Jsi jak auto se zataženou ruční brzdou, vyčetl Martin náhradní manželce

V Ratenicích ve středočeském kraji žijí v pronajatém domě barmanka Štěpánka (32) s Martinem (29), který pracuje v kamenictví. Vychovávají spolu dva syny Matýska (4) a Štěpána (6).

Do Výměny manželek rodinu přihlásila Štěpánka. S partnerem se často hádají, a tak chce, aby si vyzkoušel život s jinou ženou. Martin jí byl navíc několikrát nevěrný, nicméně krizi ustáli a Štěpánka mu kvůli dětem odpustila.

„Přála bych si, aby tolik nekřičel na děti, a když něco začne dělat, aby ho to nová manželka donutila dodělat,“ přála si Štěpánka před začátkem natáčení.



Z tvého mlčení mám ponorku

Dramaturgie reality show tomu chtěla, že k němu místo „ředitelky“, která by Martina srovnala do latě, jak si přála Štěpánka, poslala do Ratenic „leklou“ Lucku (24), která se do práce nehrnula a když už, všechno jí podle Martina dlouho trvalo.

„Je trochu uťáplejší oproti Štěpánce. Hrozně tichá, mluvím jenom já, na to nejsem zvyklý,“ stěžoval si už po prvních dnech.

Zdálo se, že s krmením domácích zvířat nebude mít Lucka problém. „Vyrůstala jsem v paneláku, pak jsme bydleli chvíli v baráku a pracovala jsem i u koní. Kdybych měla možnost si vybrat, raději bych šla do baráku,“ připustila. Jenže po deseti dnech Martin přiznal, že ráno krmila všehovšudy jen dvakrát. Její laxní přístup mu totiž šel na nervy a raději si vzal v práci dovolenou a o domácnost, syny i prasata a slepice se staral sám.

„Co to bude?“ zeptal se, když viděl, že Lucka se chystá vařit oběd. „Omáčka,“ odpověděla Lucka, vyučená kuchařka. „Jaká?“ Vyzvídal Martin. „Nemůžu dopředu říct jaká. Uvidíme, co z toho vznikne,“ zaskočila ho odpovědí. „S její kuchyní budu mít asi problém,“ přiznal a ještě netušil, že nejen s kuchyní, ale i s úklidem, péčí o kluky a s komunikací vůbec.

„Takové ticho neznám,“ stěžoval si, že skoro nemluví, ale divák ji nejspíš chápal, když jí chyběly přední zuby. „I doma jsem tichá, dcery si hrajou, nikdo si se mnou nepovídá, přítel je většinou v práci. A stejně si nemáme co říct, jsme spíš spolubydlící.“

„Když mlčí, musí se jí asi partner na všechno ptát,“ uvažoval Martin a dodal, že by s ní asi taky nevydržel. Lucka zapomínala jeden úkol v manuálu za druhým. Zapomněla chystat svačinu, nekrmila zvířata a v jedenáct vyndala z mrazáku maso k obědu, takže Martin musel zajet do obchodu pro párky.

Docházela mu trpělivost. Napřed za ní chodil a říkal, co má udělat, protože sama se k neměla k ničemu. „Zlatá Štěpánka, nedovedu si představit, že bych chodil do práce a ještě se staral takhle o kluky, dlouho by to fungovat nemohlo. Lucka nefunguje, je to stejné, jako kdyby tu nebyla vůbec.“

Když došlo na koupání v zahradním bazénu, Lucka jen smutně přihlížela, jak Martin s kluky dovádí, a přemýšlela o svém partnerovi. „Radek si s holkama tolik nehraje jako tady Martin,“ měla slzy v očích. „Nemá chuť si s nimi hrát. Jestli je to tím, že jsou tak malé, ale mohl by se trošku víc snažit. Tady Martin je dobře naladěnej, nekřičí, blbne s dětmi a ještě pomáhá a dokáže se postarat o domácnost i o děti,“ konstatovala a dodala, že je snad možná jen na děti trochu měkota.

