, jen dodala. „To je ale hodně špatná výchova.“

Milan pro takové situace poradil „léčbu“ dítěte studenou sprchu. „Jinak ti bude v patnácti ch...t na záda.“ „Ne jsem proti. To není výchova,“ podotkl Pavel, zato Andrea se výchovy šokem zastala: „To ti doporučí každý psycholog, každý doktor.“

Na přetřes přišla i Markétina vztahovačnost a Pavlova žárlivost. „Je mi úplně jedno, kdo jak co, ale půjdu a uříznu mu hlavu. Nikdo mi nebude rozbíjet rodinu,“ prohlásil Pavel, jehož žárlivost Andrea označila za chorobnou a Pavla za psychopata.

„Ty musíš komunikovat, jinak ten váš vztah půjde do pr...le,“ poučoval Milan. „V prvé řadě si přestaňte vyčítat. Proč jste furt na mobilu? To je špatný,“ pustili se s Andreou do druhé dvojice, která si předsevzala, že omezí hádky, mobily a budou se víc věnovat dětem.



„A já jsem rád za to, co mám doma a nikdy bych tě nevyměnil. A nebul, nebo budu taky,“ uzavřel Milan.