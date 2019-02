Zajímá mě marxismus, říká ti to něco? Ve Výměně vlála sovětská vlajka

Jakubova žen Monika (21) i Zdeňkova Lucie (26) jsou na mateřské. První s desetiměsíčním Lukáškem, rodina bydlí v domku v pronajatém bytě 2+ kk, druhá s dvouletou Terezkou a bydlí v Hradci nad Svitavou ve vlastním domě, který rekonstruují.

Hned na začátku natáčení si Monika z Libína, jejíž Jakub pracuje jako silniční dělník, postěžovala, že po třech letech společného života už Jakuba nemiluje. „Hodně se hádáme, pořád mi vyčítá, že mám doma bordel,“ uvedla a dodala, že na rozdíl od Jakuba, ona s ním dítě neplánovala.

„Chtěla jsem počkat. Kuba tvrdil, že dítě nechce a že si dává pozor. Teď jsem ráda, že Lukáška mám, ale je to jediné, co mě u Jakuba drží.“



Řízky ve strouhance s myšími bobky

Co je to doopravdy binec, to Monika poznala až v domě u Zdeňka. Zaskočil ji všude prach, dráty visící ze zdí, špinavá postel, v níž měla deset dní spát, ale také hromady prošlého jídla ve spíži a hlavně myši, které se mladé dvojici ze starého domu nedaří vyhnat.

„Myši z domu nikdy nevyženeš,“ hádal se s ní Zdeněk, zatímco Monika hned první den nachystala všem obalované řízky a teprve, když je i s malou Terezkou snědli, objevila ve strouhance myší bobky. „Špatně mi není, nic tak strašného se nestalo,“ korigoval její reakci Zdeněk.

„Špindíra je to, když si pořídili dítě, tak snad mají udržovat čistotu a ne tohle,“ plakala Monika před kamerami a její náhradní manžel se snažil vzít všechno na sebe. „Nestihl jsem tu douklidit,“ omlouval se a divákům se svěřil, že po první výměně názorů s Monikou by už Lucku nejraději nikdy neviděl.

„Přijde mi, že se tu neudělá vůbec nic, všechno je špinavé, teprve dneska ráno Zdeněk koupil koště a sušák, abych mohla vyprat velké prádlo, které mi tu Lucie nechala,“ stěžovala si Monika.



Postupně se nálada v Hradci postupně uklidnila a otočila. „Ani nevím, kdy mi Kuba naposledy udělal snídani. Řekne mi, ať ji udělám sama sobě i jemu, “ přemýšlela Monika, když jí Zdeněk ráno nachystal k jejímu překvapení jídlo.

Ukázalo se, že nejistota ve vztahu Zdeňka a Lucie brzdí i motivaci rekonstruovat dům a rodina tak uvízla v provizoriu. „Bydleli jsme u tchyně, ale situace se vyhrotila, tak jsem se rozhodli odstěhovat sem, jenže do toho mi Lucinka řekla, že tu se mnou nebude a já ztratil motivaci něco dělat. Na druhou stranu ona se snažila tu leccos vylepšit, ale já jí říkal, že to nemá cenu před rekonstrukcí, tak to taky vzdala,“ vylíčil situaci Zdeněk, kterou Monika sama viděla.

Vlajka SSSR jako srdeční záležitost

Změna velení po pěti dnech přinesla oběma úlevu. Zdeněk si uvědomil, že by se měl víc věnovat dceři Terezce, být víc i s Lucií a nehonit se jen za penězi, Monika si přála mít poslední den jen pro sebe. Došlo i na diskuzi o vlajce Sovětského svazu, která visí nad polorozpadlým domem.



„To je srdeční záležitost,“ překvapil diváky Zdeněk a vysvětlil, že je od patnácti let členem mládežnické organizace KSČM. „Zajímá mě myšlenka samotného marxismu, říká ti to něco?“ Zeptal se nic netušící Moniky, která se k nevědomosti přiznala, stejně jako k tomu, že snad ještě nikdy ani nevolila.



„Marx říká, že nejlepší je beztřídní společnost, ve které si je každý roven, kde neexistuje chudej ani bohatej, všichni mají stejná práva a stejné povinnosti. Takhle bych chtěl fungovat. Hlásím se k Dubčekovi, ale Stalin je pro mě ostuda socialismu,“ přiblížil náhradní manželce svůj politický postoj a přidal vtip: „Víš proč komunisti žijou strašně dlouho? Protože do nebe je nevezmou a v pekle se jich bojej.“



Na společném výletě na nedalekou rozhlednu dostal Zdeněk příležitost k rozboru Moničina vztahu s Jakubem.