Měla bys o sebe dbát!

„Mohl bys být na kluky trošku ráznější. Vždycky tě přemluví a dosáhnou, co chtějí,“ nabádala ho po pěti dnech Výměny při změně velení.



Martin se však zlobil. „Štěpánka právě nechtěla, abych na ně byl tak ráznej. Asi budu pořád stejnej. Nemá právo nic zásadního tu měnit,“ rozčiloval se a měl na Lucku taky prosbu: „Chtěl bych, abys šla a sama od sebe něco dělala, abych ti nemusel všechno říkat. Vymysli oběd, s klukama si hraj... a hlavně mluv. Mám z tvého mlčení ponorkovou nemoc!“

„O čem bych si s ním měla povídat?“ položila si Lucka řečnickou otázku a Martin ji dál cejchoval: „Kolikrát mi připadáš jak auto se zataženou ruční brzdou,“ a sám pro sebe dodal, že než čekat měsíc, až něco vymyslí k jídlu, raději se postará sám.

Jeden večer si mohla Lucka vyzkoušet místo Štěpánky čepovat v místní hospodě pivo. „Uvažovala jsem, že by taková práce byla i v Liberci zábavnější než vařit v kuchyni,“ přiznala a v hospodě se jí zalíbilo natolik, že přišla v noci a ráno zase zaspala krmení prasat.

„Máme doma nepořádek a na pračku jsi ještě nesáhla,“ budil ji Martin. „A jak jsi zvracela, tak by bylo dobré hned ten záchod po sobě umýt, protože když ráno přijdu a musím si ho mejt, abych si na něj mohl vůbec sednout, je to nepříjemné,“ vytkl jí a ještě dodal, aby se na chystaný výlet pěkně upravila. „Ať my nemáme ostudu. Tak bys o sebe měla trošku dbát.“

„Hodně lidí mi říká že bych se měla jinak oblékat, ale jak, to už mi nikdo neřekne,“ zoufala si Lucka a na výlet si oblékla tepláky a tričko. „Když jdeme na hřiště, přece si nebudu brát šaty a navíc je stejně moc nenosím,“ vysvětlila nespokojenému Martinovi.

Na koupališti nechal Lucku hlídat boty a pak se jí ptal, proč s nimi ten den neprožila. „Člověk ti řekne hlídej boty a ty je fakt hlídáš, jsi jak pes,“ smál se a Lucka odpověděla, že raději poslechne, než aby něco udělala špatně.

Po deseti dnech Výměny byl Martin vyřízený. „Dva dny jsem pořádně nejedl, jsem hotovej. Tak na dně jsem ještě nebyl, už bych si přál, ať je konec, ať je pryč.“

Ke konci Lucka přiznala, že by se měla víc starat o domácnost a dát to s přítelem zase dohromady a donutit ho, aby se víc zajímal o děti, hrál si s nimi a víc se věnoval rodině. „Za tím, co se stalo, chci udělat tlustou čáru a začít od začátku. A doufat, že najdeme společnou cestu a začneme žít jako rodina.“

I Martin zjistil, že má ve Štěpánce poklad. „Neuvědomoval jsem si to, co mám doma, a nevážil si toho, a to mě mrzí. Za nic bych ji neměnil,“ došlo mu.

Nádobí se myje jednou za tři dny

Martinova Štěpánka se mezitím rozkoukávala u Lucčina Radka a jejich dvou dcer Laury (1) a Vanesy (2) ve dvoupokojovém bytě v Liberci. Že je jejich domácnost zanedbaná, zjistila Štěpánka hned první den. Že jsou zanedbané i děti, protože Vanesa šilhá a horní zuby má černé a ulámané a rodiče to neřeší, to zjistila o den později.

„Co tu Lucka dělá?“ Ptala se dokola a odpověď byl tablet a zase tablet.



„Tady se myje nádobí tak jednou za dva tři dny. Lucka uklízí, jak má náladu, jestli tráví čas pořád na tabletu? Nevím. Taky lítá s kamarádkama,“ informoval Radek, který je věčně v práci.



„Rozšlapala bych jí tablet,“ rozčilovala se Štěpánka, ale nenechala Radka svalovat vinu jen na Lucku. Když se díval v televizi na hokej, peskovala ho: „To by mě taky nebavilo, nedivím se, že je na tabletu. Žít takhle stereotypně zavřená v bytě den co den, měsíc co měsíc, by mě taky nebavilo. A neschovávej se pořád za práci a koukej se zapojit. Třeba k tomu zubaři bys Vanesou zajít mohl.“

Na společné procházce po okolí se Radek rozpovídal: „Už to s Lucií není to pravý, být s ní jen kvůli holkám a přetvařovat se, to není dobře, hádáme se tři až čtyřikrát týdně. Vyčítá mi třeba, že jdu někam s chlapama a ji s sebou nevezmu, ale když není hlídání, tak nemůžu jít s ní.“

„I já byla pořád unavená a nevyspalá. Prostě jsme se spolu nesmáli a do toho měli starosti s penězi, a proto hledal útěchu jinde,“ zavzpomínala Štěpánka na nějaký ten rok zpátky. „Tady to bude možná opačně, ona se trápí, nesměje se a útěchu hledá jinde,“ uvažovala a po změně velení Radkovi navrhla, aby si o víkendu zkusil, co to obnáší, starat se o obě dcery a domácnost úplně sám.

Víkend v roli maminky Radek vůbec nezvládal. „Je jedno, jestli se nádobí umyje ráno, v poledne, nebo večer, ale jednou za den aby se umylo. Každý den mít holky sám na krku, to bych asi nezvládl,“ mudroval, ale pro samou práci na nádobí do večera nedošlo.

„Nádobí nestihl, bordel tu má, neuklidil nic, Vanesa nemá zalepené oko - a pak se jí má šilhání lepšit. Holek si nevšímá a jí nadává, že nic nestíhá?“ popsala výsledek Štěpánka a Radek pochopil, proč je Lucka kolikrát taková utahaná, mrzutá, vyčerpaná a bez energie. „Vůbec jí to nezávidím. Doufám, že Výměna nám toho dá hodně. Uvědomil jsem si to, že bych něco měl dělat i já. Mrzí mě to všechno i náš vztah. Já ji taky už nechci ztratit,“ řekl a dodal, že má co napravovat. „Byl jsem odtažitej, nepříjemnej, změním chování k Lucce. Mohla zjistit, že existují lepší chlapi než já, pošle mě teď do ...., ale chci, aby si uvědomila, že žiju pro tu rodinu, a aby si řekla, jestli chce pokračovat se mnou, nebo s někým jiným.“

„Myslela jsem si, že jsou všichni chlapi stejní, ale mám doma ten ´silnější kus´,“ uvědomila si pro změnu Štěpánka. I Martin přiznal, že Štěpánku by nevyměnil a Lucku by doma nechtěl.

Musíme si promluvit

Podle očekávání mluvila při závěrečném setkání obou párů nejvýřečnější Štěpánka. Lucce vyčetla nepořádek i zanedbané děti a ta se zmohla jen na konstatování, že díky Výměně zjistila, že chyba je jen v ní.

Radkovi Štěpánka připomněla, že se nemá schovávat za práci a jestli má málo peněz, ať hledá práci lépe placenou.

„Řekl jsem si, že omezím brigády a budu Lucce pomáhat,“ slíbil Radek a směrem k Lucce dodal: „Musíme si o všem promluvit a začít s tím něco dělat. Chci to dát dokupy. Napravit sebe - fungovat doma a Lucce pomoct.“