„Hádáme se často, a pak chce, abych se omluvila. Nejde mi to hned a kolikrát za to ani nemůžu a stejně jdu a omluvím se,“ lezlo z Moniky, že se vlastně Kuby někdy bojí. „Je hrozně žárlivej, na mě je to až moc. Nastavil mi do mobilu sledování a pak mi psal, kde jsem, a já koukala a nevěděla, kde to vzal.“

„Jsi otrok, nemáš doma žádnou svobodu. To už je jenom krok k tomu, aby se tě dotkl,“ konstatoval Zdeněk a Monika připustila, že facku už dostala. „To je hodně přes čáru, aby si někdo vybíjel vztek na ženský, která se pro něj snaží udělat první poslední. Nechápu, proč spolu jste,“ divil se a zapochyboval, že jsou spolu jen kvůli synovi. „Spíš je to láska ze strachu. Podle toho, co mi Monika řeka, je Jakub hajzl.“

Monika přiznala, že je to hlavně kvůli Lukáškovi. „Čekám, že se změní, Sama od něj nechci odejít. Budu s ním, ale kdyby mu změna po natáčení měla vydržet jen týden, odejdu od něj, i kdybych měla být u mámy.“

Z deseti dnů v jiné rodině si Monika odnesla jiný vzorec chování muže k ženě. „Poznala jsem, jak by se chlap mohl chovat k ženě a že rodina může být i v klidu bez řvaní. Už nebudu zaťáplá jako doteď a řeknu si to, co chci, bez ohledu na to, jestli se to Kubovi líbí nebo ne.“

Z Moniky si dělá svou matku

Lucie si v Libíně místo Moniky vedla docela suverénně. Když se Jakub po první probdělé noci s Lukáškem nevyspal do práce a rozhodl se, že syna přes noc svěří Lucii, souhlasila. Ale druhý den ráno našel Jakub na stole od Lucie vzkaz, že vstávala po čtvrté k malému a dělala mu mléko, takže ráno s Kubou do práce vstávat nebude, ať si kafe a svačinku udělá sám. „Chce aby tady Monika fungovala ve všech směrech, ale sám nehne ani malíčkem,“ komentovala do kamery.

Jakuba její nové „móresy“ rozčilovaly, ale snažil se emoce zvládnout. Že je neutřený prach a nepřistane mu teplé jídlo po návratu z práce okamžitě na stole? „Teď vidím, že to s Lukáškem není jednoduché a že jsem se hádal kvůli maličkostem. S Lucií to vydržím a s Monikou to řešit nebudu,“ předsevzal si a protože se mu po ní stýskalo, dodal, že ji miluje a pro záchranu vztahu udělá všechno na světě.

I Lucie by si přála, aby k sobě se Zdeňkem díky Výměně zase našli cestu. Uvědomila, že se doma se Zdeňkem hádá kvůli maličkostem. Dokonce už se s dcerou sbalila a odjela na čtyři dny k matce.

Jakub chce podle ní sloužit. „Dřív jsem to doma taky dělala a po Zdeňkovi uklízela a teď už říkám, že nejsem jeho služka a nedělám to,“ řekla, když Jakub přišel domů a tvářil se podle ní naštvaně. „Nandat jídlo si může sám, řešit to nebudu. Dělá si z Moniky svou maminku.“

V polovině výměny si Lucie přála, aby Jakub zkusil vykoupat syna, aby si konečně uklidil do skříně vyprané a poskládané prádlo.

„Měl jsem to tak, že chlap chodí do práce, ženská se stará doma. Teď jsem zjistil, že budu muset Monice víc pomáhat,“ prozřel Jakub a další den pozval náhradní manželku na výlet do nedalekého skanzenu, kde se svou ženou předtím ještě nikdy nebyli.

„Pochopil jsem až teď, že pořádek a jídlo na stole nejsou to hlavní a za to ti děkuju,“ řekl Lucii a své Monice vyznal lásku: „Je to milionová ženská, doufám, že to ještě půjde mezi námi nějak spravit,“ slzel a na závěr si s Lucií notovali. „I když jsme se navzájem občas štvali, nehádali jsme se,“ pochválili se a oba se už těšili na své protějšky.



Facku jsem jí nedal!

Sotva oba páry zasedly k jednomu stolu, vzala si Monika slovo a vyčetla Lucii myší bobky ve strouhance, prošlé jídlo a nepořádek.

„Taky jsem málem mazala plesnivé máslo,“ nedala se Lucka. Jakub Monice slíbil, že jí bude víc pomáhat a když mu Zdeněk vyčetl hrubé chování k ženě, bránil se. „Facku jsem jí nedal, to bych neudělal. Facku holce, kterou miluju, bych nedal, nejsem takovej magor. Já byl mlácenej a nechci být stejnej jako táta,“ svěřil se, ale Zdeňka to nedojalo.

„V deseti letech mě sociálka odvedla od mámy, protože jsem byl týranej deset let, táta mě v životě neuhodil. Ale já jsem řekl, že děkuji svým rodičům, jak se ke mně chovali, protože vím, jak se já nemám chovat ke svému dítěti notabene ke svojí ženě,“ šokoval diváky a osvíceně pokračoval: „Oba jsme tátové, Lukášek si zaslouží tvou péči a měl by ses o něj víc starat. Starat se o malé dítě je těžká a blbě placená práce, horší, než když jsi osm hodin ve fabrice.“

„Dám mu poslední šanci, ale když si jí nebude vážit, tak konec,“ uzavřela Výměnu manželek Monika